UD Almería Al idilio con el gol le falta el 'novio' El rojiblanco Pozo se ve superado en la presión por la zaga lorquina. / SONIA M. LARIO Segunda derrota seguida de la UDA y segundo encuentro que se quedan sin marcar los de Ramis Un tanto de Daniel Ojeda, marcado de penalti, fue suficiente para derrotar al Almería en el cuarto amistoso disputado por los rojiblancos y en el que evidenciaron problemas con el gol JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Domingo, 6 agosto 2017, 00:48

Si las pretemporadas están para detectar errores y corregirlos, el mayor del Almería sigue siendo el mismo que el del curso pasado. Si en la anterior campaña los rojiblancos se quedaron sin marcar en la mitad de los encuentros disputados, ahora la estadística es la misma. No deja de ser un mero número, pero sí que, por los resultados, no se ha encontrado el camino para que el porcentaje no sea tan negativo en el caso de la UDA. Tras marcar en los dos primeros amistosos, ni contra el Córdoba ni ayer, en Lorca, lograron perforar el marco contrario. En ambos, al rival, le bastó para conseguir uno y llevarse el choque. Cierto es que no valen puntos, pero sí que la presencia de un 'novio' para tener un idilio con el gol se presenta fundamental.

1 Lorca Torgnascioli; Adán, Molo, Holgersson, Peña; Cristian Bustos, Javi Muñoz, Tropi; Carlos Martinez, Manu Martinez, y Ojeda. También jugaron: Apeh (46’), Pomares (62’), Merentiel (62’), Santi Luque (75’), Abel Gómez (75’), Alberto (75’), Albisua (75’), Pina (75’) y Onwo (75’). 0 UDA Fernando; Motta, Owona, Morcillo, Pervis; Mandi, Rubén Alcaraz; Javi Álamo, Pozo, Fidel; y Pablo Caballero. También jugaron: René (46’), Fran Rodríguez (62’), Nano (62’), Joaquín (62’), Gaspar (62’), Hicham (62’), Trujillo (75’), Álex Corredera (75’) y Javi Pérez (75’). goles 1-0, m. 70: Dani Ojeda (p). árbitro Arcediano Monescillo (Castilla-La Mancha). Se lesionó en el minuto 17. Campoy Candela (Castilla-La Mancha), que empezaba como cuarto árbitro, lo sustituyó. Amonestó a Pablo Caballero. Incidencias Cuarto partido amistoso de la UDA, disputaro en el Artés Carrasco de Lorca.

Los de Ramis cayeron ayer en su cuarto amistoso de la pretemporada. En una cita en la que las ocasiones, sin ser numerosas, se sucedieron. Pero solamente un gol desde el punto de penalti, marcado por el canario Daniel Ojeda, desnivelo el marcador del Artés Carrasco.

En el partido, los dos entrenadores, aunque con los lógicos matices de no tener las plantillas completadas y en su afán por ir repartiendo minutos en los choques de pretemporada que restan, sí que pusieron de inicio un equipo que se puede asemejar bastante al que pongan dentro de dos semanas en el inicio del campeonato liguero. Al menos, así lo parece en una UDA que continúa repitiendo algunas 'parejas'.

Quizás sea como una especie de reivindicación, por parte de Luis Miguel Ramis, de que no tiene a más recambios para esos puestos. Quizás sea porque, ante la gran cantidad que hay de nuevos, prefiere que esos jugadores vayan tomando, en amistosos, conceptos que en los entrenamientos no dejan de ser eso mismo, mera preparación. Sea por lo que fuera, Mandi y Rubén Alcaraz formaron de titulares por cuarta ocasión en otros tantos encuentros. También por delante de ellos estuvo Pozo. Los tres no han encontrado relevo en el plantel desde que comenzó la preparación del ejercicio. Al menos no para dejar de ser titulares.

Fijos y alternativas

En las otras partes del terreno de juego sí que ha habido alternativas. En un intento de que todas las combinaciones posibles se vayan dando para que nadie se sienta 'huérfano' cuando su habitual acompañante no esté sobre el terreno de juego. Así, Owona tuvo su primera titularidad y lo hizo como acompañante en el centro de la zaga de un Jorge Morcillo que sigue sin recambio. El valenciano ya ha probado con Joaquín, Trujillo y, ayer, con el camerunés. El exAlcorcón tuvo en la derecha a Marco Motta. En la otra banda, un Pervis Estupiñán que sigue portando un dorsal de ficha del filial (30).

