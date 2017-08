UD Almería Juan Muñoz cambia la pizarra Juan Muñoz, izquierda, se ejercitó por primera vez en la tarde de ayer como rojiblanco. / UDA El cuerpo técnico quiere tener presencia en el área «para aprovechar todo el fútbol que generamos por las bandas», como admite Miguel Ángel Corona (director deportivo de la UDA) | La UDA recupera la opción del doble '9' como pensamiento de inicio y no como recurso en un partido JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Miércoles, 9 agosto 2017, 00:30

Después de dos campañas con un perfil determinado para la parte delantera, el Almería ha cambiado de manera radical para el ejercicio que, de forma oficial, se iniciará dentro de 11 días para la UDA. El que protagonizaban Quique González y Chuli era de delantero con movilidad y que, aunque pudieran jugar de '9', no podían ejercer como una referencia de hombre grande. Diametralmente opuesto al que, por ejemplo, ha tenido el Girona (Longo, Sandaza y Cristian Herrera) o Getafe (Jorge Molina), por poner dos equipos con un llamado hombre gol clásico de área. En el caso del Almería, se buscaba otro tipo de jugador. Pero, a nivel global, no ha dado el resultado esperado. Sí que Quique González ha conseguido 31 goles en las dos últimas campañas, pero cuando salía otro compañero para estar más cerca del área, el vallisoletano se pegaba a una banda.

Ahora lo que desea el cuerpo técnico, confirmado por el director deportivo tras hacerse oficial la llegada, en forma de cesión, de Juan Muñoz, es poder utilizar el doble '9' como pensamiento desde el inicio de un partido y no solamente como recurso. Junto al utrerano, la posible presencia de Pablo Caballero. Dos jugadores acostumbrados a jugar tanto en solitario como con otro delantero que pudiera ser, más o menos, de unas características determinadas. Porque los dos son de área, como también pueden actuar con otro cerca.

- '9'+'9' Si el técnico decide jugar con dos delanteros, el gran perjudicado sería José Ángel Pozo. Siempre que no decida que el malagueño retrase su posición. - Más presencia en área Miguel Ángel Corona ha dejado claro que quieren más presencia en el área. Un claro 'toque' a un jugador que no marcó la pasada campaña. - El delantero diferente Si el pasado curso era Juanjo el delantero con un perfil diferente a los titulares, ahora es Hicham. El marroquí saldrá para buscar otra cosa. - 3 medios La segunda alternativa que perjudica al malagueño es si Ramis determina que prefiere tres en el centro del campo. Mandi, Rubén Alcaraz y Tino Costa.

Miguel Ángel Corona dejó claro que uno no será el titular y otro el suplente. Se piensa en poder jugar con ambos a la vez. «Queremos aprovechar todo el trabajo que generamos por banda con una mayor presencia en el área», fueron las palabras del talaverano. Una clara declaración de intenciones y dejando bien a las claras que el estilo se mantendrá, en cuanto a la forma de llegar al área contraria, pero se quiere modificar la sensación de peligro. Que el '9', como ocurría con Quique González, no está en solitario en la pelea con los defensas contrarios. También que el denominado como mediapunta no esté tan alejado y que no tenga que esperar siempre la segunda jugada. Tal y como ocurre con José Ángel Pozo.

Cambiar estadísticas

Se quiere, por tanto, intentar mejorar las negativas estadísticas del pasado curso. La más contraria a los intereses rojiblancos, la que indica que se quedaron sin celebrar un gol en la mitad de los encuentros disputados por los almerienses. O, lo que es lo mismo, el 0 fue lo que quedó reflejado en su luminoso en 21 de las 42 jornadas disputadas a lo largo de la fase regular. Un dato alarmante y que deja como máxima opción el pelear por no bajar de categoría. Como así sucedió.

Curiosamente, la llegada de Juan Muñoz llega cuando el equipo de Luis Miguel Ramis ha disputado cuatro encuentros amistosos y lleva sin anotar en los dos últimos. Siempre con un delantero centro en el terreno de juego. Todavía sin haber probado el doble '9'. Solamente en una cita coincidieron en el campo Pablo Caballero e Hicham y el técnico determinó que el cartagenero se situase en banda para dejar al argentino como referencia.

El utrerano, cuyas negociaciones en su recta final ya adelantó IDEAL en su edición del pasado domingo, llegó ayer a Almería. Firmó su contrato por la mañana en la sede del club en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Lo hizo junto a su representante (René Ramos), el vicepresidente ejecutivo (Alfonso García Piñero) y el director deportivo (Miguel Ángel Corona). Según informó la entidad rojiblanca, aterriza en forma de cesión, sin especificar de manera oficial si hay alguna opción de compra por parte de la UDA a 30 de junio de 2018.

Cesión

Lo cierto es que el Almería no ha pagado ningún traspaso durante este mercado de verano. Solamente los 70.000 euros asumidos por el propio Lucien Owona para desligarse del Alcorcón. Tampoco en esta ocasión ha habido posibilidad de pagar para hacerse, al menos, con un porcentaje del futuro de Juan Muñoz. El Sevilla, pese a que ha tenido ofertas para ello, no ha querido desprenderse de manera definitiva ni dejar una puerta abierta 'sencilla' para ver que se podría escapar una de las perlas de su cantera si hace en Almería una buena campaña.

Los rojiblancos, al menos la dirección deportiva y el cuerpo técnico, sabedores de que deben 'apretarse el cinturón', han sido los únicos que han aceptado que una buena parte de la ficha siga siendo asumida por el Sevilla con ninguna otra contraprestación. Los demás querían que el cuadro hispalense les dejara esa puerta abierta. La UDA desea poder hacer esta plantilla sin necesidad de tener que poner los casi tres millones de euros que sí ha cobrado por traspasos durante este periodo con las cuatro ventas realizadas.

Es la décima incorporación tras las de René, Fernando, Fran Rodríguez, Owona, Pervis, Mandi, Rubén Alcaraz, Tino Costa y Pablo Caballero. Hoy podría tener sus primeros minutos en Águilas.