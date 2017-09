UD ALMERÍA Con margen de mejora René asegura que «me da cierta tranquilidad que el equipo ha conseguido puntos» con ese déficitEl cancerbero asegura que no encajar «es algo de lo que tenemos que hacer una seña de identidad del Almería» JUANJO AGUILERA Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:43

almería. Mejorar, mejorar y mejorar. Es lo que tiene metido en la cabeza René Román. El cancerbero gaditano de la UD Almería no piensa en otra cosa. Y su forma de expresarse sirve para apoyar lo hecho hasta ahora por el equipo rojiblanco. En ese sentido, afirmaba que «lo que me deja tranquilo es que, aun haciendo puntos tenemos mucho margen de mejor y creo que conforme vayan pasando las jornadas iremos puliendo esos defectos».

El que ojalá no cambie es el que habla de la solidez defensiva, esa que mantiene al equipo como un equipo que encaja poco y, en eso, el de El Bosque tiene clara la máxima de que «los equipos que están arriba se caracterizan por encajar pocos goles, así que es algo de lo que tenemos que hacer una seña de identidad del Almería».

En Pamplona lo mismo es complicado porque Osasuna es «un equipo que viene de descender, que es uno de los llamados al ascenso directo, que no ha escatimado a la hora de conformar la plantilla», pero, del mismo modo, está seguro de lo que la UD Almería tiene que hacer el sábado en El Sadar. «Tenemos que aprovechar eso de que ellos tienen la presión de tener que estar arriba sí o sí, nosotros no la tenemos, así que tenemos que aprovechar eso».

La intensidad

Su llegada al Almería coincide por ver algo que no era demasiado habitual. El entrenamiento de ayer no tuvo momentos de 'tranquilidad', sino que fue intenso de 'cabo a rabo'. «Creo que tiene que ser una normalidad y es un punto a favor que habla muy bien de la plantilla. Creo que conforme vayan pasando las jornadas, la competencia irá aumentando, jugadores que entran y jugadores que salen y eso al final todo futbolista quiere jugar y se tiene que ver reflejado en el día a día y en los entrenamientos», expuso el guardameta de la UD Almería.

Este tiene claro que «la intensidad va siendo cada vez más alta, la competencia va a en aumento y lo principal es que el beneficiado aquí sea el equipo, que es el que tiene que competir el domingo, pero creo que ahí es donde se ponen las bases para crear un equipo competitivo».

Sí que es cierto que hay cosas, como la que se refiere a la forma de encajar los goles, que no cambian. En Soria, los de más experiencia pensaron que ya estaban de nuevo los fantasmas, los nuevos todo lo contrario. «Sí, es algo por lo que creo que hay que pasar página ya. Creo que sí es cierto que el equipo viene de dos años muy complicados, pero para eso ha entrado savia nueva al vestuario y creo que es algo que no sólo el equipo sino en el ambiente, cuando juega en casa, se percibe cierto murmullo en los primeros minutos», explicó el cancerbero.

Este apostilló, por si alguien no lo sabe, que «somos un equipo totalmente nuevo y estamos en fase de construcción todavía, pero creo que es algo de lo que hay que pasar página, hay que cortar de raíz con los dos años anteriores. El equipo tiene que mirar hacia delante porque esta temporada las cosas pintan bastante bien. A mí me da mucha tranquilidad el hecho de que, aunque el equipo no esté al cien por cien, estamos sacando bastantes puntos. 7 de 12 son bastantes puntos y estamos en la buena dinámica».

Cosas nuevas

En estos primeros días de trabajo, René Román, que es parte de un proyecto nuevo, se siente contento con lo que está pasando. «Todo jugador quiere jugar y ahora me ha tocado jugar los cuatro partidos de Liga y la verdad es que estoy muy contento porque creo que hasta ahora el rendimiento está siendo bueno, pero al igual que el resto del equipo tenemos mucho margen de mejora. Si pules algunos defectos en cuanto a comunicación con el resto de jugadores, en cuanto a vivir el partido, creo que tanto a nivel individual, igual que el resto del equipo, tenemos mucho margen de mejora y espero que esta no sea mi mejor versión», manifestó.

