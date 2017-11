UD Almería Marco Motta: «Tenemos una plantilla de mucha calidad» Marco Motta volvió a la titularidad el pasado viernes. / J. L. MATARÍN Era un reclamo de la afición la presencia del lateral en el once titular, que había abandonado sin motivo aparente más allá de una inexistente relación con Luis Miguel Ramis JAVIER GÓMEZ GRANADOS ALMERÍA Viernes, 24 noviembre 2017, 01:40

El italiano Marco Motta volvió a sentirse importante para su equipo después del buen partido disputado ante el Real Zaragoza. Era un reclamo de la afición la presencia del lateral en el once titular, que había abandonado sin motivo aparente más allá de una inexistente relación con Luis Miguel Ramis.

Pero con Fran Fernández la cosa cambió y espera que continúe con Lucas Alcaraz. «Es verdad que, como decía Ramis, algo no estaba funcionando y su mensaje no nos estaba llegando. Seguro que algo pasaba porque el partido del viernes ante el Zaragoza fue el mejor de la temporada», dice con rotundidad. Y añade que «con la llegada de Fran Fernández fue como abrir una ventana por la que entró aire fresco. Además, Fran ha demostrado que es un muy buen entrenador».

Y es que el desequilibrio que mostraba el Almería de Ramis y la falta de conexión entre plantilla y técnico no es algo complicado de analizar. De hecho, el italiano asegura que «el fútbol es algo simple que todo el mundo puede interpretar y el partido ante el Zaragoza se interpretó muy bien por todos».

La historia que trajo a un jugador que fue de la Juventus, de la Roma y hasta de la selección absoluta de Italia a un club como la UDA, la desvela con total naturalidad. «Necesitaba estar cerca de mi familia cuando nació mi hijo en Londres y preferí decir que no a ofertas de clubes más lejanos. Me vine a Águilas con la familia a estar con ellos y me encontré con la familia de Alfonso García, que me trataron muy bien. Llegué a entrenar con la UDA, que estaba último en Segunda División, pero me encontraba feliz y llegamos a un acuerdo muy rápido».

Pese a estar en un club de perfil bajo, para lo que ha sido su trayectoria profesional, Motta no reniega. Es más, asegura que «mi relación con el club es espectacular y por eso, aunque en verano tuve una oferta de Inglaterra, tomé la decisión de quedarme aquí y lo hablé con ellos sin problemas. Estoy muy a gusto en Almería».

Finalmente, sobre el alcance de la actual plantilla de la UDA y despejando la duda de si la goleada al Zaragoza fue sólo un espejismo, Marco afirma con rotundidad que «tengo muchísima confianza en esta plantilla que tiene mucha calidad. Hay una buena mezcla de chicos jóvenes con otros con más experiencia. Confío mucho en los delanteros que trabajan duro todas las semanas y siempre para ayudar al equipo. Es verdad que aún no hemos sacado toda la calidad que tenemos, pero el partido del viernes fue el punto de partida», sentenció el italiano.