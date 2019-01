UDA | El rival Un líder en caída libre Nono, que aguanta el balón ante Víctor Díaz, es uno de los fijos del Alcorcón. / IDEAL Con un primer tramo de Liga espectacular alcanzó el liderato para, sin solución de continuidad, caer en picado sumando un punto de los últimos quince JAVIER GÓMEZ GRANADOS ALMERÍA Sábado, 12 enero 2019, 02:30

El Alcorcón comenzó la liga escalando, poco a poco, sin hacer ruido pero con buen juego y mejores resultados, hasta llegar a la zona de playoff, primero, y al liderato de la competición, después. Era la sensación del momento, hace apenas dos meses. Pero de repente entró en barrena, en caída libre, con cuatro derrotas y un solo empate en las últimas cinco jornadas del campeonato.

La seguridad que desprendía cada uno de sus futbolistas se traducía en un colectivo solvente y difícil de batir. Incluso un ex rojiblanco, Juan Muñoz, del que se dudaba de su capacidad en Almería después de una aciaga temporada, se destapó como un goleador letal que nunca fue en el estadio Mediterráneo. Pero también ha sucumbido a las dudas actuales de los alfareros. Nada es como hace seis jornadas. 2018 acabó mal y 2019 ha empezado peor. Pese a todo, aún siguen en zona de playoff, aunque ya sin margen de error.

1 Dani Jiménez 2 Laure 3 Héctor Rodas 4 Esteban Burgos 5 Jon Errasti 6 Daniel Toribio 7 Borja Domínguez 8 Albert Dorca 9 Jonathan Pereira 10 Nono 11 Víctor Casadesús 13 Raúl Lizoain 14 Eddy 15 Juan Muñoz 16 Carlos Bellvis 17 Felipe Alfonso 18 Álvaro Peña 19 David Fernández 20 Unai Elgezabal 21 Marco Sangalli 22 Jaime Gavilán 23 Borja Galán 24 Asdrúbal 26 Carlos Parra 27 David Mayoral 33 Aly Abeid

En el mercado de invierno ha llegado el delantero Fran Sandaza, para tratar de contribuir a la recuperación de la renta perdida. En cualquier caso, el guión de juego de los alfareros apenas ha cambiado y el técnico, Cristóbal Parralo, sigue confiando en lo que antes funcionó. Bien juntos en labores defensivas, el repliegue está muy trabajado durante la semana ya que la fortaleza atrás es lo que está manteniendo muchas temporadas en Segunda al Alcorcón. Un doble pivote aguerrido y con más interés en destruir que en construir, acompaña a una línea de tres con algo más de soltura para crear. A partir de ahí, las opciones ofensivas dependen del mercado y de algún golpe de suerte. Este año está funcionando todo con criterio, excepción hecha de la referida crisis de resultados en la que se halla inmerso, como demuestra la irrupción goleadora de Juan Muñoz.

Dos pivotes

Por delante asoman futbolistas del nivel de Álvaro Peña, Casadesús o el propio Eddy que, por su calidad, puede jugar en el doble pivote o en la línea de tres. También Jonathan Pereira, muy experimentado en la Liga de Fútbol Profesional y de indiscutible calidad aunque no atraviesa por su mejor momento.

Indiscutible es, dentro del área rival, Juan Muñoz. Con ocho dianas es el killer de este equipo. Incluso lleva toda la temporada entre los mejores goleadores de Segunda y siendo un referente en cada partido que juega el Alcorcón.

Parralo no va a cambiar. Confía en que lo que ha funcionado de forma magistral durante un par de meses, no puede dejar de hacerlo, sin más, durante otro periodo similar de tiempo. Si su fórmula ha funcionado, debe seguir haciéndolo más allá del bache que no parece tener fin.

Ante el Almería buscarán volver al camino perdido. Saben que no pueden fallar más si quieren seguir en la zona noble. Y saben que, además, una victoria frente a una UDA en racha, con siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, sería una inyección de moral que tiene a toda la afición alerta de cara al domingo.