UD Almería José Romera pide concentración máxima desde el inicio para no ir contracorriente José Romera ha sido titular en todos los partidos del presente campeonato liguero. / AGENCIA LOF El Almería ha empezado perdiendo en la mayoría de los últimos partidos, lo que ha provocado que los rojiblancos tuvieran que 'cambiar sus planes' para buscar algo positivo JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 29 noviembre 2018, 01:20

En una competición tan igualada, cualquier variación en el marcador puede (como así sucede) dar una importante ventaja al que marca primero. No es que, como en el colegio, 'el que marque, gana', pero sí que se le parece mucho. Las estadísticas están ahí. Pasado un tercio de la competición, el Almería es fiel testigo directo de esta afirmación. Porque solamente ha sido capaz de remontar un marcador en la presente Liga 1|2|3. Un choque que se puso en contra y al que los rojiblancos terminaron dando la vuelta de manera completa para llevarse los tres puntos.

Una circunstancia que estuvieron muy cerca de lograr, también, el pasado fin de semana. Encajaron muy pronto (minuto 2), para ponerlo a su favor antes del descanso, tras el doblete de Lucien Owona. Pero en la segunda parte volvió la igualada por tercera vez, que ya fue la definitiva. Es decir, en 15 partidos disputados, la UDA solamente ha logrado una de sus cinco victorias empezando por detrás del luminoso. En las otras cuatro se puso por delante y ya no dejó que se le escaparan los puntos para llevarse el botín completo.

En contra

En las últimas jornadas ha sido así. En cuanto a que, como mínimo, el que se ha adelantado ha logrado sumar en su casillero. En la mayoría de las veces, teniendo que ir el Almería a remolque. Lo que se ha traducido en sumar una victoria en las cinco jornadas precedentes, con remontada incluida. Todo lo demás, derrota o empate. La mayoría fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en los que el plantel de Fran Fernández parece que entra «algo frío». Lo que ha dejado a los almerienses con una mala sensación y tener que realizar un mayor esfuerzo, sin olvidar el tener que cambiar los planes con los que salta al campo, tras preparar un determinado partido durante los días previos a la celebración del mismo. Un cambio de 'chip' que no siempre es efectivo.

Por todo lo reseñado, no fue de extrañar que José Romera, que lo ha vivido todo en la presente Liga desde el inicio, pidiera una mayor «concentración» en los minutos iniciales de cada uno de los choques. Para que el rival no les haga ir contracorriente. Cierto es que tuvo claro que esta competición está siendo muy distinta en casa o cuando deben viajar fuera de la provincia. Pero no lo es menos que en los primeros tiempos les está costando más encauzar el resultado, debiendo basar todo en una mejor forma física que el contrario para arreglar el desaguisado.

El veterano lateral valenciano, que está viviendo sus primeros meses en el fútbol profesional español tras jugar durante seis años entre Chequia y Rumanía, reconoció ayer, después de la sesión de trabajo que se desarrolló en el campo principal del Estadio de los Juegos Mediterráneos, que el Almería debe mejorar este aspecto. «No podemos iniciar los partidos dando facilidades a nuestros rivales», insistió.

Porque la igualdad reinante en la Liga 1|2|3 hace que «cada partido sea una guerra que se decide por pequeños detalles». Los que deberá el plantel de Fran Fernández ante un equipo que se encuentra en el mejor momento de la temporada. Ha sido cambiar de entrenador (Rodri ha entrado por Sabas) y encadenar dos triunfos que han sacado al Extremadura de los puestos de descenso y ponerse a cuatro puntos de los rojiblancos, a los que han recortado otros cuatro en estas dos jornadas precedentes.

Enric Gallego

Todo basado en un jugador. Enric Gallego es el máximo goleador de la categoría. Lleva anotando goles desde el inicio de la competición, pero ahora, además, están acompañando los resultados y el trabajo conjunto del resto del plantel. Un delantero que, como Romera, ha llegado a la semiélite del fútbol español pasando la treintena. «Nuestros centrales deberán estar muy atentos porque está en un estado que todo lo que toca lo mete», aseguró el valenciano.

Si lo controlan, gran parte de las opciones de la UDA aumentarán de forma considerable. Para poder brindar un triunfo a la afición rojiblanca. La que está viendo un mejor rendimiento de los suyos, en comparación a años anteriores. Pero que ante el Deportivo no fue como en otros partidos. El horario (lunes por la noche) era bastante malo. Esta semana es en sábado. «Espero que vengan de nuevo al Estadio», concluyó.