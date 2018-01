UD Almería Hicham: «Está en nuestras manos que la afición se una de nuevo a nosotros» Hicham se lesionó ante el Real Zaragoza, en el primer partido de Lucas Alcaraz en el Mediterráneo en esta nueva etapa del preparador granadino. / AGUILERA El delantero de la UDA vuelve al equipo tras haber superado una lesión y después de ser el titular como '9' en los dos primeros partidos de Lucas Alcaraz JORDI FOLQUÉ Almería Viernes, 5 enero 2018, 00:43

El Almería ha resuelto con triunfos sus últimos partidos jugados en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En el estreno de Fran Fernández (3-0 al Real Zaragoza), en primer partido de Lucas Alcaraz en Almería (2-1 al Tenerife) y en el segundo del preparador granadino (1-0 al Córdoba). Tres victorias ante la parroquia rojiblanca que debería haber supuesto un incremento en el número de seguidores en la grada del recinto almeriense, acostumbrados a un sufrimiento a lo largo de 2017. Pero no fue así. En cada choque había menos gente viendo en directo el encuentro en cuestión. Se ganase o se perdiese, la afición ha ido dándole la espalda al equipo conforme han ido pasando las jornadas de la primera vuelta.

Un ecuador que se conseguirá de manera completa este próximo domingo. De nuevo, con el Mediterráneo como escenario de un choque. El que permita hacer un balance. Tanto en el terreno de juego como en el entorno de la entidad. Ver las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal. A nivel deportivo, el resumen de todo es comprobar la afluencia de público y si el respetable continúa decidiendo, semana a semana, si deja de ir al Estadio o, por el contrario, retoma la costumbre de ver a la UDA en el propio feudo rojiblanco actuando como local.

Depende del vestuario

En el vestuario, los futbolistas saben que depende de ellos. Tanto para lo bueno como para lo malo. Sumar victorias para alcanzar el objetivo. Mejorar en cuanto a las prestaciones y sensaciones en cada partido, para que el público vuelva. Como así lo reconoció ayer Hicham. Preguntado el delantero cartagenero sobre que frente al Córdoba se vio la peor entrada, en Liga, desde hacía mucho tiempo, su respuesta se tornó en autocrítica hacia el colectivo de futbolistas. Sabedor, tanto él como el resto de sus compañeros, que la afición ha dado muestras de estar muy por encima de lo que sucedía en el terreno de juego en las cuatro últimas campañas. Sin más recompensa que tres permanencias en la última jornada y un descenso como balance.

Hicham declaró que el retorno de los seguidores «está en nuestras manos». Aunque pudiera decir más matices y motivos necesarios para que se recupere el número de los 7.000 seguidores de media, como un primer objetivo, el atacante consideraba que, fundamentalmente, deben sumar de tres en tres. «No tenemos otra que ganar partidos. Cuando se ganen muchos, la afición se unirá a nosotros y nos apoyará en todo». Por ahora, eso sí, los tres triunfos seguidos como local no han servido para que el número de aficionados rojiblancos aumente. Más bien, todo lo contrario. Porque, pese a la victoria, el partido ante el Córdoba, por ejemplo, fue bastante malo en su conjunto, siendo superados, en bastantes fases, por el que era colista de la categoría.

Ahora llegará el Lugo de Francisco. Un equipo que ha sido la revelación en esta primera vuelta. Que ha sumado, eso sí, dos derrotas de forma consecutiva en el cierre de 2017, pero que ha sido hasta líder de la competición durante varias jornadas. Un plantel entrenado por Francisco. El entrenador que le dio a Hicham la oportunidad tanto en Segunda B como en Primera División. Antes que hablar y elogiar al preparador almeriense del cuadro gallego, elogios también para el propio conjunto. «Es un equipo fuerte, compacto y con muy buenos jugadores». Todo coordinado por «un entrenador que nos conoce bien y que conoce el club como su casa». La clave del encuentro será «intentar hacer el partido lo mejor posible, aprovechar las ocasiones que tengamos, sacar el partido adelante y coger los primeros puntos para empezar el año con buen pie». Solamente así podrán acabar la primera vuelta con la mitad del objetivo marcado.

Un objetivo total que se cifra en 50 puntos. Los que, teóricamente, se dice que son necesarios para lograr la permanencia. No queda otra ahora mismo. Una quinta parte se podría lograr en este mes de enero. En el que deben jugar tres de los cuatro partidos en casa. «Aquí estamos siendo fuertes y llevamos tres victorias seguidas. Debemos aprovechar que jugamos en Almería para sumar puntos y acercarnos a la parte alta», decía. Lo que significaría que se pone distancia con los puestos bajos de la clasificación. El único objetivo real.

Francisco y Lucas Alcaraz

Como el particular de Hicham es volver a marcar con la elástica de la UDA. Lo ha hecho en Segunda B y en Primera. Pero todavía no en Segunda A. Los dos primeros, por ejemplo, con Francisco en el banquillo de la UDA. «Es de los (entrenadores) que más me ha marcado, porque ha sido el que me ha hecho debutar a nivel de profesional y le estoy muy agradecido», afirmó. Lo que todavía sigue en la retina de los seguidores rojiblancos es su estreno en la máxima categoría. No puede ser menos por la importancia que tuvo y por lograr el gol de la victoria (4-3) ante la Real Sociedad en la portería del fondo norte. «Me hizo debutar en Segunda B con el filial. Cuando dio el salto al primer equipo, también me hizo jugar ante la Real Sociedad. Tuve la suerte de marcar el gol de la victoria».

Ahora, Lucas Alcaraz es el que lo ha puesto en sus dos primeros partidos. Una lesión ha impedido tener continuidad. «Desde que vino me incluyó en el once y la verdad es que me está dando la oportunidad de poder iniciar con el equipo». Sobre lo que le pide, «le gusta que corra al espacio y que ataquemos la portería lo más antes posible al robar». Solamente falta que marque.