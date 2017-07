UD ALMERÍA Ibán Andrés y el orgullo de trabajar para la UD Almería El secretario técnico rojiblanco afirma que está en su equipo, "por el cual tengo un sentimiento de pertenencia muy alto" JUANJO AGUILERA Almería Jueves, 6 julio 2017, 14:40

Tras varias horas de vuelo y un día 'tomando tierra', Ibán Andrés ejerce ya como nuevo secretario técnico de la UD Almería. El huercalense, que ha trabajado varias temporadas a las órdenes de Javi Gracia, ha estado en Kazan hasta el pasado lunes y desde ya trabaja para la UD Almería, a la que llega tras una llamada tentadora de Miguel Ángel Corona. Hoy ha sido presentado en un encuentro con desayuno incluido, en el que dijo "tener la suerte de poder trabajar con un referente, tanto a nivel personal, que fue compañero de vestuario el año de ascenso, como a nivel profesional", al referirse a quien es, como dijo cariñosamente, "mi jefe".

Considera un orgullo trabajar codo con codo con el talaverano en un proyecto ilusionante. "Para mí es un orgullo el hecho de poder aprender junto a él, que como futbolista, teniéndolo en el vestuario, era un ejemplo. Me comentó un poco el proyecto que había aquí, que no es a corto plazo sino a largo plazo, que no es tan boyante como años anteriores. Me sedujo la idea de poder trabajar en mi equipo. Aquí he tenido la suerte de poder decidir donde trabajo, algo que, a día de hoy, a nivel profesional y futbolístico es muy difícil, y me siento totalmente pleno".

Estar en la UD Almería con lleva "una responsabilidad muy grande", ha dicho, pero "una ilusión grandísima de poder trabajar en el equipo de mi tierra, por el cual tengo un sentimiento de pertenencia muy alto y estoy superilusionado de poder estar aquí".

Hombre de cantera, Ibán Andrés tiene como principal cometido el hecho de "estar pendiente del primer equipo y del filial, descargar de trabajo un poco a Miguel Corona, que ahora mismo no es que estemos desbordados, porque el trabajo se está llevando bastante bien, pero es mucho trabajo, y ser un apoyo para él, para lo que me pida".

Con vistas al año, su misión es la de tener "una base de datos de jugadores que debemos de conocer, estando en Segunda División, tanto de jugadores de Segunda A, Segunda B o Primera, dentro de nuestras pretensiones y de las posibilidades que tengamos y conocer el mercado el 200%".