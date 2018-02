Lucas Alcaraz: «La línea es buena, pero quedan todavía 14 puntos»

Lucas Alcaraz, fiel a su costumbre, intentó rebajar cualquier grado de euforia que se pudiera producir en el entorno del Almería tras ganarle ayer (2-1) a la Cultural Leonesa. El preparador de la UDA prefiere centrarse en el día a día y ver que todavía queda un largo camino por recorrer «hasta lograr los 50 puntos». No ocultaba su satisfacción por haber logrado sumar, por primera vez, dos victorias seguidas y la tercera en los cuatro últimos choques. Números que le permiten al cuadro rojiblanco poner ya una distancia de siete puntos con relación a su rival de ayer, que marca las posiciones de descenso a Segunda B.

Sobre el desarrollo del encuentro, lamentó que no hubieran podido «sentenciar con el 3-0» en el inicio de la segunda parte. Que tuvieran que sufrir en los últimos minutos, para «ver lo difícil que es ganar un partido en esta categoría». Y que los suyos tuvieran la capacidad para haber podido sumar un triunfo que permite lograr la que, hasta la fecha, es la mayor distancia con el descenso en toda la temporada.

No quiso ni descartar a los leoneses en la lucha por la permanencia, pese a que ya están a cuatro puntos, ni tampoco que los almerienses puedan pensar ya en que la permanencia tiene un alto porcentaje de a su favor. «Si tú llegas y pierdes los dos siguientes, que vamos a Huesca y recibimos al Rayo, y ellos ganan los dos, estamos otra vez en las mismas. La película de miedo dura hasta el punto 50. Está claro que ahora estamos más cerca que hace una semana, pero hay que seguir gestionando lo que queda con la misma humildad y el mismo rigor en el trabajo de todos. Yo las he vivido de todos los colores».

Trabajo

Insistió en este pensamiento al señalar el trabajo como única arma para poder lograr el objetivo final. «No nos queda otra porque a nosotros no nos sobra nada. Hay equipos que le sobra algo y se pueden relajar. En nuestro caso, debe ser con el trabajo de todos los jugadores durante todos los días y el incremento de la competencia. Apostar por los que mejor estén en cada momento». Una última frase que viene para 'analizar' la segunda ausencia en la convocatoria, de manera consecutiva, de Fidel Chaves. «Cuando crea que está a un nivel para entrar en la convocatoria, estará. Como cuando crea que está para jugar de titular». Al tiempo que recordó que «cuando Hicham o Juan Muñoz han estado fuera no me habéis preguntado por el motivo».

«En la segunda vuelta cuesta cada vez más sumar puntos», dijo. Su frase se produjo cuando se le preguntó por el calendario más próximo que debe afrontar el Almería. El que le valió, en la segunda vuelta, para que pudiera aterrizar en el Mediterráneo, toda vez que Luis Miguel Ramis logró tan solo dos de veinticuatro disputados. «La línea que llevamos es positiva, pero nos quedan 14 puntos por lograr para llegar a los 50. Solamente me importa el siguiente partido y no que llevemos siete de ventaja», apuntó el técnico de la UDA.