UD ALMERÍA Lucas Alcaraz estará pendiente hasta el último momento de Fran Rodríguez y Pablo Caballero Pablo Caballero se ejercitó con el resto del grupo. / UDA El plantel se ejercitó ayer en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos J. FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 12 enero 2018, 02:12

Fran Rodríguez y Pablo Caballero son las dudas que tiene Lucas Alcaraz de cara al choque de mañana ante el Nàstic de Tarragona. No ya porque vayan a ser titulares. Simplemente para saber si podrá contar con los dos, o con uno, para la convocatoria que facilitará hoy tras el último entrenamiento de la semana previo al choque. Ambos entrenaron ayer con el grupo y las sensaciones son buenas, aunque nadie quiere forzar más de la cuenta y será a lo largo de este viernes cuando el médico determine si pueden estar para darle el alta médica y que decida el preparador.

El plantel se ejercitó ayer en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los dos que están apurando sus opciones pudieron terminar toda la sesión. Algo que no había sucedido hasta la fecha desde que cayeron lesionados. Pablo Caballero suma ya ocho semanas de baja y Fran Rodríguez llega a las cinco.

En caso de que finalmente Pablo Caballero y Fran Rodríguez puedan entrar en la convocatoria, Lucas Alcaraz tendría las bajas de Motta (sancionado), Tino Costa, Pervis, Javi Álamo y Jorge Morcillo (lesionados). Cinco en total de los que, para la próxima jornada, tan solo se podría recuperar al lateral derecho italiano, toda vez que cumplirá mañana el partido de sanción que le impuso el Comité de Competición por la expulsión (doble amarilla) ante el Lugo el pasado domingo en el choque disputado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para cerrar la primera vuelta.

El que no se entrenó fue Hicham. El delantero cartagenero se quedó en la sala médica y en el gimnasio del Estadio. Más por «precaución», como aseguró el propio club en su página web. Como el día anterior fue Verza el que no estuvo en el comienzo de la sesión por el mismo motivo. Los dos siguen con molestias, pese a que están jugando, y el cuerpo técnico no quiere forzar a nadie que no esté a pleno rendimiento ante el riesgo real de una recaída, como le ha pasado a otros compañeros, que pueda ser mucho más perjudicial para los intereses del primer equipo rojiblanco.