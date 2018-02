UD ALMERÍA Lucas Alcaraz: "Hay que estar concentrados los primeros 95 minutos" del partido El técnico de la UD Almería advierte de que "la concentración, la atención y la intensidad son fundamentales", para un partido tan obligado de ganar "como el resto de los 42" JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 16 febrero 2018, 18:40

Lucas Alcaraz dejó claro hoy que el partido de mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros no es comparable con el que la UD Almería disputó hace dos semanas en el Artés Carrasco de Lorca, más allá del hecho que, comparando sólo números, ambos tienen 16, encadenan más jornadas de las 'preferidas' perdiendo y lo de ganar es cada vez más necesario. Sin embargo, surgen otros aspectos que lo hacen diferentes. Por lo que expuso ayer el técnico rojiblanco, "cada partido es un mundo" y y en este caso más aún porque mientras el Lorca, por ejemplo, tiene jugadores que quieren tener más oportunidades en la categoría, que un descenso podría impedirles tenerlas, los jugadores del Sevilla Atlético tienen un futuro más o menos halagüeño o, para ser menos ambiguos, años en los que las oportunidades no les faltarán. Algunos incluso han debutado con el primer equipo.

De todas formas, esta cita de pasado mañana al mediodía no tiene más presión que otra de la Liga a la hora de hablar de conquistas. Para el técnico granadino, que hoy dijo preferir ser más controlador que dominador de los partidos, el que se juega ante el Sevilla Atlético no tiene diferencias. "Para mí, de ganar sí o sí son los 42 porque yo, viendo el partido el otro día con un equipo que es máximo candidato, no sé porqué no podemos ganar o viendo el partido de Oviedo no sé porqué no ganamos. Este tipo de partidos para mí son tan de sí o sí como el resto", explicó.

En lo que sí se parece es en el de acudir con las mismas dificultades. Mandi, a cuya lesión sus compañeros "reaccionan intentando dar lo que tienen que es ofrecer el rendimiento", Verza o Caballero no van a estar presentes por lesión.

No se tira nada

Alcaraz ha apuntado que para la UD Almería no existen partidos que se puedan dejar ir. "Nosotros no podemos permitir en ninguna jornada decir esta jornada no es tan importante la puntuación, cuando al fin y al cabo van pasando las jornadas y tienes que llegar al final con la puntuación necesaria para conseguir tu objetivo".

La equivalencia con el partido frente al Lorca no existe. "Cada partido es un mundo. Siempre digo que hay que estar concentrados los primeros 95 minutos. La concentración si no al principio, al final o en medio. La atención, la intensidad son fundamentales y comparar un partido con otro... Es muy difícil saber cómo serán los partidos".

Ha explicado que "lo mismo sales superenchufados y hay una parte del partido que por unas circunstancias... Es difícil. Yo no veo partidos, salvo raras excepciones en Segunda División que un equipo le pueda al otro todo el partido. Hay alternancias dentro de lo que es el dominio, dentro de lo que es la sensación de peligro, la estabilidad y alternancia entre los dos equipos siempre".

Sí que es cierto que el grado de necesidad puede que sea la misma que la que el equipo rojiblanco se encontró en Lorca. "Evidentemente es un rival con calidad, que juega con la verticalidad y un poco la desinhibición que tienen los equipos filiales y sí, creo que aparte en el tema psicológico, no es lo mismo la carga de presión que llevaba el Lorca, que también tiene mucho que perder y más hace dos jornadas, que la que tiene el Sevilla Atlético. Creo que nos va a exigir más el partido".

En ese sentido, ha advertido de que mucho más que el de su debut frente al Barça B. «Paradójicamente prefiero enfrentarme a un equipo que tenga más cosas que perder, como es el caso del Barça B, que está en una zona limítrofe entre escaparse y caer. El Sevilla, en este caso, va a tener poca inhibición por el tema de la tabla clasificatoria y la calidad es parecida".