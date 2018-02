UD Almería Lucas Alcaraz: «Era un partido para haber acabado en empate a cero» Lucas Alcaraz hace una indicación a su defensa. / JOSÉ LUIS MATARÍN El entrenador de la UDA lamentó no haber sumado y, sobre todo, la lesión de Mandi, sin pensar en si irán al mercado para fichar J. FOLQUÉ ALMERÍA Domingo, 11 febrero 2018, 01:45

Lucas Alcaraz, entrenador de la UDA, lamentó el desarrollo final del encuentro ante Osasuna. Entendía el preparador granadino que el Almería no mereció la derrota ante un equipo «que no nos ha creado peligro». Pero, también, su lamento vino por la grave lesión de Mandi. Por haber dejado los últimos 15 minutos al equipo con 10 jugadores (habían hecho el tercer cambio unos minutos antes) y porque dejará al canario fuera de los terrenos de juego, si se cumplen los primeros pronósticos, durante varios meses. Todo se juntó para que los rojiblancos cosecharan su primera derrota en el Estadio de los Juegos Mediterráneos desde el pasado mes de noviembre.

Pero no lo achacó todo a una posible mala suerte. Porque el gol encajado, a su juicio, fue «muy evitable. Ni había nadie solo, ni había una disputa aérea. Ha sido un despiste (Nano) más que otra cosa», declaró. Fue lo que «definió un partido muy igualado. Un equipo con esas capacidades económicas prácticamente no nos ha hecho nada». Al menos, algo positivo fue el hecho, después de quedarse con uno menos por la lesión del mediocentro canario, «que el equipo mostrase, una vez más, el carácter y el orgullo que tiene. No tiene nunca problemas de actitud ni de querer», pese a que no le valiera ni para poder igualar el encuentro y quedarse con un punto en juego.

Todo quedó en un segundo plano al preguntarle, precisamente, por el centrocampista canario. «Su lesión sí es de fantasma porque no lo puedes controlar. Porque dos bajas (Verza y Pablo Caballero) han sido por contusiones del partido en Lorca. Y, ahora, viene la lesión de Mandi. Es un problema gordo. Tiene mala pinta. Este año parece que nos pasan todas a nosotros», apuntó el preparador rojiblanco.

Sin elaboración

En cuanto al partido, después «de un primer tiempo igualado», el choque se decantó del lado rojillo al inicio del segundo periodo. «Una primera fase de la segunda parte, que ha coincidido con el gol, en la que nos ha costado mucho trabajo tanto elaborar como llegar». Un espacio de tiempo en el que los de Diego Martínez pudieron sentenciar con un cabezazo de David Rodríguez que entre René y el poste permitieron que hubiese emoción hasta el final.

Un último tramo del encuentro en el que la UDA sacó su mejor cara. «Cuando nos hemos quedado con 10, incluso ellos han tenido que pedir la hora. No querían ni sacar de esquina. Hasta el árbitro ha permitido que no se jugase. El equipo ha terminado bien, pese a tantos problemas que hemos ido teniendo. Valoro positivamente la labor de los jugadores», destacó.

Para recordar que «soy de los pocos equilibrados al decir que el equipo en Lorca no estuvo bien, de la misma manera que creo que hoy (ayer) sí ha estado bien. En general, ha sido un partido de 0-0. Hemos controlado a un equipo que nos triplica en presupuesto. Otra cosa es que a nivel ofensivo no hayamos estado bien».