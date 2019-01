Intensidad y desgaste como ideario Juan Ibiza apuesta por los mismos argumentos en la UDA para continuar su escaladaEl central cedido por el Villarreal reconoce que las armas rojiblancas están siendo acabar los partidos mucho mejor físicamente que sus respectivos oponentes JORDI FOLQUÉ ALMERÍA. Viernes, 11 enero 2019, 01:12

Cada equipo, cuando comienza una pretemporada o hay un cambio de entrenador, busca siempre una seña de identidad. Con la que poder desarrollar mejor una idea de fútbol y lograr cada uno de los objetivos que se pongan en el horizonte. Un aspecto que en algunos casos tarda poco en conseguirse, mientras que en otros el tiempo que pasa es demasiado y ven pasar los encuentros sin lograr esos puntos que reafirman el ideario. En el último caso, lo normal es que se produzcan cambios para, con otra idea u otros protagonistas, puedan revertir la situación y un volver a empezar. Más o menos lo que ha pasado en el Almería en los últimos años. Hasta que en esta campaña la sensación es que se tardó poco en conseguir que lo hablado en la pizarra se trasladara al terreno de juego y se sumaran más puntos en que ejercicios precedentes.

Fran Fernández tuvo muchos elementos nuevos en el verano. Se podría pensar que era un aspecto negativo. Aunque ha resultado ser positivo. Prácticamente todos partían de cero y sin tener 'vicios' de otros años en la propia UDA. Más de una quincena de efectivos que fueron tomando nota de lo que quería el entrenador zapillero.

Ahora, cuando el domingo acabará la primera vuelta para el Almería, los propios jugadores tienen claro que esos argumentos han sido los que han permitido lograr 28 puntos en 20 jornadas. Los mismos que deberán continuar para que el haber siga aumentando sus dígitos y se acerquen al primer objetivo. «Desde que comenzó el campeonato hemos ido mejorando en cada encuentro y pienso que no hemos tocado techo todavía. Podemos seguir creciendo. Ahora somos un equipo muy sólido». Fueron palabras de Juan Ibiza al término de la sesión de ayer.

Solidez

Esa solidez conseguida con una idea clara. En la que la solidaridad y el trabajo están por encima de los aspectos individuales. Primero, el colectivo. Luego, lo que venga. Como se ha demostrado a lo largo de la competición. Y también el poner un ritmo muy alto al encuentro. Sabiendo que los choques en esta categoría se suelen hacer muy largos. Para aprovechar un buen estado físico e imponerse a los oponentes en el tramo final y que, con la UDA en el campo, es también decisivo. «En los partidos no nos impacientamos, solemos ir de menos a más y al final acabamos agotando al rival».

Tal y como se vio el pasado fin de semana en el Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el Real Mallorca. Después de un inicio en el que los insulares parecía que estaban mejor posicionados, al final fueron sometidos por el cuadro de Fran Fernández. Un triunfo que sirvió para estrenar 2019 con victoria y hacer ver al vestuario rojiblanco que pueden pensar en algo más que la 'simple' permanencia. «La victoria de la pasada jornada ante el Mallorca nos da mucha más confianza todavía porque hicimos un buen partido», como apunto Juan Ibiza.

Titular por Owona

El choque que devolvió al balear a la titularidad. Se 'aprovechó' de la ausencia de Lucien Owona. El central camerunés, que había tomado el sitio desde que el ibicenco cayera lesionado en Albacete, no había regresado de su país y Fran Fernández puso a Juan Ibiza. Un nuevo encuentro para mostrar sus mejores cualidades de saber posicionarse y tener una gran salida de balón. «Estoy contento de haber vuelto a jugar. Durante unos dos meses las lesiones me cortaron el ritmo, pero me encuentro bien y con muchas ganas de poder seguir ayudando a mis compañeros y al equipo, que va a necesitar de todos nosotros en una competición tan larga y tan complicada», manifestó sobre lo que viene para la UDA.

Lo primero es medirse a un Alcorcón que lleva cinco jornadas sin conocer la victoria. Pero que ha sido líder de la competición y está a poca distancia de los puestos de ascenso directo. «Es verdad que lleva cinco jornadas consecutivas sin ganar, pero en la mayoría de ellas ha podido vencer. Querrán reaccionar ya. Así que tendremos que estar muy centrados», comentó al mismo tiempo que elogiaba al conjunto entrenado por Cristóbal Parralo. «El Alcorcón es una de las sorpresas del campeonato. Somete mucho a sus rivales, tiene un equipo muy completo y si está arriba no es por casualidad».

Como tampoco lo es ya que el Almería esté en la novena posición y solamente tenga a dos conjuntos entre ellos y el Alcorcón que está en zona de playoff. No quiere pensar muy en el futuro. Más bien, solamente en poder superar los 30 puntos este mismo fin de semana. Para ello tendrán que ganar en Santo Domingo. «Pensar partido a partido sin obsesionarnos con nada. Nuestro objetivo es alcanzar cuanto antes los cincuenta puntos y luego ya veremos. Nos equivocaríamos si comenzamos a especular». Mismo discurso que el resto del vestuario.

Calendario

Sobre todo viendo que el calendario que se les presenta puede ser el más complicado de todos los equipos de la categoría. Porque se medirán de forma seguía a las cuatro escuadras que ocupan del tercero al séptimo puesto, tras haber jugado ante el octavo el pasado fin de semana. «Nosotros somos ambiciosos y salimos a ganar en todos los campos». Con las siete victorias que llevan conseguidas ante equipos que estaban mejor clasificados cuando se medían ante los rojiblancos.

Los madrileños servirán para cerrar la primera vuelta. «Tenemos que hacernos fuertes en defensa e intentar mantener la portería a cero porque nosotros cada vez que pasamos a campo contrario generamos mucho peligro». Pero sabe que no será nada sencillo. «El Alcorcón somete mucho a sus rivales, pero nosotros confiamos plenamente en nuestra opciones». Las que han llevado a los dos equipos a que estén en la parte alta y peleando por lograr tener unos partidos extras en el mes de junio en busca de la tercera plaza de ascenso. «Es muy meritorio, sobre todo por la categoría en la que nos encontramos y por los clubes que participan, la mayoría con importantes trayectorias en Primera División», sentenció.