UD Almería Iván Martos, un tipo normal El lateral zurdo de la UDA considera que «la competencia» en su puesto «está siendo bastante fuerte, pero eso nos viene bien tanto a mis compañeros como a mí». Asentado en el primer equipo, si tiene que volver al filial lo hará «con la máxima normalidad posible» JUANJO AGUILERA Miércoles, 23 enero 2019, 01:45

Iván Martos (Manresa, 15 de mayo de 1997) es un tipo normal. Nieto de emigrantes -un abuelo nació en Jaén y el otro en Córdoba-, como más de un millón de residentes en Cataluña, lleva en Almería desde los 16 años. Cuando vino lo hizo con la intención de alcanzar la meta de la que ahora disfruta y que le reporta una gran satisfacción por lo que supone vivir aquellos primeros años duros por el hecho de hacerlo despegado del calor de su familia, aunque jugando con ellos 'en la grada'. De todas formas, este nieto de 'charnegos' pudo comprobar rápido lo de los tópicos. En Almería se dice que nunca serás un extraño y desde aquella temporada «estado muy a gusto desde que vine al principio», señaló el rojiblanco.

Su llegada al primer equipo, que pudo ser circunstancial cuando debutó en Liga el pasado mes de diciembre -el Tartiere será un 'santuario' para él-, responde ahora a aquello de la meritocracia a la que acude Fran Fernández cuando habla de la plantilla y de los que ahora mismo son titulares. Y si algún día le toca volver a sus principios -tiene ficha del filial- lo aceptará con idéntica normalidad a la que siente ahora cuando se ve entre los que cada semana preparan un partido tal vez impensable, por mucho que fuese un objetivo marcado, como el que se disputará el sábado frente a Osasuna. Por eso, tal vez, lo más normal es que triunfe.

Confianza

La temporada la comenzó en el filial, donde milita desde la 2015/16. Lo de jugar en el primer equipo fue como una raya en el cielo. Se alinearon los planetas en una plantilla en la que, en teoría, era el cuarto lateral zurdo. Pero el segundo lateral zurdo, con Nano como primero, se lesionó en pretemporada, el propio Nano cayó tras el primer partido y Andoni López, que parecía un fijo, se lesionó después de jugar ante el Extremadura para ver a Iván Martos como la única opción posible. En Oviedo le llegó el día. «Sí es verdad que se me dio la confianza cuando no podían participar estos jugadores y creo que se me ha seguido dando continuidad en el equipo y la verdad es que estoy muy contento».

Ahora, con Andoni recuperado, sigue la pelea. «La competencia en ese puesto está siendo bastante fuerte, pero creo que eso nos viene bien tanto a mí como a los demás para mejorar cada día, tanto en los entrenamientos como en la competición y se ve luego en el campo».

Pese a llevar ya seis jornadas y no titubear en sus prestaciones no siente como un paso atrás el hecho de tener que volver, si fuese así, a defender los colores del filial. «Yo tengo claro que mi equipo es el filial desde el principio de temporada, pero sí que es verdad que ahora estoy participando con el primer equipo y mi intención es seguir haciéndolo, pero si algún día se da el caso de que tengo que volver al filial lo voy a hacer con la máxima normalidad posible y a seguir compitiendo al máximo nivel».

Allí, como ahora con el primer equipo, seguirá ofreciendo sus buenos 'modales' futbolístico, un lateral de 21 años con la cabeza bien 'amueblada', que sabe asumir el rol de cuándo hacer las cosas. «Sí, siempre me ha gustado ser bastante correcto defensivamente y luego, en cuanto pueda incorporarme al ataque, sorprender y hacerlo con garantías. Fran me pide lo que me lleva pidiendo desde que estoy con él como entrenador y creo que están saliendo bien las cosas».

Se siente seguro y recuperado de las molestias del pasado sábado, aunque aseguró no saber si el cambio se debió exclusivamente a esas molestias o al hecho de que estaba con una amarilla, tocado, y encima teniendo que pelear con un jugador rápido como Salvi Sánchez. «Eso lo dejamos para el míster, pero sí que fue un cúmulo de todo, porque tenía molestias en el partido, no me sentía cómodo y decidieron hacer el cambio», afirmó.

Personal

El rojiblanco, que tiene como referente a Marcos Alonso, el lateral del Chelsea, era el año pasado un fijo en el Almería B, donde estuvo a las órdenes del que ahora es su entrenador, pero su pasado fue duro por el hecho de tener que dejar su familia con 16 años para trasladarse a Almería. «Al principio sí que es verdad que es difícil. Me vine aquí con 16 años y cuesta separarse de todo tu entorno, pero creo que he estado muy a gusto desde que vine al principio y mi familia siempre me ha apoyado, han estado viniendo siempre que han podido y es un apoyo muy grande para mí».

Con el cambio de vida, en su casa todo se trata «con normalidad. Era el objetivo que nos habíamos plantado desde que vine, las cosas están saliendo bien y con normalidad, tomándolo como un reto personal y hay que seguir demostrándolo»

Así, de sencillo su comportamiento. «Sí, me gusta ser normal. En el fútbol hay de todo, pero en el campo se ve cómo soy y también fuera de él, y eso me ha llevado a estar donde estoy y es la forma a seguir».

La Liga

Su pensamiento ahora mismo se centra en la competición, la cual depara el próximo sábado un partido complicado ante un Atlético Osasuna que llegará tras ganar en casa al Mallorca y que ha cambiado su fútbol desde la llegada de Jagoba Arrasate al banquillo de El Sadar. «La verdad es que cualquier equipo de esta categoría es complicado, pero creo que Osasuna está haciendo las cosas bastante bien este año y nos va a poner la cosas muy difíciles, pero nosotros jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes como sea e intentar sacar los tres puntos para que se queden aquí»

Como queda dicho, se espera un Osasuna diferente al de etapas anteriores, un equipo al estilo de su técnico, que lleva excelentes números en casa. «Ya conocemos de otros años el nivel que está mostrando Osasuna. Tiene jugadores de muchísima calidad que en cualquier momento te pueden hacer daño. Creo que estamos preparados para afrontar este partido y alargar la dinámica que llevamos», aseguró.

En ese aspecto, el hecho de acumular nueve jornadas sin perder, pero sobre todo, como referencia para la defensa, no haber encajado gol en las últimas tres jornadas alientan el buen rendimiento del equipo. «La verdad que para nosotros es importante la dinámica que lleva el equipo y sobre todo, después de estas tres jornadas sin encajar gol, la confianza sube muchísimo para nosotros y más aún para los defensas que siempre es bueno dejar la portería a cero, pero esta semana tenemos otro partido muy complicado y esperemos sacar los tres puntos aquí en casa, con nuestra gente».

Ganar será mejorar los números del comienzo de la primera vuelta, donde ante Cádiz y Osasuna no se sumó ni un punto. «Es uno de nuestros objetivos de esta segunda vuelta y es mejorar lo que hemos hecho en la primera. Creo que ahora a principio de la segunda vuelta es buen momento para intentar mejorar esos números e ir con más confianza para el final de temporada».