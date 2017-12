UD Almería Lucas Alcaraz mirará al filial para completar la convocatoria ante la plaga de lesiones Lucas Alcaraz, segundo por la izquierda, observa el partido del filial junto a Ángel Férez, Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés. / UDA Hicham estará entre 5 y 6 semanas de baja al confirmarse la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y Fran Rodríguez visitará el lunes al doctor Ripoll JORDI FOLQUÉ Almería Jueves, 7 diciembre 2017, 00:22

El mejor momento deportivo de la UDA contrasta con la plaga de lesiones que está soportando el primer equipo rojiblanco. Lucas Alcaraz tiene más jugadores en la enfermería de los que tendrá mañana en el banquillo con ficha de los 'mayores'. Un contratiempo para el que el preparador granadino espera poder apurar al máximo con el fin de saber con los que puede contar. Tras la sesión de hoy dará la lista de convocados y, según fue el entrenamiento de ayer, a puerta cerrada, habrá varios del filial que tengan que viajar para completar la lista y esperar su oportunidad ante el cuadro entrenado por José Luis Oltra.

Lucas Alcaraz tendrá que mirar, sí o sí, al filial para realizar hoy jueves la convocatoria para la cita en Granada (mañana, 18.00 horas) que servirá para abrir una nueva jornada en la Liga 1|2|3. Con la única duda de Pervis, que ayer entrenó con el grupo después de tres semanas lesionado, asegurando el club que no hay intención de forzar su vuelta a la competición oficial, el parte de bajas es bastante amplio. Un total de seis jugadores de la primera plantilla no podrán estar en el Nuevo Los Cármenes. Tres de ellos con lesiones desde hace más tiempo y otros tres que cayeron en el último choque frente al Tenerife.

Hicham, 5-6 semanas de baja

Ayer, miércoles, se supo que Hicham tendrá que estar entre cinco y seis semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El cartagenero, por tanto, no podrá jugar hasta 2018. Un contratiempo porque era el delantero titular para Lucas Alcaraz en los dos partidos que el granadino lleva dirigiendo a la UDA desde su regreso. Una dolencia que obligó a su sustitución en el minuto 17 del partido el pasado domingo. Entró en su lugar un Juan Muñoz que es, a día de hoy, el único delantero disponible del primer equipo. El sevillano marcó su primer gol del curso y permitió el que era, en ese momento, lograr el 2-0 frente al cuadro canario. Un tanto que valió los tres puntos y sumar siete de nueve.

Un encuentro, el del domingo, que tampoco acabó Lucien Owona. El central camerunés, que no estará este viernes en Granada, está pendiente de evolución, como ha informado la UDA, tras sufrir una contusión en el hueso iliaco y en el músculo oblicuo abdominal derecho, poco antes del descanso. Fue en un choque y tuvo que irse a los vestuarios con la ayuda del médico y el fisio del equipo almeriense, dado que le costaba poder andar sin dificultad. El central también era un fijo para Alcaraz en los dos choques disputados en Barcelona y frente al Tenerife.

El tercero de los lesionados el domingo, que sí pudo acabar el partido, es Fran Rodríguez. El lateral granadino visitará al doctor Ripoll, jefe de los servicios médicos de la UDA, el próximo lunes para comprobar el estado de su lesión. Padece un esguince de grado 1 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, aunque también podría tener una dolencia de menisco. Hasta no ser observado no se sabrá el tiempo de baja, pero tampoco estará, como es lógico, en el Nuevo Los Cármenes. De confirmarse el lunes el peor de los presagios, el ahora extremo diestro diría adiós ya a 2017 y volvería, en principio, sobre el mes de febrero al equipo almeriense.

Ya lo estaban

Los otros tres lesionados son Verza, Pablo Caballero y Tino Costa. El primero está ya en la parte final de su recuperación, mientras que el último supo el lunes que debería pasar por el quirófano para operarse una lesión en el menisco, aunque todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Ninguno de los tres estará mañana en el Nuevo Los Cármenes. Como tampoco, en el caso de los dos argentinos hasta 2018 no podrán formar parte del equipo almeriense. El delantero está en la tercera semana de la recuperación de la rotura en el recto femoral derecho, estimada para dos meses. En cuanto al mediocentro, hasta pasado el mercado de fichajes (enero) no estará disponible de nuevo, se opere o no del menisco.

Con este panorama afronta la UDA la cita de mañana en Granada. Uno de los desplazamientos, en teoría, más complicados de la temporada. Para medirse a uno de los máximos favoritos al ascenso. Con un Almería que está, números en mano, en su mejor racha de la campaña. Pero que, números en mano, es cuando peor está en efectivos para poder hacer frente a la convocatoria de 18 jugadores que esta mañana facilitará Lucas Alcaraz. El técnico que no quiere hablar de las lesiones. Las que le impiden poner el equipo que quiere.