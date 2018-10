A hacer leña del árbol caído Como motos. Los rojiblancos trabajan a un gran nivel para exhibirlo en el partido de esta tarde-noche en el Nuevo Arcángel. / J.J.A. El Almería buscará su cuarta victoria consecutiva en Liga ante un Córdoba que no termina de arrancar y que todavía no ha conseguido la victoria en ningún partido JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 6 octubre 2018, 00:28

El Almería debe aprovechar la sinergia que se inició en Copa y que prosigue desde entonces en el torneo liguero y hacerlo a costa de un rival, el Córdoba CF, que atraviesa malas horas, sobre todo después de la derrota de la pasada jornada en el Nuevo Los Cármenes que hizo que se destapara 'la caja de los truenos' por parte de José Ramón Sandoval. De hecho, el técnico del conjunto cordobesista fue contundente en sus declaraciones. «He sentido vergüenza por primera vez como entrenador. Si la primera parte acaba 6-0 perdiendo no hay ningún problema. Nuestro portero ha sido el mejor del partido y eso lo dice todo. Había un equipo mejor y mayor, parecíamos benjamines. Nos ganaban en todo, en la carrera, disputas, paredes, segundas jugadas. Tener que hacer un cambio en el minuto 15 o 20 ya dice mucho», expuso el de Humanes.

La bronca puede ser el primer paso hacia la reacción de un árbol caído y del que los de Fran Fernández, en estado de gracia, deben hacer leña. No por nada, solo porque sumar victorias pondrá más cerca el objetivo de la permanencia en la categoría. Por eso, el técnico rojiblanco expuso el jueves que la euforia debe quedarse lo más lejos posible del entorno rojiblanco, más aún de los componentes del conjunto indálico, obligatoriamente con la moral alta tras los buenos partidos que viene realizando el equipo, a pesar de que el técnico, también puede que con la intención de que nadie baje la guardia, dijera en su comparecencia del jueves que el equipo tiene aún cosas que mejorar.

Estímulos

Fran Fernández repite la convocatoria con la única salvedad de Arzura, que se queda, para que entre Owona

Y no está mal que busque la perfección, si no la hay. Es un modo de estimular en el trabajo. Lo cierto es que así salen mejor las cosas y la UDA lo ha demostrado, semana tras semana, desde aquel 11 de septiembre en que ganó en La Rosaleda para meterse en la tercera ronda de la Copa. Ahí incluso aprendió a remontar y certificar el juego con el resultado. Este no llegó antes por pura casualidad porque merecerlo lo mereció, pero la 'caprichosa' pelotita no quiso darle la razón.

Fran Fernández, para la cita de hoy, tiene el problema de semanas atrás, ese bendito problema al que hacen alusión los técnicos cuando el grupo -titulares y suplentes- trabajan con rendimientos notables y presentando 'credenciales' para obtener la titularidad. Lo cierto es que, de momento, los que juegan lo están haciendo bastante bien y aportando lo más preciado en el fútbol, victorias. El técnico zapillense se ha aferrado a un once inicial que es fijo desde la jornada en la que se ganó al Real Zaragoza para sumar la primera victoria en Liga, con Chema como el que más minutos disputa desde el banquillo, sin olvidar también que Sekou, Sergio Aguza y Juanjo Narváez también tienen su oportunidad.

Estos cuatro y los once de salida parecen ser las bazas que más dan al equipo. El caso del madrileño, con pasado cordobesista, puede ser un jugador que apunte a la titularidad para mostrarse en la que fue su casa, aunque el técnico unionista no es de 'vendettas', que podría serlo porque el duelo en Córdoba de la pasada temporada fue el único 'lunar' para el técnico rojiblanco, que nunca había perdido dirigiendo al primer equipo. Aquella tarde, el Almería empezó a verle 'las orejas al lobo' para no levantar cabeza hasta esta temporada con aquel triunfo frente al Málaga en Copa.