Si el proyecto es nuevo, lo que sí es diferente al cien por cien es la forma de jugar con respecto a la que vivió en Girona. Ahora juega con una defensa de cuatro, cuando con el equipo de Montilivi jugaba con una de cinco. «Cada sistema tiene sus pros y sus contras, pero creo que el equipo, conforme vayan pasando las jornadas, irá mucho mejor. Creo que si algo me deja tranquilo es que, pese a que no hemos empezado al cien por cien, hemos hecho puntos y lo que deja tranquilo es que haciendo puntos tenemos mucho margen de mejora. El sistema es anecdótico porque al fin y al cabo son once contra once y no creo que eso influya mucho, pero sí que sí me da cierta tranquilidad que el equipo ha conseguido puntos y aún así tiene muchísimo margen de mejora».

Sus palabras de tranquilidad contrastan un poco con lo visto la pasada semana en el partido frente al Cádiz. «Quizá también creo que sea un poco pronto como para llegar a preocuparse. Es la jornada cuarta. El equipo está puliendo detalles, está mejorando en aspectos que tenemos que mejorar y eso se verá conforme pasen los partidos».

Expuso que hay que tener en cuenta lo que propone el equipo con su fútbol que «es el buen trato de balón, pero intentamos sacarlo jugado desde atrás y creo que es algo que el equipo hace bastante bien. Estamos en proceso de mejora e incluso así estamos sacando puntos, pues mucho mejor. Desde las victorias se trabaja mucho mejor, pero también es cierto que los equipos contrarios también juegan y no es fácil. Habrá momentos en los que nos cueste más, otros en los que las cosas saldrán solas, pero el equipo es consciente de lo que nos falta y estamos en ello para trabajar y para mejorar lo que seguramente supongo que en tres o cuatro partidos más la imagen será totalmente distinta». De todas formas, el gaditano aseguraba que «lo que te da el ver los fallos y ver que el equipo puede mejorar son los partidos de competición. Al fin y al cabo, la pretemporada es un poco más light, es en la competición donde se ve lo que tiene que mejorar el equipo».

Mejor no encajar

En lo que se refiere a la forma de comportarse el equipo hasta ahora, el meta unionista está seguro de cómo llegar a puestos de privilegio. «Los equipos que encajan pocos goles son los que están arriba al final y en la Segunda División los equipos nos llevamos todos tan poco que cualquier defecto atrás te condena mucho un partido».

René Román aseguró, en cuanto al comportamiento del equipo rojiblanco, que «está basando ahora mismo su juego en intentar encontrar esa solidez defensiva y a partir de ahí crecer desde atrás, desde mantener la portería a cero y de las ocasiones que creemos, aunque ahora sean pocas, intentar finalizar algunas, pero el tema de crear ocasiones o no es hecho no sólo de la faceta ofensiva, sino de todo el equipo. Basamos nuestro juego en el aspecto defensivo, en no encajar, en ser sólidos defensivamente y a partir de ahí ir creciendo».

Ese proceso de crecimiento deberá exhibirse en un campo difícil, como El Sadar, en la jornada quinta. «Quizás ellos tendrían esa presión de conseguir esa primera victoria por todo lo que rodea a lo que es Osasuna». En ese sentido, el rojiblanco lo definió como «un equipo que viene de descender, que es uno de los llamados al ascenso directo, que no ha escatimado a la hora de conformar la plantilla».

Antepuso a los factores a favor del equipo rojillo el hecho de que para la UD Almería «cada partido en Segunda es una historia distinta y tenemos que aprovechar eso de que ellos tienen la presión de tener que estar arriba sí o sí. Nosotros no la tenemos, así que tenemos que aprovechar eso. Supongo que conforme vayan pasando los minutos ellos se irán poniendo más nerviosos y es un punto a favor que tenemos que jugar con ello. Intentar no encajar en los primeros minutos y a partir de ahí aprovechar cualquier parte de desesperación que ellos puedan tener», afirmó.

De todas formas, no se olvidó que «va a ser un campo complicado porque allí la afición aprieta mucho, el equipo que han montado es top de la categoría, no han escatimado y va a ser complicado, pero creo que estamos en la buena dinámica y ¿por qué no podemos conseguir la victoria como en Tarragona?».