UD Almería Lucas Alcaraz: «Lo positivo, no encajar; lo mejorable, generar más en ataque» Lucas Alcaraz, con muestras de enfado. / JOSÉ LUIS MATARÍN El entrenador del Almería elogia el «buen trabajo del equipo» y el del Numancia dice que «fuimos mejores y merecimos la victoria» JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Almería Lunes, 29 enero 2018, 01:21

En cierto modo, el empate no dejó satisfecho a ninguno de los dos entrenadores. Para Lucas Alcaraz, de la UD Almería, al equipo le faltó para ganar al CD Numancia algo más de claridad ofensiva. El técnico del conjunto rojiblanco, que dejó entrever la posibilidad de que haya algún fichaje antes del cierre del denominado 'mercado de invierno', resaltando el buen trabajo colectivo realizado por sus jugadores y, sobre todo el dato de no encajar gol. Por su parte, Jagoba Arrasate, entrenador del equipo soriano, no estaba contento con el empate. Argumentó que hicieron más méritos para ganar que la UD Almería.

Las dos caras, según Lucas

Buen trabajo colectivo del equipo, pero ausencia de acierto en el aspecto ofensivo. Ese fue el principal argumento manifestado por Lucas Alcaraz en sala de prensa. «Ha sido un partido muy típico de la categoría, lo trabajamos mucho y bien, tuvimos ocasiones para haber marcado, ellos también tuvieron las suyas, pero nos faltó generar un poco más en los últimos metros». Ampliando la valoración en torno al partido, señaló la 'cara y la cruz'. «Ese aspecto es lo mejorable. En el resto del campo el equipo estuvo estable, fue otro partido en el que no se ha encajado. Al fin y al cabo hay que destacar lo positivo, que es no encajar. Lo mejorable es que necesitamos generar un poco más», declaró.

Sobre la falta de gol y mordiente ofensiva, reiteró la opinión de que las bajas y las nuevas incorporaciones pueden ser motivo para ello. «En ese sentido estamos en un momento un poco de transición, entre jugadores lesionados y chavales que han llegado nuevos. Necesitamos tiempo para ajustarnos. No hubo muchas ocasiones, pero es cierto que podíamos haber marcado».

Sobre el empate, que su colega Jagoba Arrasate no consideró justo, eludió dar una respuesta directa. «Es respetable. Cada uno ve un partido y está claro que ellos tuvieron situaciones de gol, como nosotros. El resultado no me parece que no haya sido equilibrado a los méritos que hayan hecho de los dos equipos».

Referente a la situación en la tabla y la posibilidad de algún nuevo fichaje, respondió a los dos asuntos. «Al noveno o décimo hay tres puntos. Ni nos tenemos que relajar y pensar que todo va a ser fácil, ni tenemos que ponernos nerviosos. Tenemos que trabajar nuestra situación con la misma tranquilidad, agresividad e intensidad. Yo creo que algo más va a venir, pero ahora mismo no puedo decir. No va a cambiar la situación porque hayamos ganado o perdido ni como, en este caso, empatado», manifestó.

Jagoba Arrasate, técnico del CD Numancia, dijo que el empate no fue justo. «No me voy contento. Hicimos un partido como para ganar. En juego y ocasiones fuimos superiores». Reconoció que para vencer hay una clave. «Para ganar, no es sólo jugar mejor. Hay que definir mejor y nosotros, en el último tercio no tuvimos acierto. Valoro el punto, en un campo difícil, pero creo que pudimos haber ganado», comentó.