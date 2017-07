UD Almería La hora de dar las primeras notas Luis Miguel Ramis , entrenador de la UDA, espera la llegada de más refuerzos. / UDA La plantilla de la UDA vuelve al trabajo ya en Almería para saber los que han pasado el 'corte' JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Martes, 1 agosto 2017, 01:29

La primera plantilla de la UDA, junto a los componentes del filial que sigan siendo 'llamados a filas', volverá esta tarde a los entrenamientos. Después de disfrutar de dos días de descanso, una vez completada la segunda concentración, consecutiva, de pretemporada, el cuerpo técnico, junto a la dirección deportiva, deberán ya a dar las primeras notas a sus jugadores. Saber los que, a juicio de Luis Miguel Ramis y de Miguel Ángel Corona, con la 'puntuación' también de Alfonso García, han pasado el 'corte' de la primera reválida y se han ganado la confianza del entrenador para no tener que mirar en el mercado un puesto determinado. Conocer si la hoja de ruta, en cuanto a la confección de la plantilla, sigue su curso o, por el contrario, ha habido alguna variación. Lo último puede ser tanto en positivo como en negativo. Si es lo primero, será una grata sorpresa. Si es lo segundo, alguno de los que podrían tener un hueco en el pensamiento del preparador tarraconense ha desaparecido y tendrá que buscarse un nuevo destino en los próximos días.

Porque lo que está claro, pase lo que pase en los despachos, es que Luis Miguel Ramis no pretende seguir trabajando con la cantidad de jugadores que ha tenido en sus manos tanto en La Manga Club (Murcia) como en La Cala de Mijas (Málaga). Entre una y otra concentración, un total de 27 futbolistas para los que había que diseñar un entrenamiento o un ejercicio determinado. Sin contar que, cuando había algún partido amistoso, viendo que siempre ha habido uno que lo ha jugado completo, cinco componentes del plantel se quedaban sin vestirse.

René (45') Más trabajo con el pie. Fran Rodríguez (60') Siempre en ataque. Joaquín (45') Sobrio y con salida. Morcillo (45') Marcando territorio. Pervis (60') Grata sorpresa. Rubén Alcaraz (45') Con dotes de mando. Mandi (60') La inactividad es pasado. Iago Díaz (90') Único que lo jugó todo. Pozo (60') Así es para lo bueno o lo malo. Gaspar (45') El mejor de la primera parte. Hicham (75') Combativo sin asistencia. Fernando (45') Sin trabajo. Álex Quintanilla (45') Volver a empezar. Trujillo (45') Se fue Roger y no sufrió. Javi Pérez (45') Llegada al área rival. Javi Álamo (45') ¿Se recuperará? Nano (30') Ahora tiene competencia. Álex Corredera (30') Destellos. Antonio Marín (30') De menos a más. Carlos Selfa (30') Fácil y sencillo. Pablo Caballero (15') Minutos sin más.

Tal y como informó IDEAL antes de marcharse a tierras murcianas, la idea del cuerpo técnico, ante la escasez de fichajes que han ido llegando a cuenta gotas y, todavía, los que restan por llegar a Almería, era evaluar a los que tenía entre manos, sabiendo bien a las claras que, de primeras, no contaría con los Iago Díaz, Antonio Marín, Álex Quintanilla y, sobre todo, Pape Diamanka. El senegalés es, junto a Albert Batalla (tercer portero) el único que no ha jugado ni un minuto en los tres partidos que han disputado en esta 'gira' antes de regresar a la capital almeriense para entrenar. Nadie tiene duda que el centrocampista saldrá del club, pero lo que sí hubiesen deseado es que la marcha del exReal Zaragoza se hubiera producido ya y no tener el 'riesgo' de una lesión en un entrenamiento con lo que eso puede conllevar de tener que dejarlo en el club y no poder liberar una de las fichas más altas que restan todavía.

