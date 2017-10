UD Almería Joaquín: «Todos los centrales tenemos un nivel bastante alto» Joaquín llevará al brazalete de capitán el sábado ante el Huesca por la baja de Morcillo. / AGUILERA El defensa almeriense tendrá el sábado una nueva 'pareja de baile' al estar sancionado Jorge Morcillo, que ha sido titular en todos los partidos jugados JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 5 octubre 2017, 00:48

Joaquín Fernández debe asumir (más) galones en la próxima jornada del campeonato liguero. No es algo que asuste al central almeriense. Porque desde muy joven ha estado demostrando estar muy por encima, en cuanto a saber estar y profesionalidad, de lo que indicaba su DNI. La ausencia de Jorge Morcillo hace que el de Huércal de Almería tenga que portar (si juega de inicio) el brazalete de capitán. Una decisión que tomó el club en la terna elegida al comienzo del presente ejercicio. Lo que fue un paso más dentro de su andadura por el Almería. Un paso más, que no es la primera vez, para demostrar el crecimiento de un jugador que tuvo su continuidad en la primera plantilla con Fernando Soriano en el banquillo. Ahora, con Ramis, al mando, continúa con su progresión. Eso sí, habiendo 'probado' el sabor del banquillo. Fue en Pamplona. Una y, por ahora, no más.

Ante el Huesca tendrá una nueva 'pareja de baile' en el centro de la zaga. Salvo que Ramis decida poner de salida a Trujillo y Owona juntos, uno de los dos será el compañero del almeriense ante el cuadro oscense. Confía en ambos. Con el camerunés con más opciones de ser el titular, dado que el madrileño no suele ir ni convocado en la competición liguera, Joaquín considera que el que salga lo hará bien. «Todos los centrales tenemos un nivel bastante alto. El entrenador es el que decide, pero haga lo haga tendremos un seguro atrás», apuntó para que no haya ninguna duda sobre si se debería notar la ausencia del valenciano en la parte izquierda de la zaga almeriense.

En esta campaña ha tenido la oportunidad de jugar unos minutos al lado de Owona. Fue en dos partidos. En la Copa del Rey y cuando Ramis decidió sustituir a Jorge Morcillo en el campeonato liguero frente al Real Oviedo. Con Trujillo ya compartió el centro de la zaga la pasada campaña. También con el almeriense en el centro del campo. Ahora el que lleve el brazalete será el más joven de todos.

Juegue el que juegue, Joaquín apuesta por mantener la firmeza atrás de los últimos choques. «Llevamos dos partidos sin encajar y sabemos que si mantenemos la puerta a cero tenemos muchas opciones de quedarnos con los tres puntos. Estamos muy seguros en casa», destacó como premisa fundamental para seguir en la parte más alta de la clasificación y no permitir que un rival como el Huesca los supere en la tabla tras el sábado.