UD ALMERÍA Luis Miguel Ramis sigue siendo positivo Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, confía en sus jugadores por lo visto a diario. / AGENCIA LOF Pese a las dos derrotas, el técnico de la UDA ve al equipo en progresión tras haber cambiado a más de la mitad de la plantilla JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 8 septiembre 2017, 02:47

El fútbol va a una velocidad muy alta y más en los comienzos de temporada. Con pocos puntos ya jugados, cualquier resultado hace que un equipo cambie radicalmente de posición y supere o sea superado, según el caso, por los rivales de la Liga 1|2|3. De la última vez (primera del presente ejercicio) que se abrieron las puertas del Estadio de los Juegos Mediterráneos hasta ahora, cuando tan solo han pasado dos semanas, muchas cosas han cambiado en la UDA. Llegaron los de Luis Miguel Ramis tras haber ganado en Tarragona. Ahora, con un empate (casero) y dos derrotas que han puesto las primeras dudas en el entorno sobre el rendimiento del plantel almeriense. Sin goles en estas dos últimas citas y con poco juego ofensivo. Pero el preparador sabe que es el inicio y que los nervios son malos consejeros. Se quiere quedar, al menos de manera pública, más con las sensaciones que ve todos los días, que con los resultados.

Ramis lo quiso dejar claro ayer en su comparecencia previa a la cita frente al Lorca que está viendo más cosas positivas que negativas en este comienzo de ejercicio. Aunque, también, apuntó que el equipo ha cometido errores de los que se hizo el máximo responsable por la forma de jugar que quiere el técnico. Eso sí, también criticó que, en algunos momentos, la falta de intensidad fuese el causante de los goles encajados y de no haber podido perforar la portería contraria.

Pese a que solamente se llevan disputados cuatro partidos (tres de Liga y uno de Copa), Ramis ya hizo ayer su primer balance. Salvo Juan Muñoz, con el alta médica ya en la mano, ha podido ver ya a todos sus jugadores en competición oficial. «Aunque llevamos poco tiempo de competición, lo mejor es lo rápido que han asimilado lo que queremos de ellos a nivel colectivo», dijo. Como parte contraria, «lo que menos es precisamente el riesgo que conlleva los planteamientos y las ideas que pretendemos nosotros en el equipo». Para el tarraconense, lo que le falta a sus jugadores, como premisa fundamental, es «ser más expeditivos defensivamente. Falta de intensidad y contundencia defensiva». Para reafirmarse en su idea de que los dos últimos choques se han perdido por el mismo motivo.

Asumió como propio el fallo que, por ejemplo, costó el gol en Soria y, también, el del Cádiz. Querer arriesgar saliendo desde atrás. «Son riesgos que asumo yo personalmente que se puedan cometer en los inicio de juego. Quiero que el equipo tenga variedad y recursos para leer lo que necesita el partido. Cada uno lleva el balón a la portería rival de la manera que piensa que puede hacer daño. Nosotros tenemos una serie de criterios para llegar a la portería rival y, dentro de eso, existe una variedad lógica que es buena porque te da diferentes lecturas de partido y atacas al rival de diferente forma». Algo que deben pulir más para próximas citas.

Lorca

La siguiente será mañana frente a un Lorca que ha ascendido esta campaña al fútbol profesional y que, en su idea de fútbol, está muy cerca de la propuesta que quiere el Almería. Por tanto, se verá un choque con dos equipos que quieren la pelota para elaborar las acciones y no buscar, de inicio, un fútbol más directo. Por tanto, un partido distinto al vivido contra Numancia o Cádiz. Al menos, en teoría. «Es un equipo que, por lo que hemos visto, tiene similares intenciones que nosotros. Hay diferentes perfiles de equipo en los que se premia la verticalidad, como el Numancia o el Cádiz, o, como este equipo, que intenta dominar y crecer a través del balón. Es la gran diferencia con partidos anteriores», señaló ante los periodistas. En su idea de encuentro, «el que nos haya visto a nosotros se habrá dado cuenta que también nos gusta tener buen trato con el balón. Ellos intentarán quitarnos esa capacidad para mandar. Para no dejarles creer, cuanto menos tengan el balón, mejor». Misma idea que tendrá Curro Torres, entrenador del Lorca.

Para este encuentro no se espera que pueda estar Nauzet Alemán. Sí entró en la convocatoria copera y pudo tener media hora sobre el terreno de juego. Pero se le notó muy falto de ritmo. Como en casi todos los casos, al menos de manera pública, Ramis intentó ver el lado positivo de un jugador que llevaba más de un año sin disputar un encuentro oficial. Cuestionado sobre si en enero se podría marchar el canario si su rendimiento no es óptimo, el entrenador de la UDA 'pasó' de entrar en el contrato y solamente quiso hablar de lo deportivo. «A nivel contractual lo desconozco porque es algo que ni entro ni me interesa. Me interesa el rendimiento de los jugadores. Nauzet viene de no hacer la pretemporada con nosotros. Necesita su tiempo. El otro día tuvo ya un primer contacto de competición. Fue bueno. Se sintió bien». Pero no se atrevió a dar su opinión sobre el momento en el que pueda estar ya con opciones de ser titular en Liga. «No sé ponerle número a las semanas que puede necesitar para estar al 100%. Él va sumando entrenamientos y yo iré viendo sus sensaciones que son buenas. Ya no siente molestias. Va en una buena progresión», destacó.

Nauzet jugó en Cádiz. Como también lo hicieron otros que menos han contado en el inicio liguero. Pocos superaron la prueba. En su idea, la cita era de competición oficial y no servía, en principio, para evaluar. Aunque si un jugador no aprovecha el jugar en Copa no está dando motivos para contar en Liga. Así lo entendió Ramis. «Todo sirve. No sé si para ellos era una manera de reivindicarse. Tampoco busco una reivindicación. El otro día jugaron jugadores que no habían tenido minutos y que los tuvieron y estuvieron bien. Rindieron como yo me esperaba. Están disponibles y, por supuesto, con posibilidades de poder participar en el siguiente partido», dijo sin decir nombres de los que sí, como mínimo, podrán entrar hoy en la convocatoria para el encuentro de la cuarta jornada del campeonato liguero.

Una cita que será la segunda del ejercicio en casa. A la primera llegaron como sexto clasificado y colocados en puesto de play off de ascenso, después de ganar en Tarragona. Ahora lo harán tras colocarse en mitad de la tabla después de perder en Soria y caer eliminados en la Copa del Rey.