UD ALMERÍA Luis Miguel Ramis : «Tengo un equipo de jugadores inteligentes» Luis Miguel Ramis dialoga con su cuerpo técnico. El entrenador de la UDA destacó la aportación que ya están haciendo los futbolistas que van entrando en el equipo

Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, quiso valorar lo visto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos por su equipo sin centrarse en que habían logrado la victoria. Para el preparador rojiblanco, reconociendo que tuvieron momentos en el partido que no hicieron lo que tenían previsto, sí que destacó que semana a semana va teniendo más mimbres con los que poder trabajar y que todos, a su juicio, están ya aportando cosas al plantel.

Sin querer centrarse en nombres en concreto, el técnico tarraconense hizo una clara defensa de todo el colectivo para destacar lo que puede ser en el futuro el bloque y los puntos que se pueden conseguir con destellos de calidad. Ayer anotaron Fran Rodríguez y Tino Costa. El primero fue su apuesta en el lateral derecho en detrimento de Marco Motta. El segundo, que también se estrenaba como goleador, salió en la segunda parte.

La victoria fue «muy importante para empezar a sentir que nos hacemos fuertes en casa. Que el equipo que se quiera llevar, tenga que hacer mucho. El Lorca lo ha hecho y nos lo ha puesto muy difícil».

Tras dos derrotas seguidas, el catalán apelaba más al aspecto mental que al numérico para saber lo que supuso el triunfo. «Nos da tranquilidad y despeja posibles dudas que pudiera tener alguno, que yo no la tengo». Lo señaló después de ganar un choque «merecido por lo visto en el campo».

En cuanto al lateral derecho, autor del primer gol, Ramis también se acordó del que había perdido su puesto (Marco Motta) en beneficio de Fran Rodríguez. «Los dos aportan cosas positivas al equipo. Lo que quiero es que genere competitividad en la plantilla y no solamente en ese puesto. Son dos muy buenos laterales y tendrán minutos para que vayan cogiendo confianza».

No todo lo vio positivo. «En la segunda parte, con el 1-0 a favor, hemos tenido que resolver el partido. No hemos sido claros en esa fase del encuentro. Tuvimos varias opciones para haber cerrado el partido. El no hacerlo te genera cansancio, por tener que replegar muchos metros, y le dejas seguir vivo al rival para que tengan alguna acción de poder empatar, como así fue».

Futuro

Para el futuro, «tenemos que mejorar en cuanto nos ponemos por delante. Cuando el rival está abierto hay que aprovecharlo. El que no lo hace, lo suele penalizar. Como nos ha pasado con el empate, aunque después tuvimos capacidad para hacer el 2-1».

La fórmula para no sufrir, como en el encuentro de ayer, es «no perder nunca nuestra intención y la idea que tenemos en el equipo. Contamos con variedad para que muchos de los jugadores actúen en varias posiciones. Tenemos muy buenos centrocampistas de creación por dentro. Todo lo tenemos que aprovechar. Creo que iremos a más. Encontraremos el llegar a campo rival y nos despejará cualquier situación de peligro. Tengo un equipo de jugadores inteligentes y entienden cualquier cambio».