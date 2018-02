UD Almería Cuando media Liga 1|2|3 será de la UDA La UDA empató sin goles en la primera vuelta en el feudo de la Cultural y Deportiva Leonesa. / AGENCIA LOF Un triunfo del plantel de Lucas Alcaraz dejaría el pozo a siete puntos, mientras que otros equipos podrían estar ya a una decena JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 22 febrero 2018, 02:12

Cierto es que este próximo fin de semana se cumplirán dos tercios de la competición. Por tanto, quedará el último y en el que se suelen dar los resultados más 'sorprendentes' de todo el año. Un trecho que puede parecer en el que pasen muchas cosas y cambios de posición. Como así ha sucedido en las últimas campañas, con la UDA como un buen ejemplo de estar 'desahuciado' y tener vida tras la cita final del torneo de la regularidad. Así que no se debería dar nada por hecho ni por supuesto. Pero no es menos cierto que nunca en la historia de la Liga 1|2|3, al menos desde que están los tres puntos por victoria, había habido tanta distancia entre los tres últimos clasificados y la zona de salvación. No tanto como en este particular ejercicio en el que, antes de afrontar la jornada 28, hay tres conjuntos que no han alcanzado los 20 puntos en su haber. Números de algo más que pérdida de la categoría. Números que dejan a los afectados como meros espectadores o, en su defecto para sus 'víctimas', como verdugos a los que le quiten puntos en los que resta para acabar el curso.

Pero queda una plaza por certificar. La que ahora mismo ocupa una Cultural y Deportiva Leonesa que visitará el Estadio de los Juegos Mediterráneos el próximo sábado (18.00 horas). Un equipo que está a tres puntos de su inmediato objetivo en la tabla (Nàstic de Tarragona). Un plantel que se encuentra a cuatro de la UDA. Un conjunto que es uno de los peores equipos como visitante. Que no sabe lo que es puntuar fuera de su feudo desde el pasado mes de noviembre. Un bloque que, si los resultados le son del todo negativos este fin de semana, podría ver al más cercano a cuatro unidades. Habiendo salido muy tocado de tierras almerienses.

Pendientes de Almería

Es lo que desea más de la mitad de la categoría. Que el plantel de Rubén de la Barrera no saque nada positivo de Almería. Así la distancia que tendrían que recuperar en el último tercio sería más grande. Incluso, ya no dependería solamente de lo que hagan ellos mismos para lograr algo que parecía muy factible tras un gran inicio de la temporada, pero que se ha ido complicando por culpa de un sistema defensivo muy pobre (45 goles encajados) y que ha sido superior en negativo que lo positivo que ha permitido sumar con los 35 tantos a su favor.

Real Zaragoza, Tenerife, Reus, Alcorcón, Barcelona B, Albacete y Nàstic de Tarragona estarán muy pendientes de lo que suceda en el Mediterráneo. Salvo el cuadro maño, todos los demás están a menos distancia del descenso que de las posiciones de búsqueda de un puesto la próxima campaña en la Liga Santander. Aunque también se incluye al cuadro de Natxo González porque, hasta esta semana, ha mirado más a la zona peligrosa. Y todo sin olvidar a los tres últimos. Una derrota de los leoneses supondría una oportunidad, en caso de ser aprovechada, para acercarse más a lo que ahora mismo parece una quimera y es, al menos, lograr escalar al cuarto puesto por abajo.

Ganar a la Cultural, para la UDA, supondría lograr dos triunfos seguidos. Algo que no logra en toda la campaña. Meter la mayor distancia con el descenso de todo el ejercicio. Igualar el gran inicio de competición que lograron con Ramis. Y todo para afrontar de la mejor manera posible el duro calendario que se les pone por delante, con la parada en el campo del líder como siguiente estación.

Apoyo en la grada

El plantel rojiblanco no ha parado de recordar la importancia de haber ganado en Sevilla y poder hacer lo propio ante la Cultural Leonesa. Un bloque de dos encuentros para saber si el horizonte está más despejado para afrontar con más garantías el último tercio de la campaña. Para pasarle el 'marrón' a la Cultural Leonesa y estar por encima de otros. De ahí que desde la entidad presidida por Alfonso García se quiera dar a este choque un tratamiento de final. De intentar que las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos presenten el mejor aspecto de este 2018 y, si se puede, superando los mejores registros de 2017.

Eso será en la grada. Porque pendientes de lo que suceda en el recinto municipal almeriense estarán muchos equipos de la categoría. Para saber si en el último tercio de la competición la Cultural Leonesa deberá hacer un esfuerzo muy superior al del resto de sus rivales directos o, al acabar la siguiente jornada, el paquete de clubes que aspiran a que no le toque el 'gordo' de acabar en el puesto 19 se ha comprimido de manera absoluta y todos partan con las mismas opciones y el mismo recorrido que hacer hasta el final.