UD Almería Joaquín: «Disfruto marcando a los mejores delanteros y Quique González lo es» Joaquín Fernández es, con la ausencia por lesión de Morcillo, el primer capitán en el campo. / J. L. MATARÍN El defensa de la UDA conoce muy bien uno de los peligros de Osasuna, «un equipo hecho para ascender y con grandísimos jugadores» JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 8 febrero 2018, 01:13

Saboreando el triunfo en Lorca, el primero fuera de casa después de casi seis meses, en el vestuario de la UDA ya piensan (o sueñan) con lograr dos victorias seguidas, algo que no han conseguido en lo que va de campaña. Pero todos saben que una cosa es medirse al colista de la categoría, que llevaba ocho jornadas sin ganar, a que tengan que hacerlo frente a un equipo que es de los mejores de la categoría a domicilio y el que más victorias ha logrado lejos de su propio feudo. Pero intentan que las estadística, en esta ocasión, sean favorables a los rojiblancos. Para poder romper la racha de dos compromisos en el Mediterráneo sin lograr la victoria. Para que se parezca, en la medida de lo posible, a la última visita navarra a Almería. Cuando un gol de Pozo, casi al final, dejó los tres puntos en el caserío almeriense.

Además de estos datos tangibles, los pupilos de Lucas Alcaraz reconocen que deberán superar otros que se logran, casi siempre, con dinero. Así lo apuntó ayer Joaquín Fernández. «Osasuna es un equipo hecho para ascender y tiene grandísimos jugadores que son de superior categoría». Uno de ellos, pese a que en Primera División no tuvo mucha fortuna, es un viejo conocido del central de Huércal de Almería. Un Quique González que, pese a no llevar una campaña con grandes números goleadores, siempre es un fijo para su entrenador. «Es un magnífico jugador», dijo. Para demostrar que no le tiene miedo a nada ni a nadie. «Yo disfruto marcando a los buenos delanteros, y él lo es». De su labor, junto a la del resto del equipo, dependerá que se cumpla su deseo. «Espero que no marque, ni tampoco Osasuna, y sí nosotros».

Fuera del descenso

La cita se produce tras haber salido los almerienses de los puestos de descenso el pasado fin de semana. «Estamos en una buena dinámica y con la moral muy alta después de ganar en Lorca, donde se nos complicaron mucho las cosas pero al final sumamos los tres puntos, que era lo verdaderamente importante». Una oportunidad de lograr dos victorias seguidas. «Tenemos la gran oportunidad, ante nuestra afición, de lograr una segunda victoria consecutiva, que supondría dar un paso hacia delante realmente significativo y ratificar nuestra seguridad en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Ganar a un rival como Osasuna sería como dar un golpe encima de la mesa».

Superar a rivales directos y meter distancia con el descenso que, pese a los equipos que hay entre el 'pozo' y los almerienses, tan solo tienen un punto más que la Cultural Leonesa, que a día de hoy perdería la categoría. Además, imponerse a un equipo de la parte alta sería un espaldarazo al trabajo que vienen haciendo. Hasta el momento solamente han sido capaces de lograrlo ante el Lugo de Francisco, la última victoria en el Mediterráneo hace un mes, precisamente un equipo que llegaba a Almería con unos números espectaculares a domicilio. Misma receta para intentar imponerse a Osasuna. «Tenemos que jugar con gran intensidad. Ellos lo hacen y, como mínimo, tenemos que igualarles en este aspecto, pero además debemos saber jugar con y sin balón», recalcó Joaquín Fernández.

Partido complicado

Si el Almería tiene claro que la cita será complicada para los rojiblancos y así deben afrontarla, Joaquín advierte a los navarros que también debe serlo para los que actúen en calidad de foráneos. «El partido del sábado es muy complicado, pero también para Osasuna, que tendrá que sudar sangre si quiere puntuar aquí, en nuestro campo». Manera muy gráfica de definir lo que tiene que ser el encuentro entre ambos conjuntos. Será una confrontación «muy disputada, competida, intensa y atractiva». Máximo de alicientes.

El de Huércal, por si en el vestuario hay alguien que no sabe lo que es un partido contra los navarros, se reiteró en que los almerienses deberán dar lo máximo para lograr los tres puntos en juego. «Somos más difíciles de superar ahora. Tenemos que seguir en esta línea».