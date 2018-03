UD Almería Jornada santa rojiblanca De vuelta. Marco Motta, que vuelve, se hace con el balón, presionado por Gaspar Panadero. / J.J.A. La UD Almería, tras 'pasión y muerte' que suponen las tres semanas sin ganar, quiere resucitar en Reus JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 24 marzo 2018, 02:25

La UD Almería escenifica hoy la 'semana santa' en un partido que no es un duelo cualquiera. Los rojiblancos acuden al Municipal de Reus en un momento en el que, por resultados, es el peor de la etapa de Lucas Alcaraz sentado en el banquillo. Desde que llegara el granadino a la entidad rojiblanca en la semana previa al partido disputado frente al FC Barcelona B en el Mini Estadi -su nombramiento se conoció el día antes del duelo en casa frente al Real Zaragoza-, la UD Almería no había sufrido una racha tan 'mala' como la que padece ahora, en la que suma dos derrotas consecutivas o tres partidos sin ganar si a eso se suma que en El Alcoraz no consiguió la victoria, aunque el empate no fue un mal resultado para los rojiblancos, pues fue en la casa del entonces líder de la competición.

Los rojiblancos acuden con sensibles bajas, pero la vuelta de José Verza alivia un poco

Lo cierto es que el equipo unionista está obligado a resucitar un 'Sábado de Pasión' y no el Domingo de Resurrección, porque si no lo hace el que 'resucitará' -pondrá tierra de por medio con la zona de descenso o sumará puntos hacia los 50- será el Reus, el rival de esta tarde-noche. El partido, como queda dicho, es ante un rival directo, tan directo que reusenses y almerienses sólo están separados por un punto en la tabla clasificatoria, pero que además esconde -suele pasar al llegar a estas alturas de la temporada- lo del golaveraje, que ahora mismo es favorable al cuadro reusense, que ganó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos cuando los entonces jugadores de Luis Miguel Ramis llevaban varias semanas con la 'penitencia' a cuestas, con dos puntos sumados entonces, uno en León, que no fue malo para los rojiblancos, y otro en casa contra el Real Valladolid, que tampoco fue 'negativo' si se tiene en cuenta lo que vino después.

Sin 'costaleros'

Ahora, el problema es que a Lucas Alcaraz le 'faltan costaleros' para 'pasear' en esta estación de penitencia. El técnico granadino afronta el duelo con importantes bajas en sus filas. Además de las consabidas de Tino Costa y Mandi, con el primero que empieza a recuperar el ritmo competitivo y con el segundo ya se sabe que no estará disponible esta temporada, en la última semana han aparecido las de Sulayman Marreh y Lass Bangoura, con sus respectivas selecciones -el gambiano además vio la quinta amarilla en Valladolid y volverá 'limpio' para el partido frente al Sporting-, vuelven las lesiones. El central Joaquín Fernández y el lateral diestro Fran Rodríguez se pierden la cita por lesión, el sexitano además lo estará por lo menos seis meses tras la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, justo cuando empezaba a encontrar la forma y los minutos -había sido titular en los últimos tres compromisos ligueros-.

El Reus es un equipo sólido en su campo, donde sólo ha perdido dos partidos

Pero este equipo siempre se ha repuesto a los problemas o ha conseguido dar la cara, aun en fases tan complicadas como la de ahora. Lo bueno es que recupera a José Antonio Verza o Hicham. El centrocampista oriolano lleva sin jugar desde su lesión en el partido disputado en Lorca y lo mismo no está para jugar los 90 minutos, pero está, lo que supone una buena noticia, como lo es también el hecho de que pueda acudir el delantero italiano Edoardo Soleri, que el pasado jueves estaba con la selección sub-20 italiana en Chequia y que hoy estará entre los 18 para medirse a un Reus que, en su casa, sólo ha ganado a los dos equipos hundidos en la clasificación -Lorca y Sevilla Atlético-, pero que ha metido en aprietos a equipos como Granada, Real Oviedo o SD Huesca, que no consiguieron pasar del empate en el Municipal reusense.

Lo cierto es que no será un rival fácil. El de Aritz López Garai es, en el Municipal, un equipo muy ordenado y con un gran rigor defensivo, pero con una enorme dificultad para hacer gol, quince los hizo en casa y ocho en los compromisos a domicilio, uno de ellos el ganado en Almería sin hacer muchos méritos para sumar los tres puntos, pero en esto del fútbol los méritos los dan los goles e hizo el único de aquel partido de 'encefalograma' plano.

Problemas

El Almería no está para 'tirar cohetes' y más aún con el problema que surge de las importantes ausencias con las que acude a la cita. Menos mal que a los citados Verza y Hicham se une la vuelta del lateral italiano Marco Motta, que estuvo ausente en el partido de la pasada semana en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid como consecuencia de haber visto, frente al Rayo Vallecano, la quinta amarilla. Lo normal es que sea el lateral diestro de un equipo que se mueve 'entre el debate' de si jugar con el mismo esquema del pasado domingo en el Nuevo José Zorrilla o volver al 4-4-2 de las últimas citas competitivas, que podría ser la que escoja, con René bajo palos; Marco Motta y Pervis Estupiñán, en los laterales, con Owona y Morcillo, por el centro. En la zona ancha, Verza y Rubén Alcaraz apuntan como pareja; con Fidel y Gaspar, en las bandas; Pozo, en la media punta, y Caballero como hombre en punta.

El caso es que hoy está prohibido perder porque hacerlo es 'agarrarse' al sufrimiento. No cambia la obligación con respecto a cuando se gana, como ya dijo el jueves Lucas Alcaraz, pero cuando los enfrentamientos son directos y los de abajo aprietan -aunque la Cultural siga fallando, hay otros que 'viven' como el Córdoba- hay que sumar de tres en tres para ver de cerca los 50 puntos que quedarán a sólo tres victorias, con diez compromisos difíciles por disputar, pero que esconden 30 puntos de los que 15 se jugarán en casa.

La verdad, de todas formas, es que no habrá que pensar en esos, sino sólo y exclusivamente en los que se ponen en disputa esta tarde-noche en un campo estrecho como cualquier calle por la que transcurren los pasos de Semana Santa. La UDA debe pensar en la capacidad para salir airoso de las estrecheces de la Liga, de olvidar el Sábado de Pasión y anticipar la resurrección una semana.

La solidez

Enfrente, la UD Almería se encontrará a un equipo compacto en su terreno de juego, difícil de batir como lo demuestra el hecho de que sólo haya encajado diez goles en su estadio y que demuestra una solvencia a la hora de dar un gran valor a los pocos goles que consigue. Sabe administrarlos. Así, de las ocho victorias que ha logrado, sólo las conseguidas ante Lorca y Sevilla At. fueron por más de un gol de diferencia.

El Reus se encomienda, de todas formas, a la vuelta de Vitor Silva en un nuevo intento de rebasar los 40 puntos con el media punta portugués en el equipo. Este sufrió un esguince de grado dos en su rodilla derecha hace cinco semanas y podría estar recuperado de su lesión, por lo que puede volver a disponer de minutos y a recuperar el liderazgo en el centro del campo que se había ganado en las últimas jornadas. También Migue García podría volver. Pese a ello, el carril zurdo será para Álex Menéndez en un equipo con las bajas del extremo Ricardo Vaz, el centrocampista Borja Fernández y el punta 'Máyor'.