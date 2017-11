UD ALMERÍA Lucas Alcaraz anuncia que habrá algún cambio, "pero no muchos" El técnico considera el encuentro del domingo especial, pero "hasta que empiece el partido" JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 24 noviembre 2017, 13:55

Lucas Alcaraz ha dado hoy su primera rueda de prensa previa a un partido en su nueva etapa con la UD Almería. El técnico rojiblanco ya está "pensando en el partido", pero también ha señalado que "no en las consecuencias positivas que pueda tener". El entrenador de la UDA ha anunciado que habrá algún cambio con respecto al partido de la pasada semana, pero también que no serán muchas las variaciones. "Alguno, pero no muchos. Creo que en una plantilla corta vamos a necesitar prácticamente a todos los jugadores, cada uno va a tener su momento y con respecto a lo que es el partido del domingo, no creo que haya muchos cambios, pero sí va a haber alguno"

En esa cita, se piensa en la victoria, como es obvio, pero el técnico va más allá. "Evidentemente que todos los triunfos que se vayan consiguiendo son triunfos que vas restando a los que necesitas para conseguir el objetivo. Creo que hay que pensar fundamentalmente en qué cosas hay que hacer bien para conseguir un resultado positivo, no pensar en el resultado. Estamos en el proceso de intentar pensar todo los que nos puede llevar a un buen resultado".

Será otro debut con el Almería, tras el de su anterior etapa en la UDA, en la temporada 2011/12. "El partido siempre es evidente que es especial porque debutas, como aquel que dice, aunque en este caso haya habido otras etapas dentro de lo que es el club y la ciudad. Sí que es un partido especial hasta que pite el árbitro y empiece, que hay que centrarse en el desarrollo del mismo e intentar analizar y decidir lo mejor posible".

No se parecerá al del pasado viernes frente al Real Zaragoza. "Un partido de la categoría, pero diferente porque son equipos con una fisonomía distinta al resto, en cuanto al tipo de jugador, al tipo de juego, en cuanto a los estados de ánimos dentro del mismo partido. Es un partido diferente".

Sobre cuándo se verá lo que intenta inculcar ha sido cauto. "El trabajo de un entrenador es muy difícil que se note en una semana, pero creo que necesitamos un equipo que vaya adquiriendo una serie de señas de identidad en cuanto al trabajo táctico y que dentro de ese orden los jugadores tengan un espacio para manifestar su talento individual y para manifestar su singularidad y su forma de jugar porque cada jugador es distinto a otro y cada uno nos va a aportar una serie de características y dentro de un orden general tienen que tener también la libertad de poder aportar esas características".