Equipo tipo

Pero no todo han sido pruebas para poner la nota, para algunos definitiva. También han servido los partidos para ir definiendo un equipo tipo. Al menos, con los mimbres que tiene ahora mismo el vestuario. Luis Miguel Ramis dijo en La Manga Club que al equipo le hacía falta la llegada de cuatro fichajes para ser «competitivo y sólido». Pues solamente ha llegado, hasta el día de ayer, Lucien Owona. El central camerunés, tras romper su compromiso con el Alcorcón, se incorporó a la última concentración en La Cala. Llegó cuando sus ya compañeros se dirigían al campo de la propia instalación hotelera para disputar su segundo encuentro amistoso, primero en tierras malagueñas. Los pudo ver, pero sin jugar. Sí que lo hizo en la última cita, hasta ahora, que ha celebrado el plantel de Ramis. 18 minutos para ser, a día de hoy, el que menos tiempo ha estado sobre el terreno de juego de todos los que han participado.

Un polo opuesto a José Ángel Pozo. El malagueño, por lo mostrado en el caso de su entrenador, no ha tenido 'competencia'. Ha rozado los 200 minutos (199) entre los tres partidos siendo titular en todos. Es más, el que salía en su lugar ha sido Álex Corredera. El catalán ha llegado este verano del Deportivo de La Coruña para el filial, aunque sigue entrenando y jugando con el primer equipo. Eso sí, la mediapunta en una de las tres posiciones que quiere reforzar el cuerpo técnico. También podría ser 'cambiada' por jugar con un centrocampista más o con dos delanteros.

Y si Pozo ha sido titular en los tres partidos, no ha sido el único. Especialmente significativa es la pretemporada que están desarrollando Mandi y Rubén Alcaraz. Los dos son nuevos en el Almería. El primero lleva desde la segunda jornada de la pasada campaña sin actuar en un encuentro oficial por una lesión. El segundo ha tenido una participación sin toda la continuidad que hubiera querido en el ascendido Girona. Ambos son, a día de hoy, los únicos pivotes con los que cuenta Ramis y así, también, lo está demostrando. Desea la llegada de otro centrocampista, además de que en los siguientes encuentros, ya con Owona, Joaquín Fernández puede adelantar unos metros la posición que ha ocupado en este inicio de pretemporada y ser la competencia del canario y del catalán.

El almeriense, curiosamente, ha sido titular ante el Levante y Sevilla Atlético. Pero se quedó fuera contra el Córdoba. En los primeros fue la pareja en el centro de la defensa de Morcillo. El valenciano encontró en Ángel Trujillo a su complemento de inicio contra el cuadro califal. Una de las pocas variaciones en cuanto a parejas que ha hecho Ramis en este comienzo de ver ya sobre el terreno de juego lo que puede ser el Almería de la siguiente campaña.

Y entre los titulares, o los que más minutos han disputado, Hicham. El cartagenero se fue a La Manga Club como el único delantero del equipo. Después apareció en las instalaciones murcianas Pablo Caballero. Pero la primera titularidad fue para el joven delantero que ha vuelto a la UDA tras la cesión en el Celta B. Como titular no marcó ante el Levante. Sí lo hizo contra el Sevilla Atlético para darle el triunfo al cuadro almeriense. Por ahora, el que más ha jugado de '9' y, también, en banda.

De arriba a la puerta propia. Aquí sí que el cuerpo técnico tiene en su mente el reparto de minutos. Un encuentro y medio ha jugado René y lo mismo ha ocurrido con Fernando. Los dos llegados en este mercado de verano y que fueron los primeros en ser anunciados por parte de la entidad rojiblanca. Sobriedad sí que habrá el siguiente ejercicio en el marco. Puede parecer que parte de inicio con más posibilidades René, pero el que fuera habitual suplente en el UCAM Murcia la pasada campaña no ha mostrado ningún mérito inferior al de su compañero en estas semanas.

En las siguientes la teoría dice que habrá cambios. Algunos de los que están ya no seguirán. Incluso, los que lleguen lo harán con vitola de salto de calidad para ser titulares. Así lo ha manifestado el propio club cuando afirma que las entradas han estado paradas en los últimos 10 días porque «son objetivos difíciles de contratar». Para ellos la nota será distinta a la que hoy se propone dar Luis Miguel Ramis.