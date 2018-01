UD Almería Hogar, dulce hogar La UD Almería no consigue enganchar fuera de casa, donde ahora compite, pero sigue sin ganar. / AGENCIA LOF La UD Almería sigue sin reaccionar en sus envites a domicilio, donde suma los mismos cinco puntos que consiguió en la temporada 2015/16 JUANJO AGUILERA ALMERÍA Lunes, 22 enero 2018, 01:14

La UD Almería tendrá que encomendarse a lo que sea capaz de lograr en casa, mientras no cambie la suerte a domicilio, donde los números siguen siendo 'pírricos', más allá de que las sensaciones sigan siendo positivas. El pasado sábado, en el Carlos Tartiere, el equipo rojiblanco hizo méritos para algo más que una derrota por la mínima en un partido en el que una mano de Carlos Hernández en el área oviedista se quedó sin sanción, cuando se cumplía el minuto 83 -para que fuese gol habría que marcarlo después-, pero nadie esconde, ni el propio Lucas Alcaraz -lo dijo en rueda de prensa-, que a la UD Almería le falta dominar las áreas. «A esa falta de fortuna que tuvimos en el área propia, se sumó también la falta de fortuna en el área contraria», dijo el entrenador del conjunto rojiblanco, a la conclusión del encuentro disputado frente al Real Oviedo.

Y no le falta razón al granadino. Los números en campo contrario hablan de situaciones similares a las expuestas por el rival, que lanzó dos veces más a portería -nueve veces lo hizo el Real Oviedo y siete la UD Almería-, aunque las mismas entre los tres palos -dos disparos cada uno-, con la fortuna de que las dos entraron. Lo cierto es que el disputado frente al equipo de Anquela es el segundo que le remontan -entiéndase por remontar darle la vuelta a un marcador, no empatar ante una desventaja- y en ambos casos por no saber aprovechar la ventaja y en ambos casos ante rivales que se 'valieron' de su estado de gracia para imponer su fútbol. Le pasó en Pamplona, donde Quique González y Sebas Coris remontaron, en ocho minutos, el gol que Fidel hizo en el 22 de la primera parte. El sábado, curiosamente, volvió a marcar también Fidel y, en doce minutos, remontaron Toché y René, en propia meta, tras disparo de Saúl Berjón.

Pobres cifras

Sin embargo, los números son pobres, muy pobres, a un nivel idéntico al de las dos últimas campañas en la categoría de plata del fútbol español, con esos cinco puntos sumados, tres en la primera jornada, frente al Nàstic de Tarragona, uno en el Reino de León, en la séptima jornada, y el de Barcelona, ante el Barça B, en la jornada decimosexta. La UD Almería no perdió en tres de los once partidos disputados a domicilio en la temporada 2017/18. En esta temporada, el conjunto rojiblanco ha hecho 6 goles, encajando 16.

La comparativa

Es curioso, pero Girona y Alcorcón, en los dos años anteriores, después del último descenso a la categoría de plata, se repitieron como 'talismanes' para la UD Almería. Porque una temporada antes, el Almería sumó sus dos primeros puntos en Girona y Alcorcón. En Montilivi se disputaba la octava jornada de Liga (1-1) y en Santo Domingo era la duodécima (0-0) del calendario. El equipo almeriense sumó entonces los mismos cinco puntos que ahora. A los tres primeros envites empatados se añadieron dos igualadas más, uno en el Nou Estadi de Tarragona (2-2), con Joan Carrillo en el banquillo, en la decimosexta jornada, y otro en Anduva frente al Mirandés (1-1), en la vigésima, ya con Néstor Gorosito como técnico de la UD Almería. Esa temporada 2015/16, el equipo rojiblanco había jugado once partidos a domicilio, con el reflejo de seis derrotas, en los que había hecho 7 goles y encajado 15.

En casa

Ante tales números, está claro que el equipo rojiblanco se tiene que agarrar a un 'hierro ardiendo' en casa, donde la próxima cita será frente al CD Numancia, el domingo próximo, desde las seis de la tarde, para permitirse el 'lujo' de seguir sufriendo porque sólo estar sujeto a vivir con los resultados de casa es un auténtico suicidio. Por ahora, está claro que el equipo anda cómodo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. 'Hogar, dulce hogar'.