Los hombres de Paco

Fran Fernández demuestra tener un once fijo, solo variable por causas de fuerza mayor | El técnico rojiblanco cuenta con un equipo inicial que se ha impuesto, con la entrada de Owona como recurso más utilizado JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 10 diciembre 2018, 00:17

Cuando a comienzos de temporada, en concreto antes de jugar en Soria, Fran Fernández habló en rueda de prensa de las repeticiones de jugadores y dijo que «se ha dado mucho en las primeras jornadas que los equipos que mantenían bloques del año anterior han repetido mucho onces en las primeras jornadas», lo hizo para asegurar, como también lo dijo el pasado viernes antes del partido en el Carlos Tartiere, que no le gustaban los onces tipo. Lo de rotar entonces aseguró que «no lo hemos podido hacer por unas circunstancias u otras, pero todo entrenador quiere un tipo de once. A mí me gusta hacer cambios, no me gusta que el jugador se sienta cómodo, pero es verdad que ahora necesitamos un poco de estabilidad y muchos cambios no se van a producir para este partido». La verdad es que también él tiene un once tipo porque los cambios son escasos.

Y pasó entonces y pasa ahora. Aquel once que jugó frente al Real Zaragoza para posibilitar que el equipo empezara a encadenar tres victorias seguidas, se hizo intocable durante los cuatro siguientes partidos de la competición liguera disputados frente a Numancia, Reus, Córdoba y UD Las Palmas, que acabaron con tres victorias y el único borrón de la derrota en Córdoba, donde encajó el único gol de esas cuatro afrentas. Desde aquel partido ganado al equipo de La Romareda hasta el del pasado sábado en el Carlos Tartiere, frente al Real Oviedo, Fran Fernández ha utilizado a 17 futbolistas para la confección del equipo inicial de los 17 partidos que se llevan disputados del campeonato liguero. De los seis 'diferentes' al partido frente al Real Zaragoza, solo Lucien Owona se 'perpetúa' por su buen rendimiento -ha jugado los ocho últimos partidos como titular- para formar una sólida pareja en el centro de la zaga con Esteban Saveljich, que solo faltó al partido en el Carlos Belmonte de Albacete y en el Nou Estadi de Tarragona. De los demás, Joaquín Arzura ha estado de inicio en tres compromisos, además de los que jugó al inicio de temporada hasta la aparición del camerunés Yan Eteki; Juanjo Narváez fue titular en dos ocasiones -en el Wanda Metropolitano y en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para jugar frente al Extremadura-, mientras los otros tres son Chema Núñez, que fue titular frente al Rayo Majadahonda; Ángel Trujillo, utilizado en el partido disputado en el Nou Estadi de Tarragona, e Iván Martos, jugador del filial que ocupó la ausencia por lesión de Andoni López.

Los mejores

Con el paso de las jornadas, lo cierto es que los que juegan más son los mejores. No caben dudas de ningún tipo. Los partidos de Copa del Rey, que permitieron a algunos coger el sitio -Juan Ibiza y Yan Eteki se posicionaron en el partido frente al Málaga, en La Rosaleda-, han servido también para que algunos se vean 'señalados' por si cabía la posibilidad de su elección para formar parte del once titular. Así, las únicas variaciones utilizadas por Fran Fernández, desde aquel partido frente al Zaragoza, que es el utilizado como referencia, han sido provocadas por causas de fuerza mayor, salvo en el partido disputado frente al Rayo Majadahonda, donde Chema Núñez y Juanjo Narváez entraron para proponer otra cosa diferente a lo expuesto por los rojiblancos lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde después de ganar en Los Pajaritos Soria en la tercera salida del campeonato liguero se 'enquistó', como ya lo estaba hasta ese momento, sin dar ese paso necesario para cambiar las cosas a domicilio. El técnico optó por buscar otra propuesta con la entrada del media punta sevillano y del delantero colombiano, pero las cosas salieron a medias y, tras una buena primera parte, en la segunda el equipo desapareció, dando pie a la rectificación por parte del entrenador indálico.

De todas formas, esos cambios han sido pocos y el equipo ha sido fiel a un patrón en el que, como mínimo, repitieron ocho jugadores con respecto al partido en el que se logró la primera victoria en el campeonato liguero, fue precisamente el disputado frente al Rayo Majadahonda, con Lucien Owona siendo titular al aprovechar el lugar dejado por Juan Ibiza, como consecuencia de la lesión sufrida en el Carlos Belmonte de Albacete, tres jornadas antes.

Por el centro

La posición de central es donde más variación ha habido desde el primer triunfo liguero, ya que los dos que fueron titulares aquel día han caído por lesión. Saveljich se perdió por un proceso febril el partido disputado en el Nou Estadi de Tarragona, el único de Liga en el que 'El Flaco' no ha estado presente. Juan Ibiza, como queda dicho, cayó lesionado en Albacete y desde entonces no ha vuelto a aparecer por el once.

Owona se hizo con el puesto por la lesión de Saveljich frente a Las Palmas que le impidió acudir a tierras castellano-manchegas. Y la recuperación del argentino coincidió con la baja de Juan Ibiza. El camerunés ha ido a más en su rendimiento para formar una sólida pareja por el centro de la zaga.

En ella, Ángel Trujillo fue recambio en la lesión de Juan Ibiza en Córdoba, con el partido ya iniciado, y en Tarragona, por la ausencia a última hora de Esteban Saveljich.

Otra zona con cambios desde la quinta jornada, es la que se refiere al centro del campo y al rol de pivote defensivo. De este parece ser dueño el camerunés Yan Eteki, aunque sus ausencias por sanción y las provocadas por su estancia en la selección, al dado pie a que el medio centro bonaerense tuviera oportunidad hasta en tres ocasiones, tras haber sido fijo en las cuatro primeras citas del campeonato liguero. Así, fue titular ante Sporting, Dépor y Nàstic de Tarragona.

En la segunda línea también ha habido cambios, con la presencia de jugadores como Juanjo Narváez, que ha jugado por el carril izquierdo y como enganche, posición esta en la que Chema Núñez jugó su único partido como titular en el presente campeonato liguero.