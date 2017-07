UD ALMERÍA Ibán Andrés habla de todo lo que rodea a la UD Almería El secretario técnico rojiblanco pide calma y asegura que "Hay equipos que ofrecen el doble de lo que podemos ofrecer nosotros" JUANJO AGUILERA Almería Viernes, 7 julio 2017, 11:09

Ibán Andrés no llega a ciegas a Almería en cuanto al mercado nacional por el hecho de haber estado un año tan lejos –a más de cinco mil kilómetros–. "He estado trabajando codo a codo con él –Javi Gracia– y te posibilita conocer el mercado internacional, seguir de cerca el mercado nacional. A través de las plataformas que hay hoy en día he visto todos los partidos del Almería porque tanto este año como el pasado es mi equipo. Lo he seguido como un aficionado más, mi hijo es abonado del club y ha estado viniendo todo el año. A través de estas plataformas, te permite seguir concienzudamente el mercado de Segunda y de Primera en España".

Del mismo modo, la situación le ha valido para hablar de Ramis y del trabajo de la UDAlmería. "Con Ramis no he tenido la opción de hablar puesto que llegué ayer –por el miércoles– de Rusia y sí es verdad que en los primeros contactos con Miguel –Corona– una de las cosas que le dije es que me parecía correcta la continuidad del entrenador, puesto que creo que el tiempo que ha estado con nosotros ha sido una persona bastante coherente en muchas cosas. Sabía al club que llegaba, ha sido un trabajador nato y creo que era la persona ideal para empezar no un año sino un proyecto con nosotros", relató.

Conocimientos

Tiene el conocimiento necesario para afrontar el reto, ni más ni menos. "Todos –en referencia a los equipos– tocamos a los mismos. Hay una realidad en el club y no hay que esconderse. Hay que ser conscientes de ella. Aquí hay equipos mucho más pudientes, equipos que ofrecen el doble de lo que podemos ofrecer nosotros. De los dos años atrás del descenso a aquí, hay equipos que han ido descendiendo y económicamente la Liga les ayuda. Esa es la realidad". De todas formas para él no es la única. Hay otra que tiene que ver con el hecho de firmar jugadores. "Parece que la gente se pone nerviosa y nosotros tenemos nuestros objetivos y tenemos que convencer al futbolista, que no es fácil. De aquí atrás tampoco se ha podido dejar nada firmado del año anterior a este, puesto que el equipo se salva en la última jornada y no puedes tener un precontrato con un futbolista sin saber la categoría. El jugador tampoco va a firmar de antemano. Hay varias cosas que nos hacen tener una premura en los fichajes, pero quiero decir que los objetivos nuestros están claros, están marcados, hay un trabajo bastante supeditado por parte de ‘mi jefe’ –así se refirió a Corona– y se están llevando las cosas muy bien. Que tampoco se escapan tantos jugadores como se dicen".

Por último, no dudó en asegurar que jugadores hay en el mercado, amplio, que maneja. "Siempre hay jugadores en el mercado y estamos en ello, lo que pasa es que si viene un equipo de Primera División, no vamos a hablar de nombres, pues había jugadores que había opciones de firmar, pero con un equipo de Primera División al final hay cosas con las que no puedes luchar. Estamos barajando posibilidades, tanto a nivel nacional como internacional", sentenció el almeriense.