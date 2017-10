UD Almería Luis Miguel Ramis entrena en cuadro, a la espera de contar con los 'dudosos' Morcillo, Mandi, Tino Costa y Caballero se quedaron en la sala médica y hoy se decidirá si pueden llegar al domingo JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 19 octubre 2017, 00:27

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, sabe que no puede contar de cara al choque del domingo frente al Reus a tres de sus jugadores. Fidel, por sanción, y los lesionados Hicham y Verza se perderán la cita contra el conjunto tarraconense. Pero todo lo demás es una gran incógnita. Hasta cuatro componentes del equipo no saben, a día de ayer, si al final podrán ser de la partida o, como mínimo, estar entre los 18 convocados. Porque son los que no se ejercitaron ayer en la Vega de Acá y siguieron su plan previsto de recuperación en la sala médica y en el gimnasio del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Un cuarteto que podrían ser titulares si están en buenas condiciones. Dos lo fueron contra el Real Valladolid y, en el otro par de casos, lo son también cuando las circunstancias han permitido que el preparador haya podido contar con ellos.

El club insistía el martes, pese a que no hubo entrenamiento, que se tenía confianza en que Tino Costa, Pablo Caballero, Jorge Morcillo y Mandi estuvieran a disposición del entrenador. Pero ayer no se ejercitaron junto al resto de sus compañeros. Cierto es que se trataba de la sesión más intensa de toda la semana y no era plan de forzar a nadie, cuando Ramis sabe lo que le pueden dar estos cuatro futbolistas.

Tal y como viene sucediendo con Tino Costa, el cuerpo técnico no es partidario de forzar lo más mínimo si hay un riesgo mayor de lesión. Sobre todo por todo lo que resta de la campaña y prefieren que haya simplemente un partido en la grada que varios por una dolencia todavía mayor. Con el centrocampista argentino ya vienen con esta idea desde hace ya tres jornadas. Cayó frente a la Cultural y Deportiva Leonesa y no ha aparecido en todos los choques celebrados en un periodo de ocho días. Se decía que no era nada importante. Pero se está alargando y sigue siendo la principal duda para recibir al Reus este domingo en el Mediterráneo a las 20.00 horas.

Lo mismo que su compatriota Pablo Caballero. El delantero se tuvo que retirar el domingo por una dolencia muscular. Se temía que fuese baja para varias semanas. Las pruebas indicaron que la posible ausencia se convertía en duda. Tampoco se le quiere forzar, pese a que fue titular el domingo. Ni por la ausencia de goles de Juan Muñoz hace que sea 'obligado' su presencia, porque desde la primera jornada tampoco ha logrado engordar su cuenta goleadora en favor de la UDA.

Estarán

Los que sí estarán, al menos por lo dicho por los propios protagonistas, son Mandi y Morcillo. El primero reconoció ayer en rueda de prensa que se quedó en la sala médica «por precaución. Creo que sí estaré», apuntó el mediocentro canario. Tres cuartos de lo mismo en el caso del central valenciano. Pese a que no jugó el domingo, el primer capitán viene arrastrando molestias desde hace ya algunas semanas y, como el de ayer, los entrenamientos más intensos se los 'pierde'.

La sesión de hoy será a puerta cerrada y, por tanto, tan solo el entrenador decidirá lo que se 'filtre' a la opinión pública. Bien para contar la verdad de lo que suceda o para guardarse alguna 'carta' hasta el final. Aunque ya firmaría Ramis el poder contar con los cuatro y que lo supiera todo el mundo más que tener que esperar hasta el último instante para hacer la convocatoria o el equipo titular que se mida a un equipo, el catalán que fue la revelación del inicio de la pasada campaña y que, ahora, está con los mismos puntos que la UDA en la parte media-baja de la tabla clasificatoria.