La (habitual) cara y cruz de la temporada

Jorge Morcillo hizo sesión de bicicleta para completar su entrenamiento; y Mandi fue operado en Murcia por el doctor Ripoll. / UDA Lucas Alcaraz dispone ya de todos sus defensas, pero no podrá contar ante el Sevilla Atlético con tres mediocentros | El mismo día que Morcillo recibe el alta médica, Mandi es operado y no volverá hasta agosto

En cualquier equipo el día vivido ayer por la UDA podría ser algo extraordinario. No quiere decir que nunca suceda. Pero sí que no debe (o suele) repetirse con asiduidad a lo largo de una campaña. Algo que sí está ocurriendo en demasiadas ocasiones en el presente ejercicio en el seno del primer equipo de la entidad rojiblanca. Porque es algo ya demasiado habitual estar, en el mismo día, felices al ver la cara de un compañero que recibe el alta médica y, a la misma vez, saber que hay otro que, en ese mismo momento, está viviendo la cruz del fútbol al tener que pasar por el quirófano. Casi a la misma hora, a Jorge Morcillo le decían que estaba ya apto para jugar, tras cinco semanas de baja por lesión, y Mandi era operado, en Murcia, por el doctor Ripoll y empezaba un calvario de (según las previsiones) se siete meses hasta que le digan, como ayer al primer capitán, que puede hacer su profesión.

Otra paradoja de lo que está siendo esta temporada en el Almería, es que justo la semana en la que Lucas Alcaraz dispone de sus cuatro centrales (la pasada semana se recuperó Lucien Owona) es cuando tiene a tres de sus mediocentros de baja por lesión. Verza y Tino Costa también están en el dique seco, al igual que el canario. El primero debería estar disponible para recibir a la Cultural Leonesa dentro de 10 días. El argentino, por su parte, fue operado, en Barcelona, el 15 de diciembre y deberá estar, según las previsiones, de baja hasta final de marzo. Tres piezas que dejan 'en cuadro' al centro del campo. Sulayman (fichado a final de enero) y Rubén Alcaraz ya fueron titulares contra Osasuna. El tercero es el 'polivalente' Joaquín. Ha actuado como mediocentro, pero en las últimas semanas había 'bajado' al centro de la zaga por las ausencias de compañeros como Morcillo y Owona.

Felices y tristes

La mezcla está siendo una constante en el Almería. Tal y como ha venido asegurando Lucas Alcaraz en las últimas semanas. «Cuando parece que recuperamos jugadores, hay otros que caen lesionados. No me había pasado nunca». Una última expresión que dijo también al poco de llegar y ver que tenía hasta ocho bajas, por diversos motivos, a la hora de preparar un encuentro. Y entre los que estaban en la convocatoria (incluso en el equipo inicial) no era porque estuvieran al máximo a nivel físico. «Hemos tenido que esconder que alguno estaba tocado». Como ocurrió con Verza en un par de ocasiones. Incluso, tener que convocar a Pervis, sin tener el alta médica, porque «no había más».

Y siempre, curiosidades del destino, centrados en una posición específica. Hicham y Pablo Caballero coincidieron de baja. Owona y Morcillo, tres cuartos de lo mismo. Javi Álamo, Nauzet y Fran Rodríguez, también. Ahora, Tino Costa, Verza y Mandi estarán ausenten para visitar al peor local de la categoría este próximo domingo en Sevilla.

El club ha apuntado que no tiene intención de cubrir la baja de Mandi, pese a que la reglamentación le permite a ello, por ser la baja de más tiempo de lo que resta para acabar la temporada actual. Ya fue complicado encontrar refuerzos en el mercado de invierno. Los tres (Sulayman, Lass y Soleri) llegaron en calidad de cedidos y siendo, sus respectivos clubes, bastante generosos a nivel económico para que la UDA no tuviera que, prácticamente, pagar nada porque los tres estén estos meses en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Existe la confianza en que, hasta la vuelta de Tino Costa en marzo-abril, la aportación de Rubén Alcaraz, Verza y Sulayman sea importante para que Lucas Alcaraz no tenga la necesidad de pedir a nadie más. Sin olvidar que Joaquín Fernández puede actuar también en el centro del campo. Como tampoco hay que olvidar que Mandi había perdido su puesto de titular cuando había un mínimo de dos mediocentros disponibles en la convocatoria.

Así fue ante Osasuna. Pese a la ausencia de Verza, Lucas Alcaraz puso de inicio a Sulayman acompañando a Rubén Alcaraz en el doble pivote. El canario entró en l a segunda parte del partido. En Lorca, que salió con tres en el centro del campo, fue el 'sacrificado' al cambiar de sistema y dejar solo a una pareja por detrás de José Ángel Pozo. De ahí que desde el club se pueda entender que con la actual plantilla, por la llegada del cedido por el Watford inglés, el centro del campo está más que cubierto.

Siempre y cuando no haya más días como el de ayer. Sobre todo en cuanto a que nadie tenga que pasar más por el quirófano. «El cupo de la temporada lo hemos pasado con creces», han repetido en el club en ya demasiadas ocasiones. Su la habitual 'cruz' no vuelve más, Lucas Alcaraz entiende que se podrá sacar partido al plantel. Pero lo vivido este miércoles es habitual en el presente ejercicio. Esta semana no con tantas bajas como hace algunas jornadas, pero sí viendo que Mandi ni estará hasta el siguiente campeonato y que Tino Costa está en la mitad de su segunda lesión. La que le mandó al quirófano. Como le ha pasado al canario. Como a otros que han estado muy cerca.