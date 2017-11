UD Almería José Ángel Pozo: «Defender mejor no es plantar el autobús y sí trabajar en bloque» José Ángel Pozo está teniendo esta temporada mejores números que en la anterior. / LOF El mediapunta malagueño cree que era necesario estar más juntos en defensa para que no se repitan los errores que han costado bastantes puntos JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 30 noviembre 2017, 00:49

Está en su tercera temporada en la UDA y es uno de los más veteranos en el vestuario, aunque su fecha de nacimiento diga que es de los más jóvenes en el primer equipo del Almería. Un tiempo que le ha permitido estar bajo el mando de muchos 'jefes'. El domingo fue el primer partido del último. Un Lucas Alcaraz que llega para cambiar la dinámica del equipo almeriense y, en las semanas que restan para la apertura del mercado de invierno (1 de enero) determinar si se deben hacer varios o pocos fichajes para la segunda vuelta. Un estilo distinto al de otros de los últimos que se han sentado en un puesto de trabajo que parece, datos en la mano, muy 'caliente'. Al menos, así debe pensarlo un José Ángel Pozo que afronta, como el resto de sus compañeros, el nuevo reto de convencer al granadino y de convencerse ellos mismos que es el adecuado para sacar el mejor rendimiento de cada uno.

El joven malagueño fue ayer el que dio la cara ante la prensa tras la primera de las dos sesiones de entrenamiento previstas por el cuerpo técnico para este miércoles. Tras comprobar, un día más, que Alcaraz quiere intensidad (la que pedía Ramis y no encontraba), Pozo reconoció que el granadino lo quiere con y sin balón. Lo quiere «siempre», dijo el '10' de la UDA. Un Pozo que tuvo que pedir el cambio en Barcelona porque, como reconoció el propio entrenador al término del partido, «no aguantaba más» en el terreno de juego. Un aspecto, otro más, que debe mejorar si quiere poder estar todo un partido en el campo y no ser uno de los sustituidos.

En pocos entrenamientos, y en el planteamiento del choque frente al filial azulgrana, han sido suficientes para que el calificativo de 'defensivo' que tiene siempre Lucas Alcaraz se haya borrado de la mente de Pozo. Porque, a su juicio, un técnico que solamente está preocupado por defender no suele poner un equipo con clara vocación ofensiva y cuatro de sus jugadores. Como tampoco, por ejemplo, apuesta por la verticalidad cuando se tiene el balón en su poder.

El mediapunta de la UDA tiene claro que Lucas no es un técnico de «plantar el autobús». Apuesta, eso sí, por «estar serios defensivamente», que es algo muy distinto a la hora de afrontar un choque. Pero entiende que el Almería saliera a Barcelona con precauciones por ser el rival que era, más por jugadores que por clasificación, y porque era la primera cita con nuevos conceptos. Desde ahora, cree que se verá un mejor Almería. «Sabemos mover la pelota para generar situaciones de gol. No tenemos un sistema defensivo, sino que trabajamos en bloque», insistió el malagueño a la hora de valorar parte de lo que Lucas Alcaraz les pide en cada sesión de trabajo desde que se hizo cargo del equipo hace 12 días.

Lo repitió casi en cada una de las respuestas que tuvo que dar a nivel global en la rueda de prensa. Metiéndose ya en un nuevo 'espíritu' necesario para crecer y salir de los puestos de descenso a los que entraron tras una muy mala racha del equipo. Ahora, pese a que han sumado cuatro puntos de los últimos seis, no les ha permitido salir, todavía, de la zona de quema. «Cuando estás en una situación como la nuestra, el equipo tiene que estar junto y defender bien. A partir de ahí tratamos de crecer con la pelota y aprovechar las ocasiones que tengamos». Ya no vale, por ahora, querer ser dominadores del partido con la posesión y ser el que exponga más que el rival. Lejos, por tanto, han quedado los pensamientos que sirvieron para hacer la actual plantilla que tiene la UDA, aunque la mayoría de los fichajes no fueron peticiones del ya anterior entrenador del equipo con el que se comenzó la actual campaña.

A nivel personal, Pozo espera aprender de Lucas Alcaraz 'otro' fútbol. Ser más importante en más minutos seguidos del choque y no sólo tener apariciones esporádicas en un partido. Para ello necesita estar activo con y sin balón. Lo que le pide el granadino. Lo que le pedían otros entrenadores.