Juan Muñoz es el décimo del Almería El '9' llega en calidad de cedido del Sevilla JORDI FOLQUÉ Martes, 8 agosto 2017, 16:07

La UDA ha confirmado la noticia adelantada por IDEAL el domingo en referencia al delantero que quería para cerrar la posición de '9'. El elegido no es otro que Juan Muñoz. Al final la opción elegida por Almería y Sevilla, su club de procedencia, ha sido la cesión. Los sevillistas no querían desprenderse del goleador la dirección deportiva almeriense, encabezada por Miguel Ángel Corona, no estaba en disposición de asumir traspaso alguno.

El jugador, junto a su representante (René Ramos), ha firmado ya su nueva vinculación con la UDA y se prevé que esta tarde se ponga ya a las órdenes de Luis Miguel Ramis junto al resto de sus compañeros.

Juan Muñoz es el décimo fichaje del Almería en este mercado de verano. Antes llegaron René, Fernando, Pervis, Owona, Fran Rodríguez, Mandi, Rubén Alcaraz, Pablo Caballero y Tino Costa. Pero no será el último. Se espera que, como mínimo, llegue un extremo más.

Y lo que también se espera es que se produzcan las salidas de jugadores que no cuentan para Ramis y la dirección deportiva. Iago Díaz, Diamanka, Antonio Marín, Álex Quintanilla y Carlos Selfa están negociando para dejar el club rojiblanco.