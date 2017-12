Vestuarios Lucas Alcaraz: «El contexto de la semana no ha sido el más positivo» El entrenador de la UDA calificó la victoria de «muy importante» por lo que supone al llegar a la cita con hasta ocho bajas J. FOLQUÉ Almería Domingo, 17 diciembre 2017, 00:42

Lucas Alcaraz tenía muy claro que su equipo había hecho lo necesario para llevarse el botín completo, que fue marcar el gol de la victoria. A su vez, también tenía claro que no habían hecho lo necesario para que, si la cita hubiera sido a los puntos, tener ese premio. Pero como lo que cuenta es el resultado final, para el futuro, y para el presente, lo que quedará será el 1-0 con el que acabó la cita y que, ahora mismo, le sacan ya nueve puntos al colista de la categoría. En su semblante se pudo ver que lo había pasado mal y no ya por las bajas con las que contaba el plantel rojiblanco. El choque ante el último de la categoría peligró a lo largo de todo el encuentro celebrado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El preparador granadino admitió que en «muchas facetas del juego no ha sido nuestro mejor partido». Todo influenciado por lo ocurrido en el primer equipo en los días precedentes. «El contexto de la semana no ha sido el más positivo para genera el mejor partido posible», recordó el técnico por las ocho bajas con las que contaba el plantel, entre las que se contaba con la salida, a petición propia, de Nauzet Alemán. Sin olvidar que no todos los que estaban en convocatoria se encontraban a plenitud de condición física.

Contexto

Dentro de ese «contexto», Lucas aseguró que el equipo pudo «responder bien en algunos aspectos. Pero no en otros que, sobre todo para jugar en casa, son necesarios». Porque, «para algunos puestos no teníamos soluciones». Además de que, «a nivel individual no hemos estado en un día de acierto con el balón. Si sumamos una cosa y otra, se nota que nos ha costado en el juego».

Al igual que la visita al Mini Estadi, para medirse al Barça B, la entiende siempre como un partido «especial», lo ocurrido estos días hacía que la cita contra el colista se tuviera que sacar sí o sí. «En una Liga de 42 jornadas, en este tipo de partidos, si sabemos sufrirlos, siempre podremos rascar algo positivo. Ha sido un triunfo que es muy importante», dijo.

Entre los aspectos positivos, además de los tres puntos en juego, fue que el equipo respondió y que pudo darle minutos, de nuevo, a Verza. «Sabíamos que no estaba para todo el partido. Como máximo unos 40 minutos. Y queríamos que jugase al final, que es cuando podía hacer mejor el equipo». Otro cambio fue la presencia de Pervis. «Queríamos que saliera con espacios en ataque y corriera. Porque para defender tiene problemas». En lo negativo, las tarjetas. «Nos han condicionado mucho. Quieres trabajar un partido a base de intensidad y no hemos podido».

Lo que no tuvo reparos en asegurar fue que el Córdoba hizo «méritos» por ocasiones y juego para haberse llevado algo más. En contrapartida, «hemos sabido sufrir». El Almería «ha conseguido el premio porque hemos estado más acertados y se ha ganado con trabajo, con mucho trabajo».