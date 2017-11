UD Almería Lucas Alcaraz habla como entrenador de la UD Almería El técnico granadino no habla de futuro: "Lo importante es ahora" Viernes, 17 noviembre 2017, 19:51

Lucas Alcaraz llega a la UD Almería con 270 partidos dirigidos en Primera y más de 130 en Segunda, algunos con la UDA, equipo al que vuelve y este mediodía ha hablado para UDA Radio para decir que lo hace «muy ilusionado. Almería es un sitio donde siempre he estado bastante relacionado. En tres etapas, incluso en una etapa en la AD Adra, y es una ciudad en la que tengo muchos amigos y en la que he vivido mucha felicidad». Ahora su intención no es otra que la de «intentar aportar mi granito de arena, mi experiencia para que el equipo pueda salir de esa situación que ahora mismo no es agradable y entre todos tenemos que solucionar»

No ha hablado del futuro, que le puede ligar a la entidad hasta final de la 2019/20. Por lo pronto firma la presente y una temporada más «Está claro que lo único importante es ahora. La temporada que viene se pueden hacer muchas cosas y hay más tiempo y se pueden subsanar, pero ahora hay que optimizar al máximo los recursos que hay en la plantilla. Evidentemente tenemos que elevar el rendimiento de los jugadores y tenemos que intentar que el equipo sea lo más fiable posible en el menor tiempo posible. No va a ser fácil, pero tenemos la ilusión y la experiencia suficiente como para llevar a cabo este trabajo».

Sobre el contrato extenso, no ha dudado en afirmar que los por confiar en el proyecto. «Creo que tanto el club tiene confianza como yo he valorado, más que aspectos objetivos, qué me gusta o no de la plantilla y mil cosas más, es dónde he sido feliz, dónde conozco gente, dónde quiero y me apetece trabajar con esta gente. A partir de ahí, tanto una parte como otra estamos contentos y vamos a ver si entre todos somos capaces de cimentar ese futuro con el UD Almería».