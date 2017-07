UD ALMERÍA La liberación de Joaquín Fernández La presencia de Lucien Owona permite trasladar de nuevo al almeriense al centro del campo JORDI FOLQUÉ Sábado, 29 julio 2017, 03:32

Cada fichaje que llega a un equipo sirve para definir lo que se quiere, por parte del entrenador, a lo largo de la campaña. Al menos, en la teoría que marca su pizarra. Colocar a uno en una posición depende de que, en ese momento, sea el mejor de todo el plantel. Pero no quiere decir que sea un puesto exclusivo. Si hay alguien que así lo tiene claro, por la experiencia del pasado curso y el inicio de esta pretemporada, es Joaquín Fernández. El de Huércal de Almería está llamado para ocupar un lugar preferente en el centro del campo. Aunque las circunstancias del equipo han llegado a provocar que actúe más como central que en su posición más natural. En la que le valió para ser internacional en las categorías de la selección española. La que puede recuperar tras la llegada al Almería del último fichaje.

Lucien Owona, que ya se entrena con el resto de sus compañeros en Mijas, es el que permitirá la ‘liberación’ de Joaquín Fernández. El que permita que se olvide de ser central para volver unos metros más adelante. Que deje ser competencia directa de los defensas y la sea, desde ahora, de los Mandi o Rubén Alcaraz. Otros dos fichajes realizados este verano y que han sido titulares en los dos partidos amistosos que se han disputado. Ambos, siempre, por delante en el campo de Joaquín. También de un Morcillo que seguirá como central.

Si el camerunés tiene hoy sus primeros minutos, se podría ver si Joaquín está ya con la mente como centrocampista y compartiendo tiempo y espacio con Mandi o Rubén Alcaraz. Pero no es descartable que el africano pudiera esperar su oportunidad o, a su vez, tener unos minutos ‘residuales’, cuando más jugadores del filial hay sobre el terreno de juego y están también los que parten con la vitola de suplentes en los planes de Luis Miguel Ramis. Es decir, la de hoy frente al Córdoba no deja de ser un amistoso más. No para sacar excesivas conclusiones sobre si Joaquín será ya centrocampista o sigue de central.

Los que también están pendientes de estos movimientos son Álex Quintanilla y Ángel Trujillo. Los dos son afectados por el fichaje de Owona. Podrían ‘respirar’ algo más si Joaquín va al centro del campo y no hay