En ataque, hasta que lleguen otros fichajes, Javi Álamo y Fidel Chaves parten como titulares frente al Nàstic dentro de dos semanas. Al menos, porque el canario no tiene rival al estar 'descartado' Iago Díaz y porque el onubense no encuentra en Gaspar Panadero alguien que, por ahora, le pueda quitar el sitio como fijo para la primera foto oficial el domingo 20 de agosto en el Nou Estadi de Tarragona. Y, como '9', Pablo Caballero. El argentino sí que está esperando la llegada del que debe ser el delantero centro titular. Mientras, ayer se situó ya por delante de Hicham de salida.

Y en lo que sigue habiendo reparto de minutos es en la portería. Pese a que el técnico tan solo utilizó el primer amistoso, contra el Levante, para repartir los minutos en un mismo encuentro, ayer también lo hizo. No dio el choque completo ni para Fernando ni para René. En Lorca el que tuvo la titularidad fue el primero. Puede parecer que llega como teórico suplente. Pero fue determinante para que, al menos en el primer periodo, el marcador del Lorca no se moviese. Realizó una gran parada a un remate, desde el área pequeña, del canario Daniel Ojeda.

Fue la acción más clara de una primera mitad en la que se notó las tres semanas de pretemporada, del calor reinante en el Artés Carrasco y de que nadie quiere arriesgar en demasía porque una lesión a falta de dos semanas para el inicio del campeonato liguero puede romper todas las ilusiones de un futbolista determinado para ser titular cuando los puntos estén ya en juego.

Aunque la lesión que se produjo fue la del colegiado del encuentro. Arcediano Monescillo no duró más de un cuarto de hora. El cuarto colegiado tuvo que tomar su puesto en el terreno de juego y seguir todo como estaba tras esta anécdota. Porque poco más hubo en el primer periodo. Dos conjuntos más preocupados por no encajar que por mostrar lo mejor de cada uno a nivel ofensivo. Eso sí, Pablo Caballero tuvo alguna ocasión de haber adelantado a los rojiblancos. Un centro de Pervis, que remató alto, y un envío de Javi Álamo, que conectó flojo, fueron las ocasiones del argentino en el primer tiempo. Tuvo otra, ya en la segunda parte, pero no llegó por poco a una buena jugada de Fidel Chaves por la derecha. No se estrenó y fue cambiado por Hicham.

Manteniendo el bloque

En el segundo tiempo, ambos técnicos hicieron pocas modificaciones de salida. Hay que ir poniendo fondo físico para el comienzo de la competición. En el Almería, además de la portería, no hubo más en el cambio de campo. Después, un carrusel en el que, solamente, no tuvieron recambios ni Fidel ni Rubén Alcaraz. Otra nueva muestra de lo que Ramis entiende que le falta al equipo almeriense. Cierto es que entró Gaspar Panadero, pero para estar como extremo derecho en lugar de Javi Álamo.

Conforme pasaban los minutos de la segunda parte, el partido se iba rompiendo. Tanto que las ocasiones se sucedían más porque ya no se llegaba de la misma manera a los cortes que por lucidez en el ataque de ambos. René salvó a los almerienses de encajar. De la misma manera que Hicham no encontraba el remate perfecto a otro centro de Fidel.

Hasta que llegó la jugada clave. Jorge Morcillo llegó tarde a un corte y le hizo penalti a Apeh. El delantero fue más listo en esa acción y permitió que el Lorca tuviera la forma más clara para anotar un gol. Lo consiguió Daniel Ojeda con un lanzamiento ante el que nada pudo hacer René. Lo engañó y mientras el cancerbero gaditano se tiraba para su izquierda, el balón entraba por alto y justo por la otra parte.

Lo intentó el Almería en los minutos finales, pero lo importante era seguir acumulando minutos. Que las parejas se vayan conociendo y que el equipo muestre virtudes y carencias. Las que viene demostrando en esta pretemporada. Segunda derrota seguida y segundo partido sin marcar. Pablo Caballero ayer no aprovechó la oportunidad ante el Lorca. Hicham casi ni tuvo ocasiones. Dos semanas para encontrar si el problema es el '9', pedido uno por Ramis, o es la construcción del juego.