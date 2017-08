UD Almería El Lorca FC, un rival para la Liga, es la nueva 'piedra de toque' del Almería El almeriense Molo logró el ascenso con el Lorca hace unas semanas. / IDEAL Los de Ramis juegan hoy, a las 20.00 horas, en el Artés Carrasco, ante un equipo muy reforzado para su histórico debut en Segunda División JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ ALMERÍA Sábado, 5 agosto 2017, 01:12

El Lorca FC, uno de los cuatro equipos ascendidos desde Segunda División B, junto a la Cultural Leonesa, FC Barcelona B y el Albacete Balompié, es el nuevo rival en la pretemporada de la UD Almería. El nuevo envite amistoso a afrontar por los de Luis Miguel Ramis, irá cerrando ciclo de 'rodaje' rojiblanco, al que seguirán el que disputarán contra el Águilas FC y para acabar, con el Granada CF como oponente.

El partido se juega hoy, en el lorquino Campo Francisco Artés Carrasco, a partir de las 20.00 horas, con entradas a diez euros para las zona de tribuna y de cinco, para gradas. Habrá presencia en las gradas de seguidores de la UD Almería, con detallada información puntual y en directo del desarrollo del encuentro, a través de la retransmisión en directo de UDA Radio, con narración en directo de Carlos Felipe y el apoyo técnico de Pedro García Hernández.

El 'milagro' con Xu Genbao

En el equipo lorquino, próximo rival en la Liga de los rojiblancos, numerosas novedades en sus filas en el apartado de fichajes. La principal de ellas, no es otra que la contratación de Curro Torres como nuevo entrenador. El nuevo técnico dirigió la pasada temporada al Valencia Mestalla, al que logró clasificar para el play off de ascenso a Segunda. Llega al banquillo del Lorca FC, relevando en el cargo al gallego David Vidal, artífice y revulsivo del ascenso lorquino para conseguir el histórico a Segunda. Sin embargo, David Vidal, sorprendentemente, no fue renovado en el cargo.

El club, que hasta el pasado curso liguero, en la categoría de Segunda División B, se denominaba a nivel federativo, La Hoya Lorca, está presidido desde el año 2016, por Xu Genbao. Un potente empresario chino, con varias empresas futbolísticas en su país, donde ha ejercido de seleccionador nacional y que ha llevado al club a militar en la Liga de Fútbol Profesional y sin deudas económicas.

Cambio total en la plantilla

Más de la mitad de la plantilla del conjunto lorquino, con vistas al debut en Segunda División, figura en el apartado de nuevas incorporaciones, extensivas a las cuatro líneas del equipo. En el aspecto destinado a los renovados, y entre otros, siguen de la pasada campaña importantes efectivos. Son los casos del guardameta Dorronsoro, así como de los jugadores de campo Antonio López, Pina, Pomares, Manel Martínez, Abel Gómez, Borja García. En la lista igualmente figuran dos ex jugadores que militaron en las filas de la UD Almería, casos del delantero aguileño Chumbi y del almeriense Molo, defensa central del equipo.

En cuanto a los fichajes, el Lorca FC presenta las novedades del guardameta Jaume Valens, procedente del RCD Mallorca B, y la de Franco Tornascioli, del equipo mejicano del Mineros de Zacatecas; los defensas Markus Holgersson, del Antborg, de Dinamarca; Adán Gurdiel, del Pontevedra CF; Carlos Peña, la pasada temporada componente del Getafe CF; Fran Cruz, procedente del CD Mirandés, además de Juanjo, que ha llegado desde el Real Murcia.

Para el centro del campo, el equipo lorquino se ha reforzado con las incorporaciones de Javi Muñoz, que llega desde el Real Madrid Castilla; Javi Saura, del Real Murcia y Troppi, que jugó el pasado campeonato de Liga en las filas de la AD Alcorcón. Y para la línea delantera, la llegada del último fichaje, el delantero Merentiel, procedente del legendario equipo uruguayo del Peñarol de Montevideo.

Tres victorias y un revés

El de hoy es el quinto partido amistoso de preparación que disputa el Lorca FC con el registro, en cuanto a los cuatro anteriores, de tres victorias y una derrota. Los blanquiazules ganaron (3-1) al Nueva Vanguardia, equipo murciano del Grupo XIII de Tercera División; al Valencia Mestalla (4-0), de la Segunda División B y exequipo del técnico lorquino Curro Torres, así como al FC Cartagena, de Segunda División B. La única derrota (0-2) la encajó en el encuentro disputado con la AD Alcorcón, de Segunda División.

Le quedan por disputar, además del de hoy contra la UD Almería, el del próximo día 8, contra el Baniyas, de los Emiratos Árabes Unidos, y el día 12, cerrará la pretemporada jugando contra el Real Murcia. En cuanto a los primeros compromisos oficiales que deberá afrontar el equipo lorquino, abrirá el campeonato de Liga en su feudo del Francisco Artés Carrasco, con la visita de otro 'debutante' en la categoría, la Cultural Leonesa. Y en el torneo de Copa del Rey, en la primera ronda, a jugar en casa y a partido único, se las verá con el conjunto del Córdoba CF.