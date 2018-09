UD Almería Julio Álvarez: «Desde lo lejos, la UDA da impresión de que le falta orden» Julio Álvarez vistió las camisetas del Numancia y de la UDA Almería. / LUIS A. TEJEDOR 'La Tribu' de Radio Marca celebró ayer la victoria del domingo y analizó en qué puede cambiar esto la mentalidad del equipo rojiblanco en la Liga JAVIER NAVARRO ALMERÍA Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:37

La Tribu del Minuto 92' pasó contó ayer con la presencia de los futbolistas David Martínez y Francis León y del entrenador Juan Pablo Jurado, bajo la dirección de Víctor J. Hernández Bru. Una tertulia en la que intervino también, en la distancia y desde Mallorca, donde vive hoy por hoy tras haberse retirado, el excapitán del CD Numancia, rival este fin de semana de la UDA, y también del propio conjunto rojiblanco en su día, el hispano-venezolano Julio Álvarez.

El exjugador rojiblanco y exrojillo no tuvo problema en señalar que «aunque me puedo equivocar, desde la distancia la impresión que me queda es que en el Almería no hay el orden que sí vivíamos cuando yo estaba allí. Quizás da la impresión que falta algo de orden en el club para que todo funcione como funcionaba entonces y eso, cuando ocurre, que ya digo que puedo equivocarme, se nota en todo».

Un Julio Álvarez que hablaba también del que ha sido su equipo hasta hace meses, resaltando que el Numancia «ha vivido muchos cambios en poco tiempo, ha cambiado mucho su estilo de juego y eso le va a costar tiempo para poder adaptarse y que lleguen los resultados».

Para Julio Álvarez, que admitió que quiere ser entrenador en un futuro próximo, «el partido de este domingo en Los Pajaritos va a ser un encuentro abierto y en el que pueden pasar muchas cosas».

La Tribu

Mientras tanto, los 'profes de La Tribu opinaban ayer sobre la nueva situación del equipo, después de haber ganado un partido en la presente temporada. Juan Pablo Jurado, por ejemplo, resaltaba la figura de Eteki, «para mí el mejor jugador del pasado partido y un hombre que está en Almería para trabajar y para reclamar su oportunidad en el fútbol, para aprovecharla, lo cual será beneficioso para el Almería».

Por su parte, Francis León advertía que «una victoria como la del otro día hace que todo sea diferente, que te levantes de manera distinta y que afrontes los partidos de una manera diferente».

Mientras tanto, David Martínez aseguraba que «después de una victoria, vas al siguiente entrenamiento con otra ilusión y todo te parece de color de rosa. Pero la realidad que se esconde detrás de ese triunfo es que debes trabajar incluso más que en la semana anterior para intentar sufrir menos que estos años».