UD ALMERÍA Javi Álamo, disponible para la UDA El extremo canario se lesionó en el último partido de la pretemporada y este jueves ha recibido el alta JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 24 agosto 2017, 13:22

Luis Miguel Ramis ya tiene un jugador más disponible. Javi Álamo, que se lesionó en el último amistoso disputado en Baza, ha recibido el alta médica y, por tanto, podría entrar en la lista de convocados para la cita del sábado frente al Real Oviedo. El extremo se ha probado en el entrenamiento de este jueves y, tras no notar ninguna molestia, ha sido dado de alta por parte del médico del club, el doctor Misael Rivas.

Por su parte, Juan Muñoz seguirá siendo baja durante las próximas 2-3 semanas, tras ser observado por el doctor Pedro Luis Ripoll. El delantero, cedido por el Sevilla, ya llegó lesionado y, por tanto, no ha podido estrenarse todavía como rojiblanco. El que no estará tampoco, pero en su caso por baja forma física y no por lesión, es Nauzet Alemán. El canario debe recuperarse en el apartado físico y desde este miércoles ya se está ejercitando con el grupo.