«Me gustaría tener una plantilla más corta» Samu de los Reyes se lesionó en pretemporada. / AGUILERA J. FOLQUÉ ALMERÍA Martes, 25 diciembre 2018, 23:39

La UDA tiene todas las fichas cubiertas. El equipo ha tenido muchos jugadores de baja por lesión durante esta primera vuelta. - ¿Será un problema el tener que decirle a siete jugadores cada jornada que ni tan siquiera entran en la convocatoria?

- Es un marrón. Pero no por el número de jugadores que se quedan fuera. Me conocéis de temporadas anteriores que no me ha importado dejar a futbolistas que teóricamente eran importantes. Me cuesta mucho dejar fuera a gente que se merece jugar más porque trabajan bien. Pero me pagan para tomar decisiones. Es cierto que tenemos una plantilla, ahora mismo, con un gran número. Me gustaría que bajara esa cifra porque es muy difícil el día a día. Aunque no hay que olvidar que a principio de temporada teníamos cinco futbolistas que no podían competir en esta primera vuelta. Por eso se optó por ese número.

- El próximo martes se abre el mercado de invierno...

- Creo que toda plantilla es mejorable. Nosotros tenemos una gran plantilla, pero vamos a ver cómo se desarrolla el mercado de enero y, sobre todo, vamos a ver cómo se recuperan los futbolistas que han estado lesionados.