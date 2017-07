«Un jugador habla en el campo» Rubén Alcaraz y Fernando posan con las camisetas a defender en la 2017/18. Rubén Alcaraz, que sueña porque hacerlo «es de valientes», elige la UD Almería porque cree que «es mi sitio, es mi lugar» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Viernes, 14 julio 2017, 04:32

De lo que ha venido hasta ahora a la UD Almería, Rubén Alcaraz es el jugador que ha ilusionado a la afición rojiblanca. El hecho de haber sido pretendido por varios y elegido finalmente por la entidad rojiblanca es un plus para los de Ramis, si bien el agradecimiento es recíproco porque el propio jugador tuvo ayer palabras de agradecimiento para la UDA. «Vengo a un equipo grande» donde soñar con cosas grandes, aunque con los pies en el suelo. De todas formas, sus 26 años le hacen ser un joven ilusionado que tiene claro que para subir escalones hay que crecer año tras año, lo mismo que «soñar es de valientes».

El barcelonés está en Almería porque «cuenta conmigo como pieza fundamental y pienso demostrarlo en el campo. Al final, un jugador habla en el campo y pretendo eso, que todo vaya bien y que pueda demostrar que puedo tirar del carro cuando vengan momentos malos, sobre todo, y a trabajar que es lo que me gusta a mí».

Lo de jugar o no en Primera no es algo que haya decidido él. «Me gusta jugar los domingos y yo no decido poder seguir en Girona o no seguir. Ellos deciden una opción que me dan, me plantean y la aceptamos. Como creo que soy buen futbolista y muy buen profesional, buscamos una salida y la mejor para mí creo que era este club».

Sobre su posición en el terreno de juego, es uno de esos jugadores con capacidad para jugar en cualquier sitio. «Me gusta ser pivote, la posición en la que yo me encuentro más cómodo es doble pivote y me gusta tener llegada al área y, sobre todo, aportar goles. Creo que tengo una buena pegada, una virtud es que tengo un buen disparo y ojalá lo pueda hacer aquí muchas veces y dar muchas alegrías».

A Rubén Alcaraz le da igual con qué jugador se complementa. No mira lo individual, sino lo meramente colectivo. Así, explicó que «he jugado de perfil defensivo, de perfil ofensivo. Creo que no es que me complemente con mi compañero de mediocampo. Creo que todo el equipo es importante para que un jugador resalte. Si el equipo está bien, un jugador resalta aún más. Espero que sea un buen año».

Esa explicación sobre su apuesta por la UD Almería se fundamenta en la ambición. «Como jugador, yo te digo que soy ambicioso, elijo venir a Almería porque la Segunda División es muy difícil, muy fuerte. Por suerte vengo de un ascenso, pero sé que los partidos cuesta mucho ganarlos. Creo que hay que ir poco a poco», recetó el nuevo jugador rojiblanco.

No dudó en hablar de objetivos con la entidad, pero sueña. «El objetivo claro es salvar la categoría, que todos estemos tranquilos, que la afición esté tranquila y que a raíz de ahí podamos subir escalones y soñar o tener esa ilusión de poder meternos en playoff. Creo que vengo a un equipo grande y soñar es de valientes».

El hecho de no jugar en Primera no es algo que recuerde. «Simplemente, me rijo a jugar bien este año, mi club es el Almería, aunque tenga contrato a parte con el Girona, pero quiero dar lo máximo posible por este club, hacer un buen año y que el equipo quede arriba. Mi idea es defender los colores y sobre todo hacer un buen año colectivo y no sufrir, que en esta categoría hay buenos equipos y al final cuesta mucho ganar partidos y a ver si de verdad podemos luchar por algo más».

Por último, no dudó en hablar de la importancia de Ramis para vestir de rojiblanco. «Cuando hablé con él, me transmitió la ilusión que tenía, sobre todo este año, que había un buen proyecto, me explicó cómo jugaba y las ideas que tiene y somos muy similares. Tener ganas, ilusión y hambre en el fútbol es lo que te da tirar para arriba y ganar partidos. Para mí es una pieza clave de que esté hoy aquí en Almería».