UD Almería «Nos gusta ver nuestra situación en la tabla y lo que puede ocurrir si ganamos en León» Luis Miguel Ramis, entrenador de la UDA, confía en sus jugadores por lo visto a diario. / AGENCIA LOF Luis Miguel Ramis no esconde que en el vestuario de la UDA hay especial motivación por dormir el viernes como líderes JORDI FOLQUÉ ALMERÍA Jueves, 28 septiembre 2017, 01:12

La UDA visita este viernes a la Cultural y Deportiva Leonesa y, como ambos están a un punto del liderato y es el primer choque de la jornada, el que gane se acostará como líder de la competición liguera. El entrenador del Almería, Luis Miguel Ramis, sabe que es una buena oportunidad para poder dormir en lo más alto de la clasificación y dejó claro ayer, en su comparecencia de prensa previa al choque, que los suyos están motivados. Eso sí, también recordó que el rival, nuevo este ejercicio en la Liga 1|2|3 se juega lo mismo y ambos tendrán el mismo objetivo, pese a que sea solamente la séptima jornada del torneo de la regularidad.

La opción de superar a todos los rivales que tiene ahora mismo por delante pasa por el triunfo en León. Al menos, hasta que juegue el resto de conjuntos que están en las cuatro primeras posiciones y, también, los que cuentan con los mismos puntos que los dos contendientes. «Nos gusta ver la situación en la tabla y lo que puede ocurrir si ganamos, pero no olvidemos que es la misma que la del rival», apuntó el preparador catalán. En una comparecencia en la que destacó la labor que está haciendo la Cultural en este inicio de la competición.

No podía ser indiferente a un hecho que casi ni se recuerda en Almería. Ver al equipo con opciones reales, y en su mano, de estar en la parte más alta. Sea por horas o por días. Algo que, desde la última temporada del ascenso (2013) ni se ha olido a orillas del Estadio de los Juegos Mediterráneos. «Nos ilusiona mucho vernos arriba en la clasificación, aunque al igual que cuando atraviesas un mal momento tienes que apretar para revertirla, cuando estás atravesando una buena situación también tienes que apretar no sólo para mantenerla sino también para mejorar». El entrenador de la UDA ha visto a su vestuario durante la semana. «Nos gusta vernos ahí, en vez de en otro lugar, y es algo que ilusionará a la afición, a los jugadores... Es un estímulo para ello, sin duda».

Del nuevo oponente dejó bien a las claras que valora más el potencial ofensivo que está demostrando, siendo el máximo realizador hasta la fecha, más que el negativo, ya que el cuadro leonés es, a su vez, el más goleado. No es de extrañar cuando en casa ha tenido partidos, por ejemplo, de 4-4 y de 3-2. 13 goles en tan solo dos encuentros y buscando la igualada o la victoria hasta el último segundo de los dos choques referidos. «No es fácil tener el inicio que ha conseguido la Cultural. Está en nuestra misma posición y le tenemos el mayor respeto», indicó Ramis.

Un rival al ataque

Con un fútbol pensando en el ataque más que en la defensa. Filosofía de la Academia Aspire. «La propuesta futbolística que tienen es clara y aunque cuenta con jugadores con experiencia tiene mucho mérito lo que está haciendo para ser un recién ascendido. La Cultural tiene un buen juego posicional y altos porcentajes de posesión».

Y ahí incidió en lo que puede ser el choque entre unos y otros. «Si ellos están cómodos con balón, intentaremos quitárselo, y si encajan muchos goles, buscaremos disponer de situaciones para marcar, pero habrá fases del encuentro en la que domine el rival y otras en las que lo hagamos nosotros. La diferencia estará en el último tercio del campo, donde se definen las jugadas».

Lo que sí espera es que el equipo almeriense tenga una mejor versión que en los dos últimos desplazamientos. Derrotas, tanto en Soria como en Pamplona, en el que no se vio a un equipo con ganas de sentenciar los partidos. En tierras sorianas el mismo técnico habló de falta de ambición de sus propios jugadores. En cuanto a lo ocurrido en El Sadar, la queja de Ramis fue que, tras adelantarse en el marcador, «dimos la sensación de no creernos que íbamos ganando». En la previa del viaje a León, el catalán insistió, una vez más, en que depende de lo que hagan ellos mismos. «Las desconexiones no vienen sólo cuando encajas gol. Son fases del partido en el que el rival te exige», quiso matizar. Por tanto, espera que lo visto durante la semana se traduzca en el terreno de juego. «Los jugadores quieren ganar, sumar puntos y sentirse cómodos en el campo. Seguiremos persiguiendo las buenas sensaciones».

Unas sensaciones que tuvieron, más producto del marcador final, frente al Sevilla Atlético. Después de llegar de un nuevo varapalo a domicilio. Desea que no haya, otra vez, un cambio tan radical entre jugar en casa que hacerlo fuera. «Cuando no consigues los objetivos tratas de buscarlos la jornada siguiente. Fue lo que hicimos contra el Sevilla Atlético, que mejoramos a nivel de finalización. Me parece muy bien que los jugadores quieran resarcirse de aquella derrota, porque merecieron más, y es un reto que ayuda a seguir creciendo». Sus palabras venía a corroborar las pronunciadas por Verza 24 horas antes cuando, el oriolano, declaró que al equipo no le había gustado nada la forma de caer en Pamplona y que, además del eventual liderato, buscarían resarcirse y volver a la senda del triunfo, tal y como hicieron en el estreno liguero en Tarragona.

José Ángel Pozo

Sobre su plantel, palabras para José Ángel Pozo. El malagueño ha sido decisivo en varios momentos en este tramo inicial de la Liga, ofreciendo su mejor versión desde que llegó en el verano de 2015. Ramis no ha escondido que se muestra más que satisfecho de ver lo que el malagueño puede ofrecer. «Contento por el trabajo y esfuerzo de Pozo, que ha conseguido traducirlo en goles. Es algo que venía persiguiendo desde la temporada pasada, con lo mal que estaba la situación. Pero no lo lograba». Lo que podría parecer un elogio se cambió de sensación al advertir que todo está en manos del '10' de la UDA. No ya para esta campaña. Sin decirlo se refería para toda su carrera. «Es un jugador de otro nivel». No es la primera vez, desde que firmó en marzo por la UDA, que insiste en la calidad técnica del exManchester City, pero sí que es de las primeras en las que destaca el trabajo que está realizando, implicado en labores defensivas cuando el partido así lo requiere.

Del que también habló fue de Mandi. El canario no estuvo en el último partido liguero por una lesión sufrida hace ocho días. El martes se incorporó al grupo y las sensaciones fueros positivas. Ramis cree que hoy podría estar dentro de los 18 que viajen a tierras leonesas. Lo mismo que Jorge Morcillo. El primer capitán no se entrenó con el grupo este martes, aunque en la sesión de ayer sí lo ha hecho y liderará de nuevo el centro de la zaga rojiblanca.

Con o sin cambios en el equipo que salió de inicio frente al Sevilla Atlético, Luis Miguel Ramis casi que plantea el partido como ante un filial se midieran. El estilo de la Cultural es el de mirar la portería contraria con posesión y llegando con el balón jugado. Hasta ahora les ha venido funcionando.