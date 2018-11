UD Almería Como si jugara en casa Driblar el infortunio. José Corpas entrena con la intención de aportar a una victoria necesaria. / J. J. A. El Almería visita al Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi, donde solo ha perdido uno de los seis partidos jugados JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 24 noviembre 2018, 00:47

El objetivo que Fran Fernández quiere alcanzar el próximo sábado, y que es el mismo que quiso alcanzar en cualquiera de los últimos cuatro partidos disputados lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, es el de jugar como en casa, donde la imagen habla de un fútbol intenso, de una presión alta, casi siempre en campo rival y una actitud que acerca al equipo unionista a la perfección. Fuera, la actitud es la misma, pero el resultado diferente, en gran medida porque no se maneja bien en las áreas y el equilibrio necesario no da a veces nada más que para dominar una y, a veces, hasta ninguna, aunque por momentos pueda ser igual de intenso, hacer la misma presión y actuar con idéntica actitud.

El Nou Estadi está de Almería, en kilómetros, a unos 700 kilómetros. Sin embargo, la UD Almería parece jugar en casa cuando acude a Tarragona. Allí se ha impuesto en cuatro de los seis partidos disputados y solo en una ocasión, y hace ya unas cuantas temporadas -fue en la 2005/06-, el sinsabor de la derrota se instaló en el autobús de regreso hacia Almería. Parece que la UDA se siente cómoda en el vetusto Nou Estadi -tiene 46 años-, donde ha conseguido ganar en tres de sus últimas cuatro visitas y no perder en la otra.

De todas formas, el fútbol no hace mucho caso a la historia porque esta se escribe a base de ejemplos, de hechos, a veces hasta de series de hechos. El fútbol es un deporte sujeto a rachas, buenas y malas, y el equipo rojiblanco quiere romper la mala de esta temporada -solo un partido y un empate en siete encuentros- y mantener la buena de las conquistas en el Nou Estadi, donde parece actuar como 'co-propietario' de la instalación de La Budallera.

Hacer bueno el empate

¿Cómo medir los merecimientos en fútbol? Si esto fuese así, a lo mejor el partido del pasado lunes frente al Dépor no se hubiera empatado y sí ganado, pero el fútbol no es como el boxeo, donde la victoria puede llegar por KO o por puntos. El fútbol da las victorias por goles. De todas formas, lo cierto es que el Almería fue merecedor a lograr los tres en juego. Hasta el propio entrenador del Dépor lo expuso, pero esto no debe ser adoptado por los rojiblancos como un halago similar al del triunfo frente al Sporting, que 'debilitó' al equipo en el Wanda Metropolitano. Si cuando se empata fuera, solo la victoria en casa hace bueno aquel resultado, cuando se empata en casa para hacer bueno ese empate hay que ganar fuera para aplicar la llamada media inglesa.

Fran Fernández tiene jugadores disponibles para no acudir al filial -bastante debilitado como para encima quitarle un efectivo-. El técnico rojiblanco cuenta con 19 futbolistas, tras la recuperación de Juan Ibiza, que entró en la convocatoria efectuada por el técnico zapillense, además de contar también con Yan Eteki, que llegó ayer, trabajó por la tarde y entró en la lista de convocados. Entre este y Joaquín Arzura está la única duda, aunque también hay que tener en cuenta el buen rendimiento de Juanjo Narváez, que hizo el gol el pasado lunes y que fue titular en la anterior salida, la celebrada al Wanda Metropolitano.

El caso es que Fran Fernández se encuentra con el bendito problema de la disponibilidad de efectivos y el rendimiento de estos. Aunque Narváez puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de segunda línea e incluso como delantero, Luis Rioja hizo un excelente partido frente al Deportivo, con mayor protagonismo en la primera parte.

El once

No cabe duda que las plazas de atrás serán las mismas de los últimos partidos, con René Román bajo palos; José Romera y Andoni López, en los laterales, con Lucien Owona y Esteban Saveljich, en la posición de centrales, una pareja que se ha ido 'acomodando' desde la lesión de Juan Ibiza en el partido de Albacete, habiendo jugado juntos los últimos cuatro partidos de Liga.

Fran Fernández destacó el jueves, en la comparecencia previa con vistas al partido de hoy que «haremos algún cambio. No sé si de jugadores, de sistema, de esquema, pero haremos algún cambio, aunque sea de mentalidad», apuntando además, sobre la posible entrada de Narváez, que «lleva varias semanas a tope y está entrenando muy bien y en los minutos que está jugando está rindiendo a un buen nivel, pero es verdad que en sus demarcaciones también tenemos jugadores que lo están haciendo muy bien. Tomar decisiones nunca es fácil. En estos momentos es un poco más complicado». Lo mismo tiene la oportunidad de salir de inicio, si bien, aunque pueda jugar por banda izquierda, por banda derecha y por el centro, su fútbol da rentas cuando aparece por la izquierda, por donde se sitúa un Luis Rioja que, en la última cita, dejó un gran partido.

La duda principal es la de centro del campo. Con César de la Hoz que parece fijo -ha sido titular en doce de los trece partidos que ha disputado y solo se perdió el duelo ante el Málaga, motivado por su expulsión ante el Tenerife-, su acompañante está entre Yan Eteki y Joaquín Arzura. No hay más en el pensamiento de Fran Fernández. Uno llega tras jugar dos partidos con la selección sub-23 de Camerún y pocos entrenamientos con el grupo, solo el de ayer por la tarde en Tarragona. Joaquín Arzura, que perdió el sitio tras el partido en El Sadar, se ha ganado ser el 'tercer hombre' del centro del campo en los partidos ante Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña, un recambio de prestancia por si Eteki no está al 100 %.

Lo demás puede ser lo mismo, por más que en el último desplazamiento y ante la posibilidad de jugar ante un rival con tres centrales -como ahora el Nàstic- hiciera cambios. Se antoja que Álvaro Giménez estará como hombre en punta, mientras que por detrás apunta a que sean los de siempre, José Corpas, Juan Carlos Real y Luis Rioja.

Calidad sin premio

Enfrente un Nàstic con problemas, pero con capacidad, seguramente, para resolverlos más pronto que tarde. De todas formas, tiene muchas dificultades para sacar con buena nota sus encuentros.

Tocado por las ausencias de jugadores como Tete, que no estará por sanción, u otros como los lesionados Josua Mejías, Pol Valentín e Iván López, el Nàstic recupera a Fali, Coris, Abraham, Uche, Ramiro y el recién llegado Imanol. De todas formas, no está fino en el Nou Estadi, donde sí es cierto que ha sumado siete puntos, un tercio de los disputados, marca casi la mitad de lo que encaja (7 por 12) y solo en un partido dejó la puerta a cero, idéntico número de encuentros en los que se quedó sin marcar.

De todas formas, es seguro que la llegada de Enrique Martín deberá hacer cambiar al equipo, por más que ya sea casi un mes en el cargo. Pero tiene jugadores interesantes como Isaac Becerra, Raúl Albentosa, Manu del Moral, Manu Barreiros, Sebas Coris, David Rocha, Javi Márquez o Ikechuhwu Uche.