UD ALMERÍA La impaciencia de la Liga 1|2|3 La mirada fija en el balón; hacerse dueño es un paso en firme hacia la victoria. / J.J.A. Aunque el fútbol pide tranquilidad, la UD Almería tiene que empezar hoy la conquista de la categoría en el Nou Estadi, ante un Nàstic que quiere otro tipo de sufrimiento JUANJO AGUILERA Domingo, 20 agosto 2017, 02:58

Aunque el fútbol exige que las cosas se deben hacer sin prisas, que suelen ser malas consejeras, la experiencia de la vida asegura que es obligado ser impaciente porque las cosas buenas pasan a la gente que no espera.

Está bien que la Liga no ha empezado aún y que una mancha el primer día se puede borrar con el 'quitamanchas' que habrá en las siguientes 41 jornadas de competición de las que se compone el torneo de la regularidad. Sin embargo, no caben esperas. Es cierto que el resultado de hoy no respaldará, si es positivo, la ilusión de metas mayores, y tampoco debería suponer un paso en falso, si el mismo no se acoge al guión esperado. El caso es que, aunque Luis Miguel Ramis dijera el pasado viernes que no, lo cierto es que en el ambiente nadie olvida la historia de las últimas temporadas, siempre sufriendo y salvándose en la última jornada del calendario -en Córdoba, la temporada 2015/16 y ante el Reus, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la 2016/17-.

Ayer se acabaron los experimentos que en fútbol se suele decir que deben hacerse con gaseosa. El Almería ha tenido seis 'probetas' en las que experimentar, con victorias, empates y derrotas, con juego bueno y menos bueno, pero sobre todo con el problema de gol, que ya le pasó factura la pasada temporada. Seis goles en seis partidos es el bagaje experimentado por los rojiblancos a lo largo de los 39 días -con sus descansos y dobles sesiones- que ha durado la pretemporada, desde que esta empezara el pasado 12 de julio. El Nàstic ha pasado por una situación parecida. También sufrió en la primera parte ya pasada de 2017 y por lo que supuso el penalti que Jona no convirtió para el UCAM Murcia hoy quiere hacer 'borrón y cuenta nueva' y empezar sin tener que pasar las penurias del pasado campeonato. Los resultados de la pretemporada permiten pensar que es capaz, ganó al Villarreal y Real Zaragoza, entre otros, empató con un Barça sin estrellas, pero perdió con el Castellón, equipo que milita en Tercera División.

Por eso, haciendo caso al buen criterio del técnico rojiblanco, tarraconense como se sabe, ni son simbólicas las victorias ni tampoco las derrotas y sí aspectos para encasillarlos como anecdóticos. No se juega igual cuando no es obligado ganar que cuando toca salvar los puntos con el fin de ponerlos en el 'zurrón' por si llegaran malos tiempos, que llegarán, algo de lo que también avisó Luis Miguel Ramis. Los de hoy deben servir para empezar a acumularlos con vistas a conseguir el primer objetivo de la temporada, distante en el tiempo, pero obligado perseguirlo, el de acercarse a los 50 puntos que parece haberse convertido en la cifra que 'asegura' la permanencia. Después ya se verá qué se puede conseguir, o no.

Apuesta

El Almería vuelve hoy a un estadio en el que el año pasado encontró la suerte fuera de casa. Fue su segunda victoria en tres partidos -el segundo partido como Ramis ejerciendo de técnico- y comenzó a dar pasos en firme para la permanencia. El gol de Kalu Uche le dio al Almería tres puntos de grandísimo valor porque, aunque no sirvieron para salir del descenso, sí que dieron otro aire al equipo, que hasta ganar en el Anxo Carro, bajo la dirección de Fran Fernández, no había conseguido ganar fuera de casa y sus cifras fueron 'pírricas' como visitante, el peor de la competición. Es cierto que no estarán los mismos de entonces, pero sí que es verdad que serán más rojiblancos los que repitan en el once de la UDA que granotas en el del conjunto tarraconense.

De hecho, podrían ser cinco los que jueguen de salida que también lo hicieron el año pasado en el Nou Estadi, si bien con un cambio con respecto a entonces y que supondrá la ubicación de Joaquín Fernández como central en lugar de en la posición de pivote en la que jugó en aquel duelo celebrado a mediodía del día 2 de abril, donde fue Ximo Navarro en el acompañante de Jorge Morcillo, en el centro de la zaga rojiblanca.

La verdad es que apunta a que los cuatro de atrás sean los mismos que la afición se aprendió de carrerilla entonces, con Marco Motta y Nano, en los laterales, y Joaquín Fernández y Jorge Morcillo, como centrales. El otro 'repetidor' será Fidel. También habrá cambio de propuesta pues entonces el equipo de Ramis jugó con dos delanteros -Kalu Uche y Quique González, este tirado a banda- y ahora todo apunta a que sea José Ángel Pozo el que actúe en la media punta, por detrás de Pablo Caballero.

Lo que será diferente será, como es obvio, el centro del campo, que en esta ocasión parece claro que será el ocupado por dos jugadores nuevos en la disciplina como son los casos del exilicitano Mandi y del gerundense Rubén Alcaraz. El viernes dijo Ramis que tenía una duda, la cual podría aclararse con la entrada de Gaspar Panadero en banda derecha.

Fuera de la convocatoria se han quedado Javi Álamo y Juan Muñoz, por lesión; Tino Costa y Nauzet Alemán, que se encuentran realizando trabajo específico durante los entrenamientos, así como Antonio Marín, Álex Quintanilla, Trujillo y Javi Pérez, por decisión técnica.

Con problemas

El Nàstic está en la misma tesitura que la UDA. No se habla abiertamente del ascenso, pero lo que se dice en el entorno apunta a buscar metas mayores que una simple permanencia, alcanzada la pasada campaña 'por los pelos'. Ahora, lejos de euforias, Lluis Carreras apostaba el viernes por ganar y después ya se vería cómo.

Lo cierto es que el técnico quiere «un equipo que corra, que defensivamente esté junto y que se suelte a la hora de ir al ataque. Tenemos que mejorar muchas cosas pero no cambiar lo que se ha ido poniendo encima del tablero táctico hasta ahora», en referencia al mes y medio de entrenos.

Sí es cierto que Carreras se ha visto 'golpeado' por las lesiones. Zahibo presenta una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha; Abraham Minero no se ha recuperado del golpe sufrido ante el Zaragoza, con diagnóstico de una contusión con desenganche mioaponeurótico del soleo de la pierna izquierda; Jean Luc se recupera de una lesión tendinosa en la musculatura aductora; Djetei fue intervenido de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y Pol Valentín está con una lesión muscular en el muslo izquierdo. A ellos se une Omar Perdomo, que tiene un partido de sanción de su paso por el Tenerife.

Los buenos resultados ha hecho durante la pretemporada invitan al optimismo. El fútbol de toque, combinado con una presión alta, bien entendida por sus jugadores, ilusiona a la afición grana, que ha respondido con ganas al proyecto.

Hasta doce nuevas incorporaciones, y aun faltan por llegar un par de efectivos más y otras tantas salidas, han hecho falta para renovar a un equipo que lleva siete años sin ganar el primer partido de Liga.