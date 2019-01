¿Hora de pensar en grande?

Abría el año 2019, la UDA, ante un rival que le sacaba cinco puntos en la clasificación. Y no sé vosotros, pero yo la impresión que tuve es que los de Fran fueron tremendamente superiores al Mallorca.

Ignoro en qué están pensando en la capital balear, pero aquí no sólo seguimos hablando de la permanencia, lo cual es muy sensato por parte del entrenador y de los futbolistas, sino que incluso negamos la necesidad de fichar para reforzar un equipo que, con algunos retoques, podría brindarnos una magnífica segunda vuelta.

Al margen de que el Mallorca fue una caricatura de equipo en la segunda mitad el Día de Reyes, no se puede negar que la segunda parte del Almería fue tremenda, brutal, tremendamente ilusionante. Sinceramente, si viendo al equipo jugar como jugó, desde la presidencia y la dirección deportiva no se ha experimentado una inyección de moral que les lleve al menos a intentarlo, yo no termino de entender cuál es el objetivo de quienes mandan en el club, el porqué están en este negocio si ni siquiera ello les hace pensar en grande.

Este Almería no necesita grandes inversiones para pensar en algo más, amén de seguir centrados en conseguir la permanencia hasta que ello sea una realidad. Este equipo con un central más de garantías y un punta cambiaría como el calvo que se implanta pelo en la cabeza. Daría otra imagen, otra sensación, otras ilusiones.

Y Fran no sólo lo sabe sino que lo ha dicho dentro. El técnico almeriense, aunque fuera sigue haciendo gala de una prudencia que en muchas ocasiones llama la atención por su sometimiento a lo que dicen Corona y Alfonso, dentro no deja de manifestarse con libertad.

Tal y como publicamos ayer, el técnico le ha dicho a Corona que no cuenta ni con Nano y Trujillo, ilustres veteranos, ni con Caballero, tal como dijo en verano, ni tampoco con Adri Montoro. Y en su lugar quiere un par de incorporaciones.

Ahora la pelota está en el tejado de Alfonso; o mejor dicho, en su cartera. La decisión está clara: o seguir haciendo caja o apostar por una posibilidad ,aunque fuera remota, de luchar por estar arriba. Como remotas eran las posibilidades, el pasado año, del Valladolid.