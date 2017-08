UD Almería Juan Muñoz: «El Almería merece estar en Primera y lo intentaremos» Miguel Ángel Corona y Juan Muñoz posan con la nueva camiseta del delantero utrerano. / UDA El delantero utrerano fue presentado como nuevo jugador de la UDA, club al que llega en calidad de cedido por el Sevilla para la presente temporada sin opción de compra J. FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 10 agosto 2017, 00:50

«Bienvenido Juan. Tenía muchas ganas de poder decir esta frase». De esta manera tan explícita dejaba bien a las claras Miguel Ángel Corona las ganas que tenía de poder cerrar la incorporación del décimo fichaje de la entidad rojiblanca y el que deberá ser el '9' titular del conjunto almeriense en la campaña que comienza, de manera oficial para los almerienses, dentro de 10 días en Tarragona. Una cita que, en principio, no podrá disputar el utrerano, dado que necesitará un plan específico de entrenamiento al sufrir hace unos días una lesión muscular y necesitar algunas semanas, según informa la UDA, para estar al mismo ritmo que los que son ya sus nuevos compañeros a las órdenes de Ramis.

Lo que sí pudo hacer ayer Juan Muñoz es posar con la rojiblanca. El nuevo delantero de la UDA, que llega a la entidad en calidad de cedido por el Sevilla, fue presentado por el director deportivo del club almeriense. El utrerano confirmó que el Almería ya lo quiso la pasada campaña, pero, en ese momento, prefirió irse al Real Zaragoza y, en enero, al Levante. Ahora ya está a las órdenes de Luis Miguel Ramis y espera ayudar de la mejor forma que sabe, anotando goles.

El '9' viene para jugarse el puesto con Pablo Caballero, aunque la intención del cuerpo técnico es la de que pueda compartir tiempo y minutos en la pizarra del preparador tarraconense. Lo dejó claro y espera «aportar calidad y trabajo, con ello llegarán los goles, intentaré conseguir todos los posibles». Ya sea junto al argentino o como único delantero centro. Al respecto de su posición, también se pone en manos de Ramis. «Me siento cómodo en todo el campo, vengo a trabajar y a jugar donde quiera el entrenador», apostilló.

También ha dejado claro que si ha fichado por la UDA es por las conversaciones que ha tenido con el entrenador y con el director deportivo, además de por lo que representa el Almería en la categoría. «Vine por la ilusión que puso el club, Corona y Ramis. El Almería es un equipo grande que merece estar en Primera. Intentaremos entre todos ponerlo en el lugar que merece», apuntó como una buena manera de ganarse a su nueva afición.

Objetivo cumplido

Miguel Ángel Corona ha logrado lo que no se pudo conseguir hace ni un año ni hace siete meses. «Deseábamos firmar a Juan Muñoz desde hace mucho tiempo. Es un jugador que quiere dar un salto en su carrera». Y ejemplos no le faltan si quiere mirarse en algún espejo de los que han pasado por el Almería en la última década. Una última afirmación que demuestra el perfil de futbolista que está firmando el Almería durante este mercado de verano. Profesionales que no tuvieron un buen curso durante el pasado ejercicio y que quieren aprovechar la oportunidad de estar como local en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para dar el salto definitivo en sus carreras.

Corona, en la rueda de prensa, informó que el nuevo delantero rojiblanco hará un trabajo específico ya que durante la pretemporada con el Sevilla FC sufrió una leve lesión muscular de la que se está recuperando, aunque tardará algunas semanas en estar a disposición del entrenador para poder jugar. En cualquier caso todo dependerá de cómo vaya evolucionando y de las propias sensaciones del futbolista que llega con toda la ilusión a la UD Almería, como así lo significaba.

En referencia a lo que le queda al Almería por fichar, Corona no quiso 'mojarse' y sí tiró de tópico. «Estamos atentos a lo que ofrezca el mercado y que pueda mejorar al equipo en la medida que podamos", dijo. Un extremo y, como ha indicado, lo que pueda surgir.