La presión y las rachas

Es cierto que el que más presión tiene es el equipo de Sandoval, que lo único que ha sumado ha sido a través de tres empates, pero al Almería se la ha colgado el cartel de favorito hasta en las apuestas por esa dinámica en la que, en Liga, ha sumado nueve puntos consecutivos, encajando solamente un gol en el primero de la serie, frente al Real Zaragoza y dejando su meta imbatida en Los Pajaritos ante el CD Numancia y en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Reus.

De todas formas, lo de las presiones y las rachas nunca son definitivas, tanto las malas como las buenas, pero sí que es cierto que, sin entrar en lo que pueda durar la del Córdoba, lo importante es que la que lleva un Almería que transita por el buen camino se haga cada vez más larga. Prolongarla hoy no será fácil, sobre todo por el desconocimiento al que invita el rival, que parece no haber conseguido aún ni el esquema ni, por tanto, el once. El del Almería depende mucho del trato preferencial que el técnico da a su equipo a la hora de jugar. La intención de centrarse en «nosotros» permite pensar en repetir ese equipo y ese esquema en el Nuevo Arcángel, un lugar de prueba para una plantilla que se encontrará con un lugar especial, por la presión.

Parece claro que serán los mismos, con René bajo palos; José Romera y Andoni López, en los laterales, con Saveljich y Juan Ibiza, en el centro de la zaga. La sala de máquinas es cosa de un Yan Eteki que se ha hecho dueño del puesto desde el primer día que apareció en él y de un César de la Hoz que salió por la expulsión ante el Tenerife, pero que también parece tener la escritura de propiedad de la parcela en el centro del campo. La segunda línea no ofrece dudas porque los tres que actúan lo hacen a un gran nivel, con José Corpas, en la derecha; Luis Rioja, por banda izquierda, y Juan Carlos Real, en la función de enganche. Arriba, la presencia de un gran trabajador como Álvaro Giménez.

Obligación

Enfrente, un Córdoba cuyo técnico, José Ramón Sandoval, no logra dar con la tecla. Carente de un hombre con gol, no dado titularidad a sus tres delanteros -Piovaccari, Erik Expósito y Adrián Martín-. Para hoy, el primero debería estar señalado por ser cambiado a los 18 minutos en Granada; el segundo ha aparecido en contadas ocasiones, sin ganarse la confianza, y el tercero solo se vio en Copa.

Y todo apunta a una nueva revolución. Ante el Tenerife, con respecto al partido anterior disputado en La Rosaleda, fueron ocho los cambios. Ante la UD Almería ocurrirá lo mismo y hasta puede jugar con un 1-3-5-2, en lugar del 1-4-4-2 con el que naufragó en el Nuevo Los Cármenes.

El madrileño, que ha utilizado ya a 23 futbolistas en la competición liguera, no podrá contar en esta ocasión con el zaguero tinerfeño Jesús Valentín, que estará de baja al menos dos semanas por una rotura en el cuádriceps. Si Sandoval opta por recuperar la línea defensiva con tres centrales podría producirse otro debut más con el Córdoba, ya que además de los fijos Aythami y Álex Quintanilla entraría Luis Muñoz.

En el resto de las líneas también hay incógnitas. En los últimos entrenamientos de la semana, todos a puerta cerrada, el entrenador ha ajustado las piezas para perseguir una victoria que en el club se considera imprescindible para evitar que el equipo se descuelgue en la clasificación. En el Córdoba, el clima de nerviosismo, tanto en el club como en su entorno, ha ido en aumento. El entrenador cordobesista ha convocado a todos los jugadores disponibles en el estadio, donde realizará los descartes pertinentes poco antes del partido.

El debate sobre la continuidad de Sandoval flota en el ambiente de este duelo después de que el equipo esté protagonizando a las órdenes del madrileño uno de los peores comienzos de campeonato de toda su historia.

Y, aunque los jugadores de azar dicen que quien juega por obligación, pierde por necesidad, hay quienes se crecen ante la presión. El Almería lo ha hecho y ojalá que ahora que esa presión solo la escenifica para recuperar balón le permita seguir ganando.