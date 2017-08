UD Almería Javi Álamo recibe el alta y podría entrar en la convocatoria de mañana Javi Álamo recibió el alta tras el entrenamiento. / UDA El canario se lesionó en el último amistoso de la pretemporada (Baza), estando dos semanas de baja y es el único extremo derecho específico disponible J. FOLQUÉ ALMERÍA Viernes, 25 agosto 2017, 01:07

Entrenar con el grupo, pasar la prueba puesta por el cuerpo médico y recibir el alta médica. Fue la mañana de ayer para Javi Álamo. El extremo diestro de la UDA ya cuenta para Luis Miguel Ramis. Tras estar casi dos semanas de baja por culpa de la lesión que se produjo en el último amistoso, disputado en la localidad granadina de Baza, el preparador rojiblanco ya dispone del canario. Hasta que Nauzet Alemán esté ya en condiciones de competir, Javi Álamo es el único extremo derecho disponible de todo el plantel. Hay que recordar que, ante el Nàstic de Tarragona, el cuerpo técnico tuvo que poner a Gaspar Panadero (zurdo) en la parte diestra del ataque.

Ahora ya podrá hacer un once más a su gusto el preparador catalán, sin tener que poner en dicha demarcación un jugador a pierna cambiada. Pero no quiere decir que lo haga ya mañana frente al Real Oviedo. Javi Álamo tiene opciones de entrar en la convocatoria, pero las dos semanas inactivo y la buena aportación de Gaspar Panadero en una posición que no es la suya natural, hacen que el manchego tenga opciones de seguir de inicio y que el exOsasuna se coloque en el banquillo esperando su oportunidad durante el encuentro.

El que no podrá estar disponible, aunque también se ejercitó con el resto del grupo, es Nauzet Alemán. Todavía le queda algunas semanas para tomarle el pulso a los entrenamientos. De esta manera, como reconoció Ramis, poder posteriormente ir entrando poco a poco en el equipo almeriense y que su participación sea activa en la competición liguera como el Almería.

Juan Muñoz seguirá de baja durante las próximas 2-3 semanas y es, ahora mismo, el único en la 'enfermería' del primer equipo almeriense. El delantero sevillano ha visto alargado su periodo de ausencia de lo que estaba previsto.