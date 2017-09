UD Almería Hicham y Mandi, descartados Gaspar y Marco Motta vuelve a una convocatoria en la UDA JORDI FOLQUÉ Jueves, 21 septiembre 2017, 17:40

No pudo ser y las molestias de Hicham y Mandi, desde el pasado martes, no han sido superadas por ambos jugadores y Luis Miguel Ramis ha decidido que no entren en la convocatoria de cara al choque de este viernes (21.00 horas) ante el Sevilla Atlético en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En lugar de ambos, el preparador rojiblanco se ha acordado de Gaspar Panadero y Marco Motta. El primero no viajó a Pamplona la pasada jornada, mientras que en el caso del italiano llevaba ya dos partidos sin ser llamado. En ambos casos, fueron titulares en las tres primeras jornadas del campeonato liguero.

El resto son los mismos 16 que viajaron a tierras navarras el pasado fin de semana y perdieron ante Osasuna por 2-1. Fernando y René, como porteros; Fran Rodríguez, Owona, Joaquín Fernández, Jorge Morcillo, Pervis y Nano, como defensas; Verza, Tino Costa, Rubén Alcaraz, Fidel, Nauzet Alemán y Pozo, como centrocampistas; Juan Muñoz y Pablo Caballero, como delanteros.

Una semana más se han quedado fuera de la lista de convocados, por decisión técnica, Ángel Trujillo (central) y Javi Álamo (extremo).