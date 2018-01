UD ALMERÍA Joaquín y su carta a los Reyes Magos Joaquín Fernández, que trabaja durante una sesión de entrenamiento, tiene encargos para los Reyes Magos. / J.J.A. De cara al partido del domingo conocen que el de Francisco es «un equipo peligroso al que le están saliendo bien las cosas, que está en la parte alta y sabemos que es un partido difícil». El huercalense pide un año tranquilo, «que seamos más regulares en cuanto a resultados y no sufrir tanto» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 3 enero 2018, 00:54

El sábado acabará la Navidad con la llegada de los Reyes Magos y los días previos son, sobre todo para los niños, fechas de nervios, de incertidumbre y, para los más rezagados, de enviar sus peticiones a los Magos de Oriente. Joaquín Fernández, el jovencísimo jugador rojiblanco, escribió ayer su particular carta, con la UD Almería como beneficiado de sus peticiones.

El polivalente futbolista de la UD Almería repasó el actual estado del equipo para hacer sus particulares peticiones que versan sobre el presente y el futuro. Así, su particular espístola solicita «que este año sea más tranquilo, que seamos más regulares en cuanto a resultados y no sufrir tanto, que sea un año agradable y que disfrutemos todos».

Ya sin menos 'fantasía', a ese camino es consciente de que se llega sumando victorias. La que pueda lograrse frente al Lugo es la primera y, por ello, la más importante de un mes de enero en el que se puede poner tierra de por medio con la zona incómoda de la tabla por el hecho de jugar en casa tres de los próximos cuatro partidos. Pero lo primero es el equipo de un técnico al que conoce bien. «Es un equipo que, los que conocemos a Fran, sabemos que es un dinámico, que le gusta tener la posesión de balón, que no tiene una posesión para dormir el balón, sino para meterlo rápido en el área, en el campo contrario».

Ganar sería, como queda dicho, hacerlo en un mes en el que se pueden sumar puntos importantes en casa, donde se han ganado los últimos tres compromisos. «Es un mes que se nos puede poner de cara si nos mostramos fuertes aquí en casa. Tenemos varios partidos con rivales que pueden ser medio directos como es el caso de Nàstic y esperamos centrarnos esta semana en el Lugo, que va a ser un partido difícil, que creo que el equipo lo puede sacar adelante y después ese partido ante el Nàstic es un partido ya clave, no superclave, pero sí un partido que podemos dejar un poco atrás al Nàstic y creo que eso es importante», significaba.

Dentro de esa particular misiva a los Magos de Oriente, tenía una mirada hacia las lesiones. Son muchas las que ha padecido y padece el equipo desde que comenzó el campeonato. Ayer fue Hicham, que tuvo que abandonar la sesión. «Creo que ha sido un golpe con Nano, en una disputa del balón, y esperemos que no sea a mayores, pero sí que es verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte en cuanto a las lesiones. Tenemos varios lesionados y esperamos recuperar esta semana porque son jugadores que nos hacen falta y nos pueden ayudar», decía con firmeza uno de los capitanes del equipo rojiblanco, que no habla de fichajes porque «no es una pregunta para mí. Sé que la dirección deportiva está mirando jugadores y puede que llegue alguna incorporación al equipo, pero esa pregunta no es para mí, sino para Corona, Iban Andrés o el míster. Esos son los que se ocupan de ello y nosotros nos tenemos que ocupar de estar bien y de ganar partidos».

La primera

De todas formas, hay que ir construyendo el objetivo piedra a piedra y la primera es el domingo frente a un rival complicado. «Sabemos que es un equipo peligroso al que le están saliendo bien las cosas, que está en la parte alta y sabemos que es un partido difícil, pero tenemos que intentar tener nosotros más el balón que ellos y meter más intensidad, aprovechar que estamos en casa para ganar el partido», afirmaba.

Hablaba de Francisco, con el que estuvo en el Almería B en la temporada 2012/13. Tenía entonces 16 años y jugó dos partidos. «La relación es muy buena. Es un entrenador supercercano, guardo un gran recuerdo de él, ademas por ser de aquí se le tiene un cariño especial, pero espero que le vayan las cosas bien como le están yendo, menos cuando se enfrente contra el Almería. Le deseo lo mejor, pero este domingo espero que pierda», expresaba.

La victoria permitirá llegar a la mitad de lo que se considera hace falta para conseguir la permanencia, además de para mejorar las cifras de la pasada temporada. «Acabaríamos con cuatro puntos más que el año pasado ganando este domingo y creo que es importante también regalarle una victoria a la afición, por las fechas en las que estamos. Entrar en el nuevo año con una victoria es importante y creo que trabajaremos para ello. Si salen bien las cosas esperemos ganar los tres puntos y marcar esos 25 puntos que son la mitad de esa permanencia supuesta», manifestaba.

Pero ese logro no será fácil de conseguir porque si algo ha demostrado el también conjunto rojiblanco es que se maneja bien con poco gol. De sus diez victorias, la mitad llegaron ganando por 1-0 y tres más por la mínima. «Sí, es un equipo que es muy dinámico y, prácticamente en Segunda División, los equipos que están en la parte de arriba cuando te meten un gol saben jugar muy bien con eso, no tienen ansiedad por el resultado porque están una posición privilegiada, al fin y al cabo. Es importante adelantarnos nosotros en el marcador y que no marquen ellos primero porque saben jugar bien con ello».

Mediocentro

Su polivalencia le ha servido para verle tanto en defensa como en el centro del campo. A día de hoy no tiene un rol específico, sin bien ayer trabajó como mediocentro y parece que Alcaraz, aunque no está hablado, le quiere ahí. «No hemos hablado de ese tema con el míster. Sí que es verdad que desde que llegó él, prácticamente excepto una semana, estoy entrenando y jugando regularmente en el medio del campo y creo que esa va a ser mi posición a desempeñar en mayor medida, pero no descarto que si hay una baja en la parte de defensa, y el míster decide tirar de mí, jugar ahí porque he jugado bastantes partidos y no es nuevo para mí».