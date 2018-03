UD Almería Lucas Alcaraz: «Nos falto la precisión y el acierto en los últimos metros» Lucas Alcaraz pide atención. / J. L. MATARÍN El técnico del Almería dice estar «orgulloso y tranquilo» por la actitud del equipo rojiblanco ante el Rayo Vallecano JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ. ALMERÍA Domingo, 11 marzo 2018, 02:48

No saltó la sorpresa. La UD Almería no pudo frenar la gran racha visitante de la AD Rayo Vallecano, que comparecía en el Estadio de los Juegos Mediterráneos tras ocho jornadas consecutivas sin perder, con cuatro victorias y cuatro empates. No saltó la sorpresa y ganó el equipo rayista, aunque Lucas Alcaraz, entrenador de la UD Almería, argumentó en sala de prensa que, para haber ganado, a su equipo le faltaron dos premisas claves para ello. «Pusimos muchas cosas para haber puntuado o ganado. Pero nos faltó precisión en los últimos metros».

Cosas para no haber perdido

Para el técnico de la UD Almería, al equipo rojiblanco le hizo 'mucha pupa' el gol rayista, pero sobre todo que llegara en un despiste defensivo. «Nos penalizó mucho un error en campo propio. No sólo en eso, sino en tres o cuatro pases anteriores también. Con muy poco nos hicieron el gol. Nosotros tuvimos mucha presencia, muchas llegadas, ocupación de área y empuje. Pero nos faltó precisión, centros y envíos al área rival», comentó.

A pesar de la derrota, dijo sentirse satisfecho y tranquilo, sobre todo por la actitud mostrada por sus jugadores ante una AD Rayo Vallecano que llegaba con el menor número de derrotas fuera de lo que va de temporada. «Estoy orgulloso y tranquilo, porque el equipo lo ha dado todo. Pero un entrenador depende de la tranquilidad, en el sentido de que lo malo es cuando vez que falta actitud. Si no hay actitud, entonces es cuando estás perdido. Estoy orgulloso de mis jugadores por el trabajo y tranquilo por la actitud».

Expuso que el equipo buscó el área rayista con insistencia, pero hubo algunos factores que le pusieron 'freno' a los intentos. «El equipo ha ido arriba dos mil veces. En la segunda parte estuvimos peleando, pese a las continuas interrupciones y pérdidas de tiempo. Pero evidentemente, eso forma parte del fútbol». Sobre si fue justo o no el 0-1 final, dejó entrever que la UD Almería mereció algo más. «No me gusta hablar de marcadores justos o injustos. Si no haces gol, al menos intentar puntuar. Pero en el desarrollo del partido está claro que pusimos muchas cosas para haber puntuado o para haber ganado. Pero está claro que nos faltó la precisión y acierto en los últimos metros», declaró.

La satisfacción de Míchel

Por su parte, Míchel, entrenador de la AD Rayo Vallecano, era obvio que estaba contento por anotarse la victoria, aunque resaltó que su equipo tuvo que luchar mucho. «Ha sido un partido complicado, como todos los de esta categoría. Han sido tres puntos, sin lugar a dudas muy importantes», manifestó.

En base a la actitud de sus jugadores, resaltó que para estar ubicado en la zona de ascenso a Primera, sus jugadores tienen las ideas muy claras. «Estoy muy satisfecho del rendimiento del equipo, que ha peleado con mucha humildad, que e s una de las claves que hace que estemos arriba en la tabla y de depender de nosotros», matizó.