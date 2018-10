UD Almería La mancha de mora verde... En su sitio. René y Luis Rioja colocan la portería; hoy, cuanto más lejos de Las Palmas, mejor. / J. J. A. El fútbol ofrece a la UDA la posibilidad de curar la derrota de Córdoba ante un rival de postín como la UD Las Palmas JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 13 octubre 2018, 00:22

Lo recuerdan, una y mil veces, los futbolistas. Este deporte tiene la ventaja de que los sinsabores pueden curarse en menos de diez días -el fútbol de antes era de semana en semana, pero la tele, la que pone 'los cuartos', obliga a veces a jugar un viernes y tener que esperar hasta pasados dos lunes para volver a jugar-. Ahora son solo siete, entre el sábado pasado y hoy para curar la herida abierta de la derrota en Córdoba. Esta, aunque no cambió el panorama por la 'ventaja' conseguida después de las tres primeras victorias conseguidas en Liga y de forma consecutiva, sí dejó el sinsabor de una imagen no tan alentadora de partidos anteriores.

En el Nuevo Arcángel, el Almería de Fran Fernández no se pareció tanto al de las victorias -que se puede jugar mal y ganar-. El propio técnico lo dijo al término de la cita frente a los de Sandoval, aunque el jueves dijo en rueda de prensa, sobre la pérdida de las señas de identidad, que «tampoco es que en el partido anterior la olvidásemos del todo, no estuvimos al cien por cien, pero creo que el equipo no las ha perdido».

Rival con solera

El fútbol, como queda dicho, tiene esa ventaja o desventaja que es el tiempo, pero, una vez metido en faena, los noventa minutos reales que durará el partido de esta tarde-noche, es como la mora verde, que quita la mancha de mora de la semana pasada. Además, vencer hoy supone adquirir un triunfo de mucho pedigree porque la UD Las Palmas pasa por ser uno de los mejores equipos de la categoría, enfrascado en buscar el ascenso, sí o sí, por la primera vía. Por eso, la victoria, de tres puntos solo, depara otras cosas beneficiosas que incluso pueden deparar que la derrota en el Nuevo Arcángel, sin ser buena -a nadie le gusta perder-, tampoco sea tan mala.

Será, el de hoy, un duelo difícil. Sobre el tapiz, sin entrar en detalles, las diferencias son claras. Las Palmas concede pocos espacios -solamente cuatro goles encajados en ocho partidos- y aprovecha bien los que pueda encontrar en campo rival. Es cierto que no marca desde que lo hizo frente al Málaga, que le valió para ganar, y el gol llevó la firma un Rafa Mir que no estará hoy en Almería por haber sido víctima del 'virus FIFA' -marcó el gol de la victoria con la sub-21 en Albania-. Pero es un equipo al que no 'le duelen prendas' para utilizar un fútbol directo que asegura la suma de puntos, el principal objetivo de una UD Las Palmas que apuesta solo y exclusivamente por el ascenso a Primera División.

De todas formas, es la velocidad lo que preocupará al Almería, que acude a la cita con la ausencia segura de quien podría poner lo mismo para la UDA, un José Corpas sancionado con un partido por la expulsión sufrida el pasado sábado en Córdoba. Chema Núñez y Juanjo Narváez se postulan para ocupar esa plaza, si piensa en mantener el esquema, aunque no hay pistas porque Fran Fernández ha trabajado sin darlas. El martes, en la sesión llevada a cabo en el campo de La Vega de Acá, se intuyó un posible cambio de esquema para jugar con un 1-4-3-3, en el que sí estaría Chema Núñez en lugar de su paisano Luis Rioja.

La duda está en si Juan Ibiza estará o no disponible, un aval para el centro de la zaga, cuya ausencia ofrece dudas en si será cubierta por Ángel Trujillo, titular de la segunda a la cuarta jornada, así como en Copa del Rey, o por Lucien Owona, que solamente jugó el primer partido en Cádiz y luego ha estado en el 'dique seco' por una lesión.

Innegociable

De todas formas, sean cuales sean los cambios, lo que es innegociable, como se ha dicho a lo largo de la semana, es plantarse en el campo con un fútbol intenso desde la salida, si bien habrá que hacerlo con ciertas precauciones por lo que los rojiblancos tendrán enfrente. Con esa duda sobre el centro de la zaga y la banda derecha del ataque -la primera se resolverá esta misma mañana pues al jugar en casa no habrá convocatoria al uso-, lo normal es que se repita el resto del once.

René Román ocupará la portería, con José Romera y Andoni López, por las bandas, con Esteban Saveljich y Juan Ibiza o Ángel Trujillo, por el centro. En el centro del campo, parece que la pareja formada por Yan Eteki y César de la Hoz tiene 'escritura de propiedad'. Si juega con tres, Sergio Aguza podría tener muchas posibilidades, con Juan Carlos Real, Álvaro Giménez y Chema Núñez en ataque. Si la situación es la habitual, Aguza dejaría su puesto para que lo ocupara Juan Carlos Real, pero como enganche, con Chema Núñez por banda derecha y Luis Rioja por la izquierda, aunque también podría ser Narváez.

Enfrente, un equipo que 'huele la sangre', es decir, que acepta el reto de correr para que el partido no sea largo, justo lo que perseguirá la UD Almería. Un duelo para armarse de paciencia y esperar que llegue la oportunidad de sorprender a un equipo muy seguro atrás y, aunque sin gol en los últimos dos partidos, muy respetado, casi rayando lo de temible. Si no llega a eso es porque, cuando se salta al césped, no hay diferencias que no equilibre el balón.

Fondo de armario

Lo que está claro es que Manolo Jiménez tiene un equipo con un gran fondo de armario, como lo demuestra el hecho de que no haya repetido ni una alineación en los ocho partidos de Liga disputados. Lo que sí parece claro es que la ausencia de gol a favor aventura a un equipo con Tana, Sergio Araujo y Rubén Castro arriba, 'dinamita pura' para 'echar por tierra' esos 196 minutos sin gol.

Manolo Jiménez, que hizo una convocatoria con 19 futbolistas, no podrá disponer de los lesionados Peñalba y Momo -se rompió esta semana y estará entre seis y ocho semanas de baja-, así como los internacionales Rafa Mir y Hadi Sacko. Además, tendrá que lidiar con la importante ausencia a última hora de David García, que se queda en casa por su paternidad y que ha sido titular en los ocho partidos de Liga, aportando un gran trabajo de equipo para un duelo del que dijo será «difícil ante un rival complicado que ha cedido una sola victoria en su estadio».

Sí es cierto que lo que marca el dinero y las pretensiones hace favorito a la UD Las Palmas, lo que no está mal para la UD Almería, que perdió en Córdoba por ir con esa misma